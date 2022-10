Overbevolking: de teller blijft lopen en staat nu op 8.000 miljoen

2 jaar geleden beschreef Werner Van Hove op Doorbraak het probleem van de overbevolking. Vandaag is dat probleem alleen maar prangender geworden. De problematiek kort en brutaal Onze planeet kan niet blijvend voorzien in energie, water en grondstoffen voor 8.000 miljoen mensen. De planeet kunnen we niet veranderen, het aantal mensen dat er leeft wel. De beste oplossing is het verminderen van het aantal kinderen dat geboren wordt, en net dat willen we wereldwijd niet en daarom alleen al wordt…

2 jaar geleden beschreef Werner Van Hove op Doorbraak het probleem van de overbevolking. Vandaag is dat probleem alleen maar prangender geworden.

De problematiek kort en brutaal

Onze planeet kan niet blijvend voorzien in energie, water en grondstoffen voor 8.000 miljoen mensen. De planeet kunnen we niet veranderen, het aantal mensen dat er leeft wel. De beste oplossing is het verminderen van het aantal kinderen dat geboren wordt, en net dat willen we wereldwijd niet en daarom alleen al wordt het probleem doodgezwegen.

Het energieprobleem

De mensheid heeft heel lang gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen, vooral hout. Sinds hooguit een paar honderd jaar, de laatste decennia meer en meer, gebruiken we ook fossiele brandstoffen: steenkool, aardolie en aardgas. Onze planeet produceert momenteel geen van deze grondstoffen. Als de voorraad die nu in de grond zit, opgebruikt is, dan is het ermee gedaan.

Voor diegenen die de oplossing zien in hernieuwbare energie heb ik dit artikel van de EU met de plannen voor het gebruik van hernieuwbare waterstof en het boek ‘The Hydrogen Illusion’ van Samuel Furfari, een wetenschapper die er vele jaren aan gewerkt heeft, er in het begin in geloofd heeft, maar op het einde heeft moeten besluiten dat het een dood spoor is. Dat waterstof nog steeds een strategie van de EU is, bewijst hoe wanhopig onze politici zijn. Het ergste: de wanhoop is terecht.

Het waterprobleem

Het waterprobleem is simpel. Er is heel veel water op de planeet, maar het meeste is zout water en niet geschikt voor gebruik. Goedkoop zoet water krijgen we alleen via regen en die valt niet altijd waar en wanneer we het willen. Het omzetten van zout in zoet water is mogelijk maar heel duur en energieverslindend, wat ons terug bij het energieprobleem brengt.

Het grondstoffenprobleem

Het grondstoffenprobleem is in de grond, zelfs letterlijk, hetzelfde als dat van de fossiele brandstoffen. Onze planeet produceert geen ijzer, koper enzovoort.

De manier waarop wij leven, wat we wel en niet willen veranderen

In het Westen verbruiken we veel meer dan de gemiddelde aardbewoner. Bovendien willen veel mensen die ze vandaag niet hebben, ook onze levensstandaard.

Vele westerlingen willen geen fysiek werk meer uitvoeren, zoals in de bouwsector. Ze willen op een stoel zitten in een kantoor dat in de winter lekker verwarmd en in de zomer heerlijk gekoeld is. Daarom voeren we nog steeds mensen in uit armere landen om het werk te doen dat wij niet willen doen. Eens die mensen hier zijn willen ze natuurlijk ook leven zoals wij, waardoor wij voor de volgende generaties steeds nieuwe migranten moeten opnemen, een straatje zonder einde.

Een aantal mensen bij ons is wel bereid om minder te gaan verbruiken, door bijvoorbeeld vegetarisch of veganistisch te gaan leven, minder de auto te gebruiken en dies meer, maar samengeteld blijft dat te weinig.

Worstcasescenario

Vroeg of laat zal de strategie niet meer zijn ‘wij en de anderen’, maar ‘wij of de anderen’. Wie eerst van strategie verandert, wint.

De technologie om te blijven voorzien in onze behoeften is er niet. Die om het aantal mensen op de planeet drastisch te verminderen is er wel. Er zijn genoeg atoombommen om Rwanda na te doen op wereldschaal. Deze lokale genocide van 1994 zou, omgerekend naar de hele wereld in 2022, zo’n 500 miljoen doden betekenen. Dat willen we uiteraard niet. Daarom moet het probleem op tafel komen, en liefst bovenaan de agenda. Dat kan best via de media en de politici.

Alternatief

Als media en politici het probleem niet bespreken, dan maar via de jeugd. Het risico op problemen met overbevolking groeit met de jaren. Zij lopen hoe dan ook een hoger risico om een bevolkingscrisis mee te maken. Het zou niet zo mogen zijn dat we de jeugd de straat opsturen om te protesteren tegen hetgeen we zelf kunnen veranderen, maar wat is het alternatief? Ik zie drie mogelijkheden.

1- De politiek, de media en de bevolking nemen het probleem ernstig.

2- Of we doen niets en aanvaarden het risico op miljoenen doden.

3- Of we rekenen op de jeugd.

De eerste keuze lijkt nog de beste. De politiek, de media en de bevolking kiezen vandaag voor het tweede, de vraag is hoelang nog. Het derde … ik betwijfel of de jongeren nog eens hetzelfde zullen doen als wat ze gedaan hebben voor het milieu. Maar als ze dat doen, zal het een nog hardere strijd worden.