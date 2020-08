Opstand in Berlijn

Naar schatting twintigduizend mensen protesteerden afgelopen zaterdag op 40 aangemelde demonstraties in Berlijn tegen de coronamaatregelen. Bijna geen enkele deelnemer droeg een mondkapje of hield zich aan de verplichte minimale afstand van 1,5 meter tot andere personen. Een eerste protestmars met een duizendtal deelnemers werd afgebroken nadat de politie boetes had uitgedeeld. Niet-naleving hygiënevoorschriften Later op de dag had de politie ongeveer 17.000 deelnemers aan de grootste demonstratie herhaaldelijk opgeroepen om het gebied aan de Strasse des 17. Juni te…

Naar schatting twintigduizend mensen protesteerden afgelopen zaterdag op 40 aangemelde demonstraties in Berlijn tegen de coronamaatregelen. Bijna geen enkele deelnemer droeg een mondkapje of hield zich aan de verplichte minimale afstand van 1,5 meter tot andere personen. Een eerste protestmars met een duizendtal deelnemers werd afgebroken nadat de politie boetes had uitgedeeld.

Niet-naleving hygiënevoorschriften

Later op de dag had de politie ongeveer 17.000 deelnemers aan de grootste demonstratie herhaaldelijk opgeroepen om het gebied aan de Strasse des 17. Juni te ontruimen. De politie bezette het podium. Enkele sprekers werden onder luid protest afgevoerd. Toen één persoon zich verzette, werd de man met geweld door de ordebewaarders weggedragen. De politie verklaarde de demonstratie daarop voor beëindigd. Een agent riep de deelnemers herhaaldelijk op om naar huis te gaan. Hij werd onderbroken door luid gejoel. Later bracht men de demonstranten op de hoogte van het feit dat ze een administratieve overtreding hadden begaan.

De politie had de hoofddemonstratie beëindigd, omdat de organisatoren niet in staat waren geweest de deelnemers de hygiënemaatregelen op te laten volgen. Dit was ook het geval tijdens eerdere protesten gedurende de afgelopen weken. ‘Wegens het niet naleven van de hygiënevoorschriften werd een aanklacht ingediend tegen de leider van de betoging’, twitterde de Berlijnse politie.

Verwarring alom

Veel demonstranten dwaalden af of hergroepeerden zich op gazons rondom de Tiergarten. Tegelijkertijd kwamen ongeveer drieduizend mensen bijeen voor de nabijgelegen Rijksdag. Voor het podium van deze protestmars bleef aanvankelijk een harde kern van deelnemers over. De politie voerde daartegen in kleine groepen charges uit. In eerste instantie riep ze demonstranten tot de orde. Ze arresteerde er echter ook een aantal en voerde hen weg. ’s Avonds was de situatie nog steeds verwarrend.

Een demonstratie rondom de tv-kok Attila Hildmann die met een honderdtal aanhangers op weg was naar het Kanzleramt aan de Spree liep eveneens uit de hand. De kok die bekend staat om zijn veganistische kookkunsten wekte de indruk een politiekordon te willen doorbreken. Hildmann werd staande gehouden en zijn persoonsgegevens werden opgenomen. Hierna bracht men hem naar een andere locatie waar hij alsnog een rede kon houden. Desondanks werd er aangifte gedaan wegens het overtreden van de hygiëneregels. Hildmann zei dat hij slechts vroeg naar de juridische redenen waarom men hem en de demonstranten de toegang weerde. Daarop zouden agenten hem op de grond hebben gegooid. Hij zou verwondingen en blauwe plekken hebben opgelopen. De politie gaf geen commentaar.

Tag der Freiheit

Ook de mannen en vrouwen in uniform en de pers kwamen er niet zonder kleerscheuren vanaf: 18 agenten raakten gewond en journalisten, waaronder Dunja Hayali van de ZDF, moesten hun reportages wegens bedreigingen en handtastelijkheden voortijdig afbreken.

De WDR radio was er als de kippen bij om op het nieuws van zes uur de politieke couleur van de demonstranten vast te stellen: ‘…onder de protestanten bevonden zich aanhangers van samenzweringstheorieën en extreemrechtse militanten met rijksvlaggen…’ De Berliner Morgenpost wist te berichten dat het motto van de grootste demonstratie ‘Das Ende der Pandemie — Tag der Freiheit’ afgeleid zou zijn van een film van Leni Riefenstahl uit 1935 over de Parteitag van de NSDAP. Deze film heette eveneens ‘Tag der Freiheit’.

‘Duizenden Covidioten vieren in Berlijn “de tweede golf”. Zonder afstand, zonder masker. Dit brengt ook de tot nu toe behaalde successen in de strijd tegen de pandemie, zoals de heropleving van economie, onderwijs en onze complete samenleving in gevaar’, aldus Saskia Esken, voorzitter van de SPD.