Over de Teutoonse testmanie

In juli van dit jaar werd door de Duitse regering een nieuwe wet ter bestrijding van de pandemie ingevoerd. De oosterburen houden van controleren, dus ging het natuurlijk over tests. Iedere werknemer in Duitsland die niet tegen corona gevaccineerd is, was verplicht een test te doen na vijf of meer vakantiedagen.



Geen corona!

Natuurlijk was ook de auteur van dit roerige schrijfsel een van de gelukkigen. Ik maakte online een afspraak en bezocht een officiële Teststelle: een container op een parkeerplaats met een oergezellige witte voortent. Hier mocht ik in een buisje spugen. Toen nog gratis en voor niets, inmiddels voor 14,90 euro. De dame in ‘Ganzkörperkondom’ die het lege buisje overhandigde door haar loket, nam het gevulde terug en bedankte. Wellicht glimlachte ze zelfs.

Na een halfuurtje kreeg ik een document per e-mail dat met mooie stempels, Aktenzeichen en andere tierlantijnen in drievoud bevestigde dat ik geen corona had. Ongelooflijk! Daarmee begaf ik mij op weg naar kantoor. Een goed gevoel gaf me dat. Te weten dat ik gewoon hartstikke kerngezond aan mijn dagelijkse verplichtingen mocht beginnen.

Grotesk: dagelijkse testverplichting op het werk

Na terugkeer van vakantie mocht ik, naast de verplichte dagen op kantoor, ook twee dagen per week thuiswerken. Ook mooi. Ik speelde met het idee om nog eens zo’n test te laten doen. Voor thuis. Voor de veiligheid. Maar dat idee liet ik toen toch maar weer varen. Mijn oudste zoon moet zich sowieso regelmatig voor school laten testen, dus in principe is het bij ons thuis al hartstikke veilig. Op mijn werk echter waren sommigen minder gerust. Vooral degenen die er de scepter zwaaien. De door de Duitse regering uitgevaardigde wet voor Urlaubsrückkehrer die in zijn intentie toch nog redelijk te noemen valt, werd in groteske vorm gewijzigd in een Arbeitsanweisung.

Dus alle niet-ingeënte medewerkers van ons bedrijf werden gedwongen elke dag een test te doen op het werk. Onder supervisie van een kundig opgeleide collega. Bovendien kwam dan nog eens de verplichting voor iedere niet-gevaccineerde na vijf dagen niet op kantoor te zijn geweest om eender welke reden, een officiële test te laten doen bij een erkende testcontainer. Een volkomen uit de lucht gegrepen eis door de werkgever. Er zijn daar allerlei juridische bezwaren tegen in te brengen, waar ik de lezer niet mee zal vervelen. Om kort te gaan, het is niet in overeenstemming met het Duitse arbeidsrecht iets dergelijks te eisen.

Heimelijk oningeënt én ongetest

Dit wetende besloot ik na korte tijd niet mee te doen aan de algehele gekte. In stilte. Gedurende de drie dagen per week dat ik op kantoor was, probeerde ik zwijgzamer dan normaal te zijn. Vooral ’s morgens. En ziedaar, een maand of twee ging het waarachtig goed. Zonder test. Ik bracht moedwillig schade toe aan de Chinese economie. Geen haan die ernaar kraaide.

De directeur had andere zorgen. Zoals het beloven van extra vrije dagen voor alle medewerkers met twee coronaprikken. Wie zijn Impfausweis liet zien, zit gebeiteld op 24 en 31 december. Twee halve dagen vrij op kosten van de baas. De hardleerse medewerker die nog steeds zijn medemens in gevaar brengt, mag hier in tegenstelling tot alle voorafgaande jaren geen gebruik van maken. Dat spreekt. Het bedrijf sluit sowieso op de genoemde dagen, maar dat gaat dan van de vakantiedagen van deze boosdoeners af. Een zetje in de goede richting. Wie zich laat prikken, mag met vakantie. Wie weet hoelang de geprikte er nog van kan genieten? Het zij hem of haar gegund.

Zonder test: wegwezen

Maar terug naar de tests. Uiteraard kon het ontlopen van de Teutoonse testmanie niet eeuwig goed gaan. En inderdaad. Op dinsdag 2 november wandelt de financieel directeur mijn bureau binnen. Die man is al niet moeders mooiste, maar met dat spitse masker met die gaatjes voorop en die over zijn kale schedel geplakte haren, doet hij me steevast aan een kruising tussen Miss Piggy en Vladimir Poetin denken. Niets tegen Miss Piggy, natuurlijk.

Met zijn hoge kraakstem zegt de financiële expert op leeftijd: ‘Herr Beld, wann waren Sie zum letzten Mal im Büro?’ Ik schrok. Hoe zou je zelf zijn? En stamel iets van: ‘Vorige Woche oder so.’Het mannetje loopt rood aan en begint op en neer te springen: ‘WAAR IS UW TESTRESULTAAT?’ Ik verklaar dat ik er geen heb en dat dit na thuiswerken volgens de wet ook niet nodig is, alleen na vijf dagen of meer vakantie.

Hij trilt van opwinding: ‘U verlaat NU ons kantoorgebouw!’ Ik denk, mooi, maar dan zegt hij later dat ik hier nooit geweest ben en heb geweigerd te werken. ‘Ik ga pas weg als ik dat schriftelijk in een e-mail van u heb gehad’, antwoordde ik aldus. Een geniale inval. Hij verlaat mijn bureau en inderdaad tien minuten later is de e-mail binnen. Bovendien wordt nog vermeld dat deze dag als onbetaald verlof zal worden afgerekend.

Voor altijd thuiswerken?

Na licht verontwaardigd thuis te zijn aangekomen neem ik contact op met een gehaaide jurist die me al eens eerder had geholpen. De advocaat stuurt een brief aan mijn werkgever waarin hij nog eens netjes verwoordt waarom ik geen coronatest moet doen. Aldus kom ik op donderdag opnieuw op kantoor. Ik haal voor de zekerheid alvast de tekeningen van mijn kinderen van de muur en pak mijn woordenboeken in.

Ik zie Miss Piggy-Poetin niet. Maar ik voel dat hij er is… ‘Herr Bèèèld, wo ist Ihr Testergebnis?’ Weer dezelfde discussie. Weer de e-mail. En alweer in de auto op weg naar huis. Wellicht voor altijd tot thuiswerken veroordeeld? Een oplossing die gezien de omstandigheden zeker de beste is. De koffie is thuis ook een stuk beter.

De uitwijk

Ondanks deze waarschijnlijk kortstondige overwinning, hebben we er sinds de pandemie al vaker aan gedacht te vertrekken. Traditiegetrouw was voor Nederlanders Australië altijd een goede optie. Maar over de coronamaatregelen in dat land durf ik niet eens meer te lezen.

Rusland is ook geen optie. Naast de staatsrepressie tegen andersdenkenden, waar wij zeker toe behoren, is het land ook wat pandemiebeleid betreft niet bepaald ideaal te noemen. Ondanks het feit dat regeringsmedium Russia Today voortdurend boodschappen over samenzweringstheorieën en corona de westerse wereld instuurt, is de overheid daar niet kinderachtig in het via de broodheer verplicht stellen van inenting om aan het werk te mogen. Er is voortdurende controle van QR-codes door politiepatrouilles op straat, in winkels en andere gelegenheden. Dienstplichtigen en medewerkers van speciale eenheden worden uiteraard zonder pardon geprikt. Door de vindingrijkheid van de Rus kan er gesjoemeld worden, een coronapas kun je kopen, maar een vertrek naar Rusland betekent het spreekwoordelijke van de regen in de drup.

Wereldwijde coronawaanzin

Dan dichter bij huis. België valt af. Alleen al de gedachte aan de betonblokken bij de grensovergang van Monschau en het verbod op ‘niet-essentiële verplaatsingen’ van vorig jaar zorgen ervoor dat ik alle hoop al bij voorbaat laat varen. Dan Nederland. In mijn geboorteland zou de liberale geest van vrijheid toch nog moeten rondwaren?

Zou je denken. Omdat Kontaktsport in Duitsland al weer zo’n anderhalf jaar verboten is, had mijn zoon zich ingeschreven bij een judoclub net over de grens in Nederlands Limburg. Een mailtje van de judoleraar deed ons vandaag weer met beide voeten in de alomvattende vreselijke realiteit belanden: ‘Vanaf a.s. zaterdag zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Voor ons is de belangrijkste nieuwe maatregel dat er in alle binnensportlocaties een coronatoegangsbewijs (QR-code) wordt gevraagd bij binnenkomst aan iedereen van 18 jaar en ouder. Dit houdt concreet in dat er bij de ingang van de hal vanaf zaterdag QR-codes gescand zullen worden. Je moet dus gevaccineerd of getest zijn om te kunnen trainen of om te kunnen kijken bij je kind(eren) of om überhaupt de hal binnen te komen.’

Überhaupt… De wereldwijde waanzin heeft zijn top nog niet bereikt.