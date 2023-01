Over de Bentaks, socialistische corruptieslokoppen en de portefeuilleorgie in Davos

Er zijn nog zekerheden in deze wereld: socialisten zijn corruptieslokoppen en graaivirtuozen en N-VA’ers zijn ofwel paternostervretende asceten of biervatenslikkende drankorgels. Les extrêmes se touchent. Politieke masturbatie en selfieverheerlijking Vorig weekend hadden we de eerste nieuwjaarsrecepties van de politieke partijen. Een samenvatting is vrij eenvoudig. CD&V: oma's aan de top. N-VA: zet die plaat af, Bart. Vlaams Belang: lozebeloftenscheldtirade. Dit weekendje politieke masturbatie en selfieverheerlijking hebben we ook weer gehad. Later deze maand krijgen we nog de 'Purperen Pinokkiobrigade': Open…

Er zijn nog zekerheden in deze wereld: socialisten zijn corruptieslokoppen en graaivirtuozen en N-VA’ers zijn ofwel paternostervretende asceten of biervatenslikkende drankorgels. Les extrêmes se touchent.

Politieke masturbatie en selfieverheerlijking

Vorig weekend hadden we de eerste nieuwjaarsrecepties van de politieke partijen. Een samenvatting is vrij eenvoudig. CD&V: oma’s aan de top. N-VA: zet die plaat af, Bart. Vlaams Belang: lozebeloftenscheldtirade. Dit weekendje politieke masturbatie en selfieverheerlijking hebben we ook weer gehad. Later deze maand krijgen we nog de ‘Purperen Pinokkiobrigade’: Open Vld, Vooruit en Groen. Wees gerust, in de eindsprint naar VK 2024 zullen alle lange neuzen in dezelfde richting staan.

Algemene Belasting slecht Nederlands (ABN) of Bentaks

Om zijn stempel van zatlap extra te benadrukken kwam Ben Weyts vorige week met het laveloos voorstel om kindergeld af te pakken wanneer kleuters niet vloeiend Nederlands spreken. Zijn dronken voorstel kreeg kritiek uit alle hoeken. Onterecht, vindt N-VA. Want het Nederlands is belangrijk voor hen. Ze geven daarom het goede voorbeeld. De Vlaamse regering voerde de Bentaks of ABN-taks voor politici in. Voorzitter van de net opgerichte belastinginnende instantie is Joël De Ceulaer. Hij trok onmiddellijk likkebaardend hard van leer. Zatlallende Ben Weyts verliest 25% van zijn loon omdat niemand in het Vlaams Parlement zijn dronken gewauwel begrijpt. Jan Jambons cryptisch amnesie ‘dinges’-taaltje zorgt dan weer voor een milde 15% pay cut. Het Idiosyncratisch verengelst zoomertaaltje van Conner Rousseau is dan weer goed voor 10% loonverlies. Het geld gaat naar een fonds voor taallessen voor migranten.

Portefeuilleorgie van plastronjunkies

Op Davos was er de jaarlijkse portefeuilleorgie van plastronjunkies waar iedereen verkleed als Vlaams Belangers – in driedelig grijs, met plastron of strik en platgestreken haarscheiding – gaat champagnezuipen, kaviaarzwelgen en hoereren. Naar verluidt zakte Eveline Dellai – volgens de Italiaanse pers de chathoer van Alexander De Croo – af naar Davos voor een ‘life’ oraal overleg met de premier. Hij had echter de handen vol met Petra De Sutter, die voor de gelegenheid haar pruik in een nieuwe permanent gestoken had.

Ik weet van niets

Nog bedwelmd door het koolzuurgas van het champagnefestijn, botste Petra bij haar thuiskomst nogmaals op arbeidsuitbuiting in een van de haar overheidsbedrijven. Na Bpost is het nu ook hommeles bij Proximus. Haar verdediging is altijd dezelfde. Ik weet van niets. Toen Bpost de krantenwinkels verkocht aan de gokmaffia. Ik weet van niets. De corruptie en ongehoorde afspraken in Bpost. Ik weet van niets. Onderbetaalde moderne slaven bij Proximus. Ik weet van niets. Maar ze was kranig, onze groene tante. Met man en macht stond ze haar mannetje over het zwartwerk, sorry andersgekleurdwerk, bij Proximus. Ze verdedigde zich door te stellen dat ze alles, mannetje voor mannetje, zonder mansplainen en op de man af de CEO met man en paard zou confronteren. Petra is een ik-loop-achter-de-feiten-aan-ministertje. Ik vraag het mij soms af, hadden we niet beter een man als minister aangesteld in plaats van Petra?

