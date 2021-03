Orbán en EVP: de kloof diept zich uit

De beste aardappelpuree van Europa vind je in Straatsburg. En wel in het aanbevelingswaardige restaurant ‘Le Pont des Vosges’. Liefst met lamssneetjes in het groen. Daar zat ik in maart 2017, met twee auteurs annex Europese parlementsleden om de Europese puree, en vooral die van de Europese Volkspartij (EVP) te doorgronden. Esther de Lange en Ivo Belet hadden net hun twijfels en ambities over de EU in een gedreven boek uitgeschreven, De Kloof, met als hamvraag: is Europa nog van…

De beste aardappelpuree van Europa vind je in Straatsburg. En wel in het aanbevelingswaardige restaurant ‘Le Pont des Vosges’. Liefst met lamssneetjes in het groen. Daar zat ik in maart 2017, met twee auteurs annex Europese parlementsleden om de Europese puree, en vooral die van de Europese Volkspartij (EVP) te doorgronden. Esther de Lange en Ivo Belet hadden net hun twijfels en ambities over de EU in een gedreven boek uitgeschreven, De Kloof, met als hamvraag: is Europa nog van ons?

Eroderend effect

We zaten in volle migratiecrisis, in volle strijd tegen IS, in een groeiende afgrond tussen de VS en de Unie. Maar het gesprek vergleed al snel naar de slenk die zich met de dag duidelijker aftekende tussen de snel naar nationalistisch autoritair rechts wegroetsjende Midden-Europese, voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie, Polen en Hongarije. De Lange en Belet toonden zich zeer bezorgd om het eroderend effect dat niet langer te verhelen viel in de grootste fractie van het EP, de Europese Volkspartij.

De avond tevoren was er een lang EVP-beraad geweest over de eigenzinnige, uitdagende koers die de Hongaarse regeringsleider Orbán steeds nukkiger voer, zonder rekening te houden met de christendemocratische (later zou ook blijken Europese) waarden. Belet hield de moed erin toen ik vroeg wanneer ze die saletjonker eindelijk de deur zouden wijzen. ‘De Duitsers hebben hem voor het blok gezet’, zei hij. ‘Nog één frats en de EVP zegt hem de wacht aan.’ De Duitsers, de kerngroep van de EVP, leggen meer gewicht in de schaal dan alle anderen samen. Ik heb toen verbaasd met de ogen geknipperd en even gemelijk gelachen. De tijd heeft me gelijk gegeven.

De koekoek in het nest

Vandaag, vier jaar later, nu zijn aanwezigheid geen doorslaggevend element meer is om het overwicht van de EVP te laten overhellen, stapt Orbán zelf op. Kop van jut was, zoals gebruikelijk, de gematigde fractieleider Manfred Weber die in 2014 de hamer had overgenomen van de veel nijdiger EVP-voorzitter Joseph Daul, maar net door zijn verzoeningsgezindheid als zwak en kneedbaar werd aangezien. Daul aarzelde nooit om de karwats te gebruiken om van de EVP een geolied machtsblok te maken, de spelverdeler (meestal met de socialistische S&D) met stemdiscipline van alle leden. Hij behoedde de erfenis van Wilfried Martens die van bondskanselier Helmut Kohl de wenk had gekregen om de EVP groter en steviger te maken dan S&D.

Wat Martens ook volbracht, al moest hij zijn christendemocratisch ideaal danig verwateren. Hij zag zich gedwongen om ook conservatieve partijen op te nemen (het tijdelijk verbond met de Britse en Deense ‘Democraten’, die in 2009 een eigen ECR oprichtten), maar ook besmuikte radicaal rechtse groeperingen, zoals de Nea Demokratia (Griekenland), de franquistisch gebleven Partido Popular (Spanje) en zelfs Berlusconi’s Forza Italia. Een niet vol te houden spagaat, toen ook Orbáns Fidesz de liberale internationale de rug toekeerde en zich in 1996 bij de EVP voegde. Hij ontpopte zich tot de koekoek in het nest.

