Overbruggingsrecht: landbouw valt uit de boot

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten omwille van het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen. Dit staat in de wettekst die de Kamer op 19 maart 2020 goedkeurde. Er is echter een grote maar… Zelfstandigen die verplicht moeten sluiten naar aanleiding van de maatregelen die de federale overheid nam kunnen sowieso aanspraak maken op dit 'overbruggingsrecht'. De andere zelfstandigen hebben recht op een financiële uitkering voor maart en april 2020, maar dan moeten…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten omwille van het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen. Dit staat in de wettekst die de Kamer op 19 maart 2020 goedkeurde. Er is echter een grote maar…

Zelfstandigen die verplicht moeten sluiten naar aanleiding van de maatregelen die de federale overheid nam kunnen sowieso aanspraak maken op dit ‘overbruggingsrecht’. De andere zelfstandigen hebben recht op een financiële uitkering voor maart en april 2020, maar dan moeten ze in beide maanden minstens een week hun activiteiten onderbreken. Voor de meeste sectoren is dit geen probleem, de land- en tuinbouwsector valt echter uit de boot. Daar behoort een week het werk stil leggen niet tot de mogelijkheden.

Corona-impact

Toch heeft de coronacrisis ook een zware impact op de primaire sector. Niet alleen het veldwerk zit er aan te komen, ook de dieren moeten hun dagelijkse verzorging krijgen. Daarnaast staat de oogst van producten als asperges, aardbeien, paprika’s en tomaten voor de deur. Door de situatie nu is het ook onduidelijk of er de komende weken voldoende handen zijn voor het werk dat er zit aan te komen. Veel buitenlandse seizoenarbeiders beslissen om terug naar huis te keren, of de verplaatsing naar België niet te doen. Ook de maatregelen in verband met het grensverkeer bemoeilijken de situatie.

Hierdoor komen de voorjaarswerkzaamheden in het gedrang. Zowel op federaal als Vlaams niveau werden maatregelen getroffen om de werkzaamheden zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Door de sluiting van de horeca zullen veel landbouwers blijven zitten met hun geoogste producten. Niet oogsten heeft dan weer gevolgen voor de plantgezondheid, gevolgen die soms jaren kunnen meegedragen worden. Kiezen voor een tijdelijke sluiting is dus geen optie voor het overgrote merendeel van de Vlaamse land- en tuinbouwers.

‘Cruciale sector’ uit de boot

‘We blijven bij de overheid aandringen op een tegemoetkoming die ook geldt voor onze landbouwers’, zegt Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat. ‘Dat zelfstandigen in een situatie als deze kunnen terugvallen op een overbruggingsrecht met een financiële uitkering is mooi. Het is alleen teleurstellend dat onze landbouwsector, die door de overheid als “cruciale sector” wordt bestempeld, uit de boot valt wanneer het op steunmaatregelen neer komt. We blijven ook, samen met onze collega’s van de Boerenbond, aandringen op een activering van buitengewone Vlaamse en Europese steun voor de sector, net zoals die er was bij het Russisch embargo enkele jaren geleden!’