Over aanzetten tot geweld

De Nederlandse FvD-politicus Gideon van Meijeren wordt door het Openbaar Ministerie aangeklaagd voor opruiing. Er zijn nogal wat mensen die daar niet van wakker liggen. Van Meijeren is voor hen een extreemrechtse antivaxxer en complotdenker die in het verleden ook al racistische uitspraken deed. Maar is dat wel zo? Wie de woordvoerder van het Openbaar Ministerie beluistert, verneemt dat de aanklacht tegen Van Meijeren er kwam op basis van twee uitspraken. De eerste uitspraak deed hij in een toespraak voor…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

De Nederlandse FvD-politicus Gideon van Meijeren wordt door het Openbaar Ministerie aangeklaagd voor opruiing. Er zijn nogal wat mensen die daar niet van wakker liggen. Van Meijeren is voor hen een extreemrechtse antivaxxer en complotdenker die in het verleden ook al racistische uitspraken deed. Maar is dat wel zo?

Wie de woordvoerder van het Openbaar Ministerie beluistert, verneemt dat de aanklacht tegen Van Meijeren er kwam op basis van twee uitspraken. De eerste uitspraak deed hij in een toespraak voor betogende boeren, waarin hij het wetboek van strafrecht te berde brengt dat bepaalt dat het niet strafbaar is om geweld te gebruiken als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed te beschermen tegen een wederrechtelijke aanranding.

De tweede uitspraak deed hij in een interview bij het alternatieve mediakanaal Compleetdenkers. Hij zei daar dat tirannieke regimes ten val kunnen worden gebracht door een revolutionaire beweging vanuit de bevolking, die bij wijze van spreken naar het parlement kan trekken om het ontslag van de regering te eisen. Van Meijeren liet op beide uitspraken volgen dat hij niet tot geweld oproept maar wel tot vreedzaam, geweldloos protest.

Niemand mag nog spreken

Volgens het Openbaar Ministerie kunnen de woorden van van Meijeren ‘mensen op ideeën brengen’. Maar er zijn eigenlijk nauwelijks woorden te vinden die mensen niet ‘op ideeën zou kunnen brengen’. Als je op basis daarvan woorden gaat verbieden, dan mag er straks niemand meer spreken.

Ik vraag me af of Van Meijeren gelijk heeft als hij stelt dat de mens zich onder bepaalde omstandigheden (met geweld) mag verzetten tegen de overheid, en veronderstel dat iedereen het erover eens is dat het antwoord op die vraag bevestigend is. Of niet? Een overheid die strikte geweldloosheid van haar burgers eist, zou op zijn minst zelf strikt geweldloos moeten zijn.

Ik heb zelf altijd benadrukt dat elk verzet tegen de overheid geweldloos moet zijn, maar ik doe dat in de eerste plaats uit strategische overwegingen. Ik weet dat elke vorm van geweld zich tegen degene zal keren die het gebruikt. Maar puur ethisch gezien is het een burger zijn recht om geweld te gebruiken tegen een overheid die zelf onrechtmatig geweld gebruikt. Dat klopt ook strafrechtelijk gezien.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Vinden de voorstanders van de vervolging van Van Meijeren eigenlijk nog dat er een recht is op burgerlijke ongehoorzaamheid? Sinds Henry Thoreau dat concept introduceerde, is bijna iedereen het er over eens dat democratie ruimte moet laten voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Zitten we daar nog op dezelfde lijn?

Hoe denken de mensen die vinden dat Gideon ongelijk heeft en dat pakweg de boeren dus geen recht op verzet hebben eigenlijk over fenomenen zoals Extinction Rebellion? Deze klimaatactivisten rukken schilderijen van de muren in musea, bekladden auto’s met verf, enzovoort. Wie vindt dat deze ‘climate warriors’ en andere ‘social justice warriors’ niet strafrechtelijk vervolgd moeten worden en Gideon van Meijeren wel zegt eigenlijk: wie een politiek-correcte ideologie aanhangt mag zowat alles. Wie een incorrecte aanhangt moet zwijgen?

President Macron

Trouwens, wat vinden de mensen die achter de vervolging van van Meijeren staan van pakweg de uitspraken van president Macron zoals: ‘We gaan het leven van de ongevaccineerden tot een hel maken’? We zouden een hele rij uitspraken van politici kunnen opnoemen die veel opruiender waren dan die van Van Meijeren en waarbij geen enkel Openbaar Ministerie het nodig vond om te vervolgen.

Laat ons dus eerlijk zijn: de aanklacht van het Openbaar Ministerie slaat op niets. Als Gideon van Meijeren voor opruiing vervolgd wordt, dan kan iedereen hetzelfde overkomen. Ik zou bij deze een oproep willen doen aan iedereen die het inhoudelijk niet eens is met Gideon van Meijeren en eventueel een politieke opponent in hem ziet: laat dit niet gebeuren. Zeg dat je niet wil dat er op die manier wordt omgegaan met mensen, ook niet met degenen met wie je van mening verschilt.

Chaotische tijd

Dat is het mooiste dat er uit deze chaotische tijd kan voortkomen: een groep mensen die verenigd worden, niet doordat ze dezelfde mening hebben, wel doordat ze respect koesteren en oprechte waardering voelen voor het recht van ieder mens op zijn eigen stem.

Niet zozeer het idealiseren van rationaliteit maar wel het waarderen van openheid van geest en het principiële recht op een eigen mening was de goudader van de traditie van de Verlichting. Ik stel voor dat we in dit opzicht trouw blijven aan de Verlichting, ook ten aanzien van mensen wiens mening we als tegengesteld aan de onze en eventueel zelfs als compleet irrationeel ervaren.