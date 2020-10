Peter Velle: ‘Onthoofding in Parijs was werk van een internationaal netwerk, niet van een lone wolf’

Op zestien oktober onthoofdde een Tsjetsjeense moslim in Frankrijk op straat de leraar Samuel Paty. Paty had het aangedurfd een les te geven over vrijheid van meningsuiting. Daarin gebruikte hij de Mohammedcartoons die een aantal leden van de redactie van Charlie Hebdo het leven kostten. Sindsdien heeft het Franse gerecht verschillende arrestaties verricht en beloofde president Macron om dit soort van jihadistische islamterreur hard aan te pakken. Wanneer het regent in Parijs, druppelt het in Brussel, zo luidt het gezegde.…

Op zestien oktober onthoofdde een Tsjetsjeense moslim in Frankrijk op straat de leraar Samuel Paty. Paty had het aangedurfd een les te geven over vrijheid van meningsuiting. Daarin gebruikte hij de Mohammedcartoons die een aantal leden van de redactie van Charlie Hebdo het leven kostten. Sindsdien heeft het Franse gerecht verschillende arrestaties verricht en beloofde president Macron om dit soort van jihadistische islamterreur hard aan te pakken.

Wanneer het regent in Parijs, druppelt het in Brussel, zo luidt het gezegde. Wij belden met jihadexpert Peter Velle, die destijds als moslimbekeerling voor de federale politie en staatsveiligheid werkte en na het verlaten van de islam zich als gedreven onderzoeker vastbeet in de jihadistische bewegingen in België. Een zwaar onderschat fenomeen, volgens Velle.

Geen zicht meer op jihadi-netwerken

‘De politie- en veiligheidsdiensten hebben zich de laatste jaren vooral gefocust op de terugkerende Syriëstrijders. Door die constante focus hebben ze het zicht verloren op de andere jihadi-netwerken in België die banden hebben met Al Qaeda. Die zijn door de jaren heen actief gebleven bij ons en zijn dit momenteel nog steeds. Zij weten niet meer hoe die vertakkingen in elkaar zitten. Dat is een groot probleem: ze hebben daar totaal geen zicht meer op.’

‘Je hebt bijvoorbeeld de clan rond de Molenbeekse jihad-imam Bassam Ayachi’, vervolgt Velle, ‘die sterk gelinkt is aan Al Qaeda in Syrië, meer bepaald in de streek rond Idlib. Men heeft totaal geen zicht meer op welke contacten die clan heeft. De vader van een van de leerlingen, Brahim C., is op Facebook bevriend met Abdallah Ayachi. De eerste is de man die de fatwa afkondigde tegen de uiteindelijk onthoofde leraar Samuel Paty en gearresteerd werd. De laatste is de zoon van Bassam Ayachi die op zijn beurt tot terreurgroep Al Qaeda behoort. Opnieuw dus een link met België in een grote terreurzaak! Er duiken ook steeds meer foto’s en filmpjes op met de Tsjetsjeense moslimterrorist Abdoullakh A. (Abdullah Shishani) die de Franse geschiedenisleraar afslachtte omwille van enkele Mohammedcartoons. Ook vanuit ons land stromen felicitaties en begrip binnen voor die barbaarse beul.‘

Jihadi’s mogen alles op sociale media

screenshot

Velle is met schaduwprofielen actief op verschillende jihadistenfora. Op die manier verzamelt hij veel gedetailleerde informatie. ‘Zo zie ik welke jihadisten met elkaar contact hebben. Ik ken de netwerken. Wat ik nu zie is dat er veel beweegt rond de Mohammedcartoons en Filip Dewinter (Vlaams Belang). Die had nog maar pas in een reactie op de moord op Paty op sociale media zijn zegje gedaan en dat werd al opgepikt op de jihadifora. Ze hitsen elkaar daar op en dat mag je niet onderschatten.’

‘In Frankrijk is men nu van plan om hard op te treden tegen dit soort ophitserij, maar als je kijkt wat hier in België gebeurt… Hier mag zoveel gezegd worden op sociale media, zoveel opgeroepen worden tot haat en geweld vanuit dat jihadistische milieu… En toch treedt het Belgische gerecht daar niet tegen op. In Frankrijk zijn ze daar nu wel werk van aan het maken.’

Geen lone wolf maar netwerk

‘Kijk, in de media heeft men getracht deze terrorist weg te zetten als een lone wolf, maar dat slaat nergens op’, stelt Velle. ‘Als ik zie wat ik allemaal ontdek op de jihadifora, ben ik ervan overtuigd dat hier een netwerk achter zit. Dat blijkt eerst en vooral uit de talrijke arrestaties, maar ook uit het materiaal dat op die fora wordt gedeeld. Ik heb verschillende filmpjes gezien van Abdoullakh A. die op verkenningