Paaspauze door een falend beleid

De paaspauze, een nieuwe lockdown, is een zwaktebod van de regeringen van dit land. Ze hebben deze pandemie nooit onder controle gekregen. Met de vinger wijzen naar ‘een essentieel deel van de bevolking dat de regels niet volgt’ is te makkelijk. Zij zijn verantwoordelijk. Punt.

Het was al even duidelijk dat de experten, amper tegengesproken in de media, de angst vrolijk rondstrooiden. Angst zorgt voor kliks en dus doen de media mee. Maar het interview hier op Doorbraak met Prof. Devroey leert dat ook die experts vooral hun natte vinger en hun buikgevoel gebruiken. Een lockdown is de noodrem van een kwakkelend beleid.

Falend beleid

Sinds dat ding bestaat heb ik de corona-app. Al vraag ik me de jongste maanden af waarom. Nog geen kik heeft die app gegeven. Nut voor het beleid? Nul. Terwijl die app ons toch ging helpen om de maatschappij op te starten?

Net zoals het testen en tracen. Zelftests zijn om één of andere duistere reden verboden. Met een goede teststrategie waren jeugdkampen mogelijk. Maar neen. De lockdown moet het enige antwoord zijn. Het is een kwestie van tijd eer de eerste verstrenger u toespreekt vanop het scherm.

Scholen

Waarom zijn de scholen altijd het doelwit van de lockdowners? Er is geen enkel bewijs dat de school de motor van de epidemie zou zijn. In tegendeel. Ja er zijn meer besmettingen in de jongere groepen. Maar krijgen ze die op school? Niet meer dan elders. Voor zover dat kan bepaald worden natuurlijk.

Toch gaan de scholen dicht. Waarom eigenlijk? Omdat minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) gelijk moet krijgen? Of als zoenoffer aan het opbod in de media? ‘Ikea open en de scholen dicht’. Aan mijn kinderen kan ik dat niet uitleggen. Ik wil het niet, het is dwaas. Schaduwboksen. Of zijn er wetenschappelijke bewijzen dat die afkoelingsweek ook maar iets heeft opgeleverd?

Ondertussen is enkele dagen voor de maatregel ingaat nog altijd niet duidelijk of er nu beslist is een extra week vakantie op te leggen of dat er afstandsonderwijs moet geven worden. Volgens de minister van Volksgezondheid moeten de scholen zelf beslissen. Mooie boel.

Nutteloze maatregelen

Terwijl we bezig zijn met strenge maatregelen: wat te denken van het reisverbod? Bedoeld om de varianten buiten te houden die al lang binnen waren. Nut van de maatregel? 0,0. Dat heeft een recent onderzoek van VUB nog uitgewezen. Maar de reisbeperkingen blijven.

Gelukkig is er nog de avondklok. Het dagelijks huisarrest van onschuldigen. Nut? Nergens bewezen. Het zou nodig zijn voor de steden. Alsof een samenscholingsverbod niet al erg genoeg is. Die eenzame fietser die wat te laat is in Zottegem wordt dan beboet, de hangjongeren in moeilijke wijken die zich niets aantrekken van de avondklok, worden ongemoeid gelaten. Zoiets? Beleid op z’n Belgisch. Zeer bemoedigend allemaal.

En dat tracen? 50 procent van de besmette personen zegt niet te weten waar ze het virus hebben opgelopen. Die weten het echt niet, of willen het niet zeggen. Waarom? Omdat ze allemaal de regels overtreden? Misschien. Omdat ze die hele tracingtoestand niet vertrouwen? Of omdat ze de overheid niet vertrouwen? Of dat het hun manier is om foert te zeggen? En hoe zou dat komen?

Vaccineren zullen ze leren?

We weten al lang dat de enige uitweg uit die hele miserie de vaccinatie zal zijn. Ook dat is knoeiwerk. Ja, het was een goed idee om vaccins Europees aan te kopen. Maar neen, de EU heeft dat slecht aangepakt. De leveringsproblemen zijn daar mede een gevolg van. Nu moet de EU naar drastische middelen grijpen die goede relaties met bevriende staten op het spel zetten. Zo maken ze hun eigen debacle enkel groter.

Eind december werd met veel bombarie de eerste Belg ingeënt. In maart blijken er nog altijd problemen met de software en de data om de burgers uit te nodigen. Maar ook dit is niemands schuld. Het is gewoon zo.

De derde golf is clickbait

Die derde golf is al vier of vijf keer aangekondigd. Heeft men daar extra maatregelen voor genomen? Of is applaus voor de zorgsector de enige extra ondersteuning die voorzien is? We weten wat er gebeurt in zo’n golf. Is er extra personeel voor de intensieve zorgen, want dat was toch het probleem? Besturen is vooruitzien, toch? Ook daar is niemand verantwoordelijk voor. Of ze zoeken uit op het kabinet wiens bevoegdheid dat nu precies allemaal is.

De realiteit is dat we in de steek gelaten zijn door onze eigen overheid die in een tunnelzicht zelf vindt dat ze goed bezig is. Ze hebben het geluk dat een groot deel van de bevolking door de media en hun experts in een soort angsttrance zijn gebracht. Die verwelkomen elke verstrenging uit angst. Dringen zelfs aan op nog strenger, want ze zijn bang. Alsof het virus hun achter elke hoek van de straat staat op te wachten. Elke avond krijgen ze een nieuwe hersenspoeling met het angstserum. Met wat clickbait-doemberichten er bovenop.

De overheid faalt

Neen. Niet de vorige en ook niet deze regeringen hebben een goed coronabeleid gevoerd. Er worden blinde maatregelen genomen. Er wordt blind geld over de balk gesmeten.

Het ergste van al is dat we hier niets uit zullen leren. Er zal nooit een echt onderzoek komen. Er zal nooit echt enig schuldbesef zijn. Niet voor de mondmaskersaga, niet voor de mislukkingen met testen en tracen, niet voor het onbezonnen sluiten van de maatschappij, niet voor de doden in de woonzorgcentra, niet voor het verbieden van sneltests, niet voor de leerachterstand, niet voor de angsthetze in de pers, nergens voor.

Maar op het einde zullen ze wel een pluim vinden voor op hun hoed. Ook daarvoor krijgt u de rekening.