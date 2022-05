Overleeft wetsontwerp Zorgprikplicht tweede lezing in commissie Volksgezondheid?

Vandaag vindt in de commissie Volksgezondheid van het federaal parlement de tweede lezing plaats van het wetsontwerp voor verplichte vaccinatie in de Zorg. Dit stokpaardje van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beroert al langer de politieke en maatschappelijke gemoederen. Ondanks de steeds groter wordende kritiek blijft de minister volharden en doorduwen. Nu blijkt echter uit een advies van de Taskforce Vaccinatie dat ook zij een prikplicht in de Zorg onder de huidige omstandigheden niet meer wenselijk achten. Overleeft het…

Vandaag vindt in de commissie Volksgezondheid van het federaal parlement de tweede lezing plaats van het wetsontwerp voor verplichte vaccinatie in de Zorg. Dit stokpaardje van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beroert al langer de politieke en maatschappelijke gemoederen.

Ondanks de steeds groter wordende kritiek blijft de minister volharden en doorduwen. Nu blijkt echter uit een advies van de Taskforce Vaccinatie dat ook zij een prikplicht in de Zorg onder de huidige omstandigheden niet meer wenselijk achten. Overleeft het wetsontwerp vandaag een tweede lezing?

Wat doet meerderheid?

De federale oppositiepartijen PVDA, N-VA en Vlaams Belang verzetten zich al langer tegen de plannen van Vandenbroucke om een kader te scheppen om het zorgpersoneel richting prik te dwingen. Tot op heden gingen de Vivaldipartijen mee in het narratief van de minister, al is dat sinds de hoorzittingen in de commissie Volksgezondheid met lange tanden. Het wetsontwerp werd ondertussen aangepast zodat de effectieve invoering van een prikplicht eerst langs de ministerraad moet passeren. Die aanpassing hield tot nu toe de meerderheidspartijen aan boord. Het stelt hen namelijk in de gelegenheid om een prikplicht voor de Zorg op het niveau van de ministerraad af te blokken. Op die manier zou Vandenbroucke zijn symbolische overwinning binnenhalen. Gezichtsverlies in het parlement wordt zo vermeden.

Na het negatieve advies van de Taskforce Vaccinatie komt Vandenbroucke nu volledig alleen te staan. De vraag is of de meerderheidspartijen nu de moed gaan hebben om zijn wetsvoorstel van tafel te vegen. De oppositie eist in elk geval de intrekking van het wetsontwerp, dat eigenlijk neerkomt op een volmacht om zonder het parlement te consulteren een prikplicht voor de Zorg in te voeren. Barbara Pas, federaal fractievoorzitter voor Vlaams Belang, is er niet gerust in.

Vlaams Belang bereidt amendementen voor

‘Tot nu toe heeft de Vivaldi-meerderheid alle argumenten die in de hoorzittingen aan bod kwamen naast zich neer gelegd’, stelt Pas. ‘Ondanks het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing blijft dit zwaard van Damocles boven de hoofden van het zorgpersoneel hangen. We zijn benieuwd of de afwijzing door de Taskforce Vaccinatie het tij kan keren.’

‘Om een eventuele goedkeuring na tweede lezing te counteren hebben we nog een aantal amendementen voorbereid. Die willen we indienen om het wetsontwerp terug te sturen naar de Raad van State voor het ter stemming naar de plenaire zou gaan. We moeten dan wel 50 parlementsleden vinden die die amendementen steunen. Met de hulp van N-VA en PVDA kan dat lukken. Al is die steun verre van zeker.’

Belangenconflict

‘Als al die inspanningen niets opleveren zijn we van plan een belangenconflict in te roepen in het Vlaams parlement’, vervolgt Pas. ‘Wij zijn namelijk van mening dat de impact van een prikplicht in de zorgsector de Vlaamse Zorg disproportioneel hard gaat treffen. Dankzij de hoge vrijwillige vaccinatiegraad is die verplichting de facto onzinnig. De weerslag van de kleine minderheid die uit het beroep geduwd wordt is echter enorm. Er is een groot tekort aan handen in de Zorg. We kunnen ons niet permitteren om door het idee-fixe van Vandenbroucke in de problemen te komen.’

Kan het Vlaams Belang dan rekenen op de steun van de oppositiecollega’s? ‘Dat is altijd moeilijk en die zekerheid bestaat niet’, weet Pas. ‘Zeker in het Vlaams parlement zit je met een eigenaardige constellatie. Daar heeft N-VA destijds onze vraag om een belangenconflict in te roepen tegen de pandemiewet niet gesteund, ondanks hun sterke oppositie tegen die wet in het federale parlement. Ik merk een groot verschil tussen de federale en Vlaamse fractie over dit soort onderwerpen. Op Vlaams niveau is de N-VA steeds meegegaan op de federaal door Vandenbroucke uitgestippelde weg.’

‘Maar ik hoop dat het niet zover gaat komen’, klinkt het. ‘Indien er nog een greintje verstand aanwezig is op het kabinet van Vandenbroucke, trekt hij dit onzalige wetsontwerp in. Ons zorgpersoneel verdient beter.’