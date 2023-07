Orkney, waar Noormannen thuis zijn

Vorige week meldde de BBC tongue-in cheek en met nauwelijks verholen sarcasme dat de Orkney eilandengroep ten noorden van Schotland eraan denkt om zich van Schotland los te scheuren en onderdak te zoeken bij Noorwegen. De Raad van Orkney bekeek in 2017 ook al de mogelijkheid om helemaal te verzelfstandigen en meteen uit het Verenigd Koninkrijk te stappen. Maar met Schotland als voorbeeld bleek die optie niet levensvatbaar en de Orkneyanen stemden toen tegen onafhankelijkheid. De Britse premier weigert elk…

Vorige week meldde de BBC tongue-in cheek en met nauwelijks verholen sarcasme dat de Orkney eilandengroep ten noorden van Schotland eraan denkt om zich van Schotland los te scheuren en onderdak te zoeken bij Noorwegen.

De Raad van Orkney bekeek in 2017 ook al de mogelijkheid om helemaal te verzelfstandigen en meteen uit het Verenigd Koninkrijk te stappen. Maar met Schotland als voorbeeld bleek die optie niet levensvatbaar en de Orkneyanen stemden toen tegen onafhankelijkheid. De Britse premier weigert elk gesprek met Schotland over hun gewenste afscheuring van het Britse Rijk en dus zag de Raad van Orkney in dat hún vraag voor zelfstandigheid niet meteen met de fanfare zou onthaald worden in Downingstreet 10. De Orkneyanen keken dus eerst in de achteruitkijkspiegel vooraleer de vlucht vooruit te nemen en stelden vast dat hun banden met de Noormannen al veel ouder zijn dan die met de Britten.

Op de Orkney eilanden archipel ten noordoosten van Schotland wonen amper 22.000 zielen. Orkney werd gekoloniseerd door de Vikingen en in 875 geannexeerd door Noorwegen. Het Schotse parlement slorpte Orkney op nadat Noorwegen had geweigerd om de beloofde bruidsschat te betalen aan James III van Schotland voor diens huwelijk met Margareta van Denemarken. Orkney leeft op dit moment voornamelijk van het toerisme en krijgt naar eigen zeggen te weinig steun van Schotland en het VK. Vooral de slechte verbinding met het vasteland door krakkemikkige veerdiensten is een doorn in het oog van Orkney. Op de eilanden zijn vele prehistorische sites te vinden, waarvan Skara Brae, een opgegraven neolithische nederzetting, de bekendste is. De ring van Brodgar zou dateren van meer dan 5000 jaar geleden en is dus ouder dan Stonehenge.

Zoals gewoonlijk bij dit soort van sprookjes komt pas op het einde de aap uit de mouw. Onder de territoriale wateren rond Orkney zou misschien een enorme bel olie en gas kunnen zitten, waardoor Noorwegen wel eens geïnteresseerd zou kunnen zijn in het voorstel van Orkney. Het is nu alleen nog wachten op een greenwashing van het hele verhaal, maar er zullen ook wel wat windmolens kunnen weggezet worden op de eilanden.

Zolang ze maar geen raad komen vragen aan Vlaanderen over de onafhankelijkheid, komt het wel goed met die ouwe Vikingen!