Wurgen of hangen

Orbán haalde het bloed van onder de nagels van de humane centrumleden die het gros van de EVP uitmaken. Met de jaren verwierf hij absolute macht in eigen land, en stoorde hij zich steeds minder aan de uitgestippelde lijn van de fractie. Migratie, persvrijheid, minderhedenbescherming, onafhankelijk gerecht, vrijheid van onderwijs en meningsuiting, Europese afspraken, één voor één lapte hij ze aan zijn laars. Orbán liet de neonazipartij Jobbik en de Pijlkruisers het vuile werk doen tegen de Roma en migranten. Hij verwierp de federalistische methode en koos voor ‘illiberalisme’.

Hij kocht met zijn kapitaalkrachtige zakenvrienden zowat het hele medialandschap uit (vrijwel alles zit nu in één groep, KESMA) – na uitbanning van de populaire Klubradio in 2020, schiet er van vrije pers nog weinig over; zijn laatste maatregel van eind februari is dat Magyar Posta vanaf juli geen kranten meer mag bezorgen bij de mensen thuis. Onafhankelijke uitgevers zullen allicht een deal moeten sluiten met Mediaworks van Hongarijes rijkste man, Lőrinc Mészáros, een jeugdvriend van Orbán. Dat wordt wurgen of hangen.

Middenvinger

De laatste jaren stak Orbán ook bewust stokken in de wielen van de Europese besluitvorming. Zo weigerde hij het spreidingsplan van de Unie voor 160.000 Syrische vluchtelingen in Griekenland uit te voeren, al had hij zelf mee ondertekend in Brussel. Hij verving talloze rechters en rechtsgeleerden, sloot de zogenaamde Sorosuniversiteit (omdat buitenlands eigendom verboden is; alle andere universiteiten – zo meldt de Journal Francophone de Budapest – vallen vanaf 1 augustus onder privéstichtingen die dichtbij de regering staan), en stak de middenvinger op naar de strafmaatregelen tegen China en Rusland. Hij doorbrak de eensgezindheid door apart met Turkije te onderhandelen, door de Russen een kerncentrale te laten bouwen, en zich in te schakelen in de ijzeren zijderoute die Peking uitbouwt (tot in Antwerpen en Rotterdam).

Dat alles leverde Hongarije in 2018 een vervolging op, volgens het beruchte artikel 7 van het Europees Verdrag, dat zware inbreuken op de democratische waarden en de rechtsstaat kan bestraffen met boetes en schorsing van stemrecht. Intussen rijfde hij wel omvangrijke subsidies (cohesie- en structuurfondsen) binnen. En met de coronapandemie speelt hij andermaal cavalier seul. Hij heeft als eerste eigenmachtig Russische entstof (Spoetnik V) aangekocht, gevolgd door Slovakije, terwijl Oostenrijk en Denemarken zich in Israël gaan bevoorraden, en hengelt ook naar een Chinees vaccin. Polen en Tsjechië tonen belangstelling.

Europese bemoeienis

Covid-19 gebruikt Orbán als wapen tegen de Europese bemoeienis. In zijn korte uittredingsbrief schrijft hij aan Weber: ‘Terwijl honderdduizenden Europeanen gehospitaliseerd zijn en onze dokters levens redden, is het uitermate teleurstellend om te zien dat de EVP Groep verlamd is door haar interne administratieve problemen en probeert onze democratisch verkozen Europese parlementsleden te doen zwijgen en uit te schakelen’. To add insult to injury liet hij de hete puree van het EVP-lidmaatschap aan Donald Tusk, in plaats van er zelf uit te stappen.

Evenmin laat hij in zijn kaarten kijken waar zijn 12 EP-verkozenen naartoe gaan: de ECR (die hen warm wil verwelkomen) of ID? En vooral steekt hij nogmaals zijn tong uit: Hongarije is op 2 maart lid geworden van de Powering Past-Coal Alliance om tegen 2030 naar schone, duurzame energie over te stappen. Een Brits-Canadees initiatief. Is zijn kiescampagne voor 2022 al begonnen?