Politicus wikt, oppermachtige Corona-expert beschikt

Van het overlegcomité van 26 februari 2021 werd veel verwacht. Hoewel gedroomde grote versoepelingen uitbleven, wordt er achter de schermen wel stap voor stap voorzichtig versoepeld in de deelstaten. Wat daarbij opvalt, is dat de covid-experts oppermachtig zijn.

1 mei en de vrijheid

Eigenlijk was de toon van wat komen zou al gezet toen Alexander De Croo op maandag voor het overlegcomité van 26 februari eigengereid een persconferentie opzette met enkele biostatistici. Doel van die persconferentie: de bevolking voorhouden dat er pas controle kan zijn over de corona-epidemie vanaf 1 mei. Dit deed eisen voor versoepelingen echter niet teniet. Wat er vervolgens op vrijdag gebeurde, is afhankelijk van de bron een mooi stukje theater, of een rechtgeaarde correctie om een epidemische catastrofe te vermijden.

Feit blijft dat niemand hem officieel zag aankomen. Op vrijdag kwam ‘coronacommissaris’ Pedro Facon plots met een alarmerend dagcijfer over het aantal ziekenhuisopnames kwam. Een strategisch geplaatste update net voor een belangrijk overlegcomité. Daar waar normaal gezien weekgemiddelden worden weergegeven. Het deed vooral de Franstalige politici die versoepelingen genegen zijn inbinden.

Wat lag op tafel?

Op tafel lag namelijk een resem maatregelen die fysiek onderwijs zouden mogelijk maken: één dag per week contactonderwijs aan de universiteiten en hogescholen, een volledige terugkeer van de leerlingen in het beroepsonderwijs, en de toelating om opnieuw dagexcursies te organiseren. Daarover was er consensus. Daarnaast was er nog discussie over de vergroting van de ‘buitenbubbel’ van vier naar acht personen, en van de ‘binnenbubbel’ van een één naar twee. Een dinertje met een bevriend koppel zou met andere woorden opnieuw mogen. Voor de Franstaligen lag ook de aanpassing van hun strenge avondklok op tafel.

De teneur na het overlegcomité was er echter een van wanhoop en ontgoocheling. Maar in het Vlaamse onderwijs werd wel versoepeld: vanaf 15 maart is er in Vlaanderen opnieuw meer contactonderwijs toegelaten. Bijvoorbeeld één dag per week voor hoger onderwijs. Leerlingen van de beroepsscholen mogen opnieuw voltijds naar de les. Dagexcursies zijn opnieuw mogelijk. De Franstaligen voeren dit niet in omdat ze het beleid zoveel mogelijk willen afstemmen op wat de federale regering wil. Dat verhindert echter niet dat Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) alvast de in Wallonië erg strenge avondklok van 22u naar 00u zette. In Brussel blijft de avondklok vanaf 22u van toepassing wegens ‘de grootstedelijke context’.

Covidexperts

De deelstaten lobbyen achter de schermen zelf bij de ‘covidexperts’ om consensus rond de versoepelingen te bekomen. Voor de belangrijke zaken zoals onderwijs zijn zij in grote mate zelf bevoegd, tenzij een federaal ministerieel besluit de plannen doorkruist, zoals met de kot- en buitenbubbels het geval is. Daar heeft de federale overheid het laatste woord over de ‘samenscholingen’ die dat heten te zijn.

Her en der klinkt de overtuiging door dat er versoepeld zou kunnen worden wanneer de meest kwetsbare burgers gevaccineerd zouden zijn, en wordt er naar coalities met experts gestreefd hierover. Eén ding is zeker: de covidexperts zijn oppermachtig. Wanneer het politieke verhaal hen niet zint, volstaat het om de alarmklok te luiden. Waarop alle politici zuchten: ‘Sinon, ça va être la catastrophe’