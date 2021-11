Oproep voor positieve verrassingsactie van de politie: help de horeca

De horeca heeft het niet gemakkelijk. Zelfs voor corona waren de beproevingen groot. Alcoholcontroles hebben veel roet in het eten gegooid. De zogenaamde witte kassa dwong ondernemers het zakenmodel drastisch om te gooien. Ik heb veel zaken failliet zien gaan omwille van langdurige wegenwerken, ondoordachte circulatieplannen, oneerlijke concurrentie vanwege ruim gesubsidieerde initiatieven enzovoort. In sommige buurten wordt het (’s nachts) te gevaarlijk om nog vrouwelijk cliënteel aan te trekken en kan de eigenaar vaak niet anders dan z’n zaak overlaten aan een ander soort uitbater. En dan moet je daarbovenop nog in orde zijn (terecht) met alle verzekeringen, brandveiligheid, BTW, HACCP normen.

De ene uitbater is de andere niet

Toch blijkt voor sommige overheden de ene uitbater meer gelijk dan de andere. Hoe anders verklaren we dat er, zelfs in Vlaanderen, een groot gedoogbeleid bestaat voor horeca zaken die geen vergunning nodig hebben omdat ze zogenaamd een eerdere zaak verder zetten en waar noch de eigenaar noch het personeel een woord Nederlands moet kennen, met alle gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van klantgen.

Tegelijkertijd pesten lokale overheden soms goedmenende zaken die perfect in orde zijn, gewoon omdat de plaatselijke potentaat er last van heeft of omdat het cliënteel kritiek uit op het gevoerde beleid.

Valse hoop

Bij aanvang van Corona gaf de overheid een groot deel van de uitbaters valse hoop. Ze mochten openblijven op voorwaarde dat ze als gek gingen investeren in plexiglaswanden, mondmaskers, ventilatie, terrastenten, ontsmettende alcoholgel, … Men moest zelfs registers bijhouden van alle klanten die langskwamen. Snel bleek dat de overheid nooit iets met die registers aangevangen heeft. En ook dat de meeste investeringen quasi zinloos waren omdat een gehele sluiting alweer onvermijdelijk was.

Eerlijk is eerlijk, de overheid heeft wel snel een faire compensatieregeling uitgewerkt met technische werkloosheid en compensatiepremies voor horeca ondernemers. Toch krijgt ze nu het verwijt dat de maatregelen zo streng en uitzichtloos zijn, opdat ondernemers zelf de handdoek in de ring zouden gooien en de zaak sluiten zodat ze geen aanspraak maken op premies.

De kroegbaas als politieagent

In het verleden werden discotheek uitbaters al geresponsabiliseerd om het dealen van drugs in hun zaak onmogelijk te maken. Ze moesten er maar voor zorgen om middels een leger van buitenwippers, alle drugdealers de toegang te ontzeggen, op gevaar van eigen leven en met alle racismeverwijten van dien. Dat heeft er mee toe geleid dat het aantal megadiscotheken, waar Vlaanderen bekend voor stond, inmiddels op één hand te tellen is.

Op de koop toe moeten Horeca ondernemers nu ook politie- en controletaken op zich nemen. Naar aanleiding van de verkrachtingsgolf in Gent was de overheid er als de kippen bij om van het personeel te verwachten dat die zouden optreden tegen geweldenaars en potentiële verkrachters. Dat die mensen daar niet voor opgeleid zijn en zich zo bloot stellen aan gevaarlijke agressie, maakt blijkbaar niet uit. Mogelijke vervolgingen door gerecht en Unia ten gevolge daarvan? Geen woord daarover.

Covid Safe Ticket

En nu zijn horeca zaken ook al verplicht om hun bezoekers te checken op het zogenaamde Covid Safe Ticket. Een middelgroot café moet daar een voltijdse medewerker voor inschakelen en betalen. Aangezien het CST niet waterdicht is, moeten die ook de identiteitskaart van de bezoeker vragen. Opnieuw zijn die mensen daar niet voor opgeleid. Ze weten niet hoe ze met die persoonsgegevens moeten omgaan en hebben geen enkel mandaat of gezag om dat af te dwingen of om in te grijpen wanneer iemand fraudeert of geweld pleegt.

Nochtans hebben wij altijd geleerd dat het controleren van de identiteitskaart het prerogatief is van de politie. Burgers horen mekaar niet te controleren. Net op het moment dat men iedereen ongezien strenge GDPR wetgeving opgelegd heeft, wordt het algemeen aanvaard en aangemoedigd dat een minderjarige elke bezoeker om zijn of haar identiteitskaart verzoekt. De hiertoe opgerichte Gegevensbeschermingsautoriteit blijft oorverdovend stil. De politie horen we evenmin.

Verrassingsacties van de politie

Wat we de politie vandaag wel uitgebreid horen zeggen is dat ze verrassingsacties gaan voeren om loonsverhoging af te dwingen. Helaas komen ze tot nu toe vooral in negatieve zin verrassend uit de hoek. Zou het niet beter zijn om draagvlak te creëren bij de bevolking door in positieve zin te verrassen?

Bijvoorbeeld: politie komt ter hulp bij controle van Covid Safe Ticket. In elk geval kan een identiteitscontrole dan beter gereguleerd gebeuren met meer waarborg van de democratische en privacy rechten van het individu. Politie is ook de enige die geweld mag gebruiken wanneer de controle tot wantoestanden lijdt die de horeca medewerker in gevaar kunnen brengen.

Dat lijkt me een beter voorbeeld van de juiste actie op het juiste moment in plaats van tunnels af te sluiten, mensen in paniek te brengen op luchthavens en op die manier broeihaarden van virus aan te wakkeren.