Parijs heeft een nieuw souvenir: de bedpunaise

Met de Olympische Spelen in aantocht heeft Parijs er plots een groot probleem bij: bedwantsen. Zeg vooral niet dat het met migratie heeft te maken.

Alsof de ratten nog niet genoeg waren, wordt Frankrijk sinds kort ook geteisterd door een wandluizenplaag. Vlak voor de Olympische Spelen krioelt het van deze hardnekkige bloedzuigertjes, vooral in Parijs maar ook in andere grote steden.

Wandluizen of bedwantsen worden in Frankrijk met reden punaises de lit genoemd, bedpunaises. Deze kruipende insecten, formaat appelpit, nestelen zich in matrassen, kleren en stoelen, leggen daar eitjes en zuigen bloed om die te voeden. Dat geeft lelijke rode plekken die jeuken als de hel. Zitten ze eenmaal in je bed, dan doe je geen oog meer dicht en krijg je ze nauwelijks nog weg. Wie de metro neemt, ziet passagiers staan, al zijn er lege stoelen. Daar kunnen bedwantsen inzitten. En vooral van bioscoopstoelen genieten de beestjes: altijd vers bloed. De grote cinema-exploitant UGC blijkt zijn personeel te hebben geïnstrueerd te liegen als mensen vragen naar wandluizen: ‘Nee hoor, die zijn hier niet, nooit gezien’, moeten ze dan zeggen.

Hetze

Op internationale vliegvelden schijnt het te krioelen van de bedwantsen, wat me op een relletje in de media brengt. Journalist Pascal Praud van CNews, de succesvolle conservatieve tv-zender met ooit Eric Zemmour als vaste gast, vroeg een expert of het probleem misschien samenhing met immigratie. En meer in het bijzonder met de vaak gebrekkig hygiënische omstandigheden in de migrantenopvang. Een voor de hand liggende vraag, gezien het feit dat de wandluis in minder ontwikkelde gebieden aanzienlijk veel meer voorkomt dan in Frankrijk.

Maar daar waren de linkse media en dito politieke oppositie het niet mee eens. Binnen de kortste keren begonnen ze een hetze tegen Praud. Extreemlinkse leden van de Assemblée kondigden aan hem voor de rechter te slepen wegens racisme. Ze vergeleken zijn tekst met wat de nazi’s over Joden zeiden. Die kregen immers ook de schuld van ziektes. Nogal kras als je bedenkt dat antisemitisme al tijden voornamelijk uit extreemlinkse hoek komt.

Praud werd naar eigen zeggen dagenlang ‘beledigd, lastig gevallen en belasterd’. Volgens hem omdat de linkse elite het succes van CNews niet kan hebben. Maar van een aanklacht was nog niets gebleken. ‘Er valt ook niets aan te klagen’, zei Praud. Alleen mediawaakhond Arcom was al benaderd door extreemlinkse politici.

Op de Franse Wikipedia-pagina over bedpunaises schijnt overigens letterlijk te hebben gestaan dat ze vooral in de bagage en kleren van migranten worden geïmporteerd. Wat blijkt: één dag na de gewraakte tv-uitzending is deze tekst verdwenen! Wat maar weer eens laat zien in welke hoek Wiki zit.

De stad Parijs werd trouwens al meer dan een jaar geleden voor dit probleem gewaarschuwd. Ook de oppositie bracht de plaag in de gemeenteraad vaak ter sprake, maar die wordt consequent genegeerd door burgemeester Anne Hidalgo.

Sterker nog, sommige kranten schreven al in 2019 dat Parijs dit probleem ‘stelselmatig onder het tapijt schuift’. Dat was omdat toen de bekende Bibliothèque Glacière werd gesloten, vanwege een invasie van bedpunaises. Wie daar een boek leende, speelde Russische roulette: er konden ongenode gasten inzitten. De gemeente Parijs, als altijd bezorgd over haar toch zeer discutabele goede naam, had dat muisstil gehouden. Maar het kwam natuurlijk uit.

Kennelijk is er eindelijk een wekker afgegaan in het stadhuis. Afgelopen donderdag luidde Parijs de noodklok bij de landelijke regering, omdat ‘heel Frankrijk zich voorbereidt op de Olympische Spelen’. Stel je voor dat sporters records missen omdat ze jeuk hebben.

Hidalgo stuurde haar adjunct-burgemeester naar premier Borne om ‘radicale actie’ te eisen. De socialistische burgemeester koestert een diepe haat jegens president Macron en zijn ministers, en wilde deze vernedering waarschijnlijk niet zelf ondergaan.

Ik maak me sterk dat de regering al lang op de hoogte was van het probleem. Alleen al omdat de internationale pers zich vanwege de komende Spelen de afgelopen dagen opvallend vrolijk maakte over de Parijse luizenplaag. CNN bijvoorbeeld: ‘Video shows bedbugs crawling over seats on Paris metro’. Of de Spectator: ‘Paris has become the city of love, rats and bugs’.

Minister van Transport Clément Beaune kondigde meteen een actieplan aan tegen luizen in het openbaar vervoer. Maar het enige dat burgemeester Hidalgo in de aanloop naar de Spelen kordaat aanpakte, was de ‘visuele vervuiling’ door de honderden eeuwenoude boekenstalletjes aan de Seine. Die zijn stuk voor stuk afgebroken om een eigentijdse openingsceremonie op de rivier mogelijk te maken. Zonder luizige boeken.