Oupeye: plots ontploft Luik voor een dealer

De gemeente Oupeye op een boogscheut van Luik werd de voorbije dagen opgeschrikt door hevige rellen. Die kwamen er na de dood van de 31-jarige Domenico D’Atria, die door de politie werd doodgeschoten.

D’Atria werd vorige week vrijdagavond neergeschoten door de lokale politie toen hij met zijn quad aan een controle probeerde te ontsnappen. De politie wilde hem doen stoppen omdat hij gevaarlijk reed. Maar D’Atria versnelde toen een van de twee patrouille-agenten hem midden op straat probeerde tegen te houden. Daardoor kwam een van de agenten onder de quadwielen terecht, met zware verwondingen tot gevolg. In een reflex trok zijn collega zijn wapen en schoot twee keer. D’Atria overleed bijna onmiddellijk toen een van de politiekogels hem in het hoofd trof.

Enkele getuigen verklaarden tegenover Franstalige media dat D’Atria niet alleen snel reed, maar ook een wheelie (een manoeuvre waarbij alleen op de achterwielen wordt gereden, red.) uitvoerde toen de agent hem probeerde tegen te houden. Daardoor kwam deze onder de quad terecht.

Later werd duidelijk waarom D’Atria niet stopte: hij had meer dan dertig gram cannabis op zak, een dealershoeveelheid. Voordien was de man al meermaals met justitie in aanraking gekomen, onder meer voor drugsfeiten en diefstal met geweld. D’Atria zat zelfs al in de gevangenis van Lantin. Op het moment van de feiten in Oupeye was hij voorwaardelijk vrij. Onlangs werd hij voor het eerst vader en zou hij gezworen hebben nooit meer terug te willen naar de gevangenis.

Grimmig

Hoewel burgemeester van Oupeye Serge Fillot (PS) vrijdag snel ter plaatse was en op vraag van de politie omstaanders kalmeerde, werd de sfeer al snel grimmiger. Vrijwel onmiddellijk volgden er bedreigingen. Er circuleerden vele berichten op het internet die vertelden dat de politie een jongere in de rug had geschoten. De vermeende identiteit van de politie-agenten circuleerde, met details over waar hen te vinden. Burgemeester Fillot moet er nu nog altijd voor onderduiken.

Het hele weekend lang bleef het onrustig in Oupeye, en ook in buurgemeente Herstal. Jongeren van diverse origine wilden wraak nemen voor D’Atria’s dood. Zij staken vuilnisbakken in brand, viseerden winkels en een school, gooiden stenen naar de politie en vielen een lijnbus van de Waalse vervoersmaatschappij TEC aan met traangas.

Sympathie

Opvallend is dat in het Luikse best veel sympatie voor D’Atria bestaat, niet alleen bij adolescenten. Op sociale media komt vaak terug dat de politie mensen niet mag neerschieten. Er heerst in Wallonië een diep wantrouwen tegenover de autoriteiten en tegenover de media, die in deze zaak de politie steunen.

Daar staat natuurlijk tegenover dat het gros van de bevolking vindt dat D’Atria het zelf gezocht heeft. Het meest uitgesproken binnen die lijn is de nieuwe rechtse partij ‘Chez Nous’, die onvoorwaardelijk de politie steunt en politiek munt probeert te slaan uit het incident.

De betrokken agenten werden nog niet verhoord. De man die onder de quad terecht kwam is nog te zwaar gewond. En zijn collega die het schot loste is getraumatiseerd door de gebeurtenissen. Hij is pas 25 jaar oud.