Schandaallijst van socialistische schaamte

Socialisten blijven de grootste corruptieslokoppen en graaivirtuozen. Voor de gebeurlijke socialisten die mijn cursiefje lezen en niet overtuigd zijn, volgt hier een oplijsting van socialistische corruptie en graaiverhalen: Qatargate, Dubaiuitstapje, Publifin, Nethys, Samusocial, Publipart Gent, socialistisch ziekenfonds Limburg, Optima-hetze Gent, vzw Gial, Ghelamco Arena Gent, Tom Meeuws ‘De Lijn’, ziekenhuisschandaal Brussel, Hilde Claes Hasselt, Isabelle Petit en vzw Le Samyn, Yves Goldstein Cumuleo en Anticor, Claude Despiegeleer huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne, José Happart, luchthaven van Bierset, Jean-Claude Van Cauwenberghe Sodexo-dossier, Alain Mathot Intradel-Inova, Anne-Marie Lizin Centre Hospitalier Régional Hutois, Merry Hermanus en Izi Alberthal vastgoedschandaal, Wilgaut (PS) en Duquaduier ISPPC schandaal, Jacques Van Gompel Charleloi, Lucien Cariat en Christian Blondeel ICDI Charleloi, Foyer Louviérois in La Louvière, André Liesse, Jean-Claude Van Cauwenberghe La Carolorégienne, Visa schandaal Antwerpen, Richard Carlier Intercommunale d’Oeuvres Sociales, Agusta, Joseph Haverland OMOB-fraudezaak, Willy Claes, Guy Coëme, Philippe Moureaux UNIOP, Willy Claes, Henri Simonet, Edmond Leburton Ibramcoaffaire, RTT-schandaal…

J’en ai marre des parvenus

Magnette zwiert nu met grote gestes Marc Tarabella uit de partij, maar hijzelf mag als graaivirtuoos rustig blijven zitten. Paul Magnette verdient jaarlijks als burgemeester 198.000 euro per jaar, als partijvoorzitter 200.000 euro en als professor aan de universiteit 10.000 euro. Een kleine 35.000 euro per maand voor de zelfverklaarde Robes­pierre van de PS. Elio Di Rupo zei ooit: J’en ai marre des parvenus. Il n’y a pas de place pour les parvenus au Parti socialiste. Laat me niet lachen. Het zit in het DNA van de socialisten. Rien à faire.

Dit was niet op de afbraak:

Het gaat zo goed met de Waalse arbeidsmarkt dat de socialistische vakbond FGTB in Luik een kwart van zijn personeel moet ontslaan. Ze gaan staken. De vakbonden eisen meer werklozen.

Voor elke werkloze in Vlaanderen hebben we twee openstaande vacatures. De 5.000 personeelsleden van de VDAB slagen er niet in werk voor de werklozen te vinden. Dat is geen burn-out maar een black-out van onbekwaamheid.

Jean-Jacques De Gucht, minibucht voor de vrienden, vindt het ongehoord dat peuters misbruikt worden voor politieke spelletjes. Conner Rousseau is woedend: ‘Als je iets te zeggen hebt, zeg het in mijn gezicht, maar niet achter mijne rug’, fulmineerde hij.

Freaky Frank Vandenbroucke zit met 21,7 miljoen euro aan te veel en verkeerd bestelde medicijnen. Bericht aan Hannelore Goeman. Dat is tien keer zoveel als de subsidies voor Verhaal van Vlaanderen. Aan dit historisch werkstuk hebben we nog iets, aan de 21,7 miljoen euro die pyromaan Frankse door wanbeleid straks moet verbranden, hebben we niets. Hoeveel brooddozen kunnen we daar mee vullen. Twintig miljoen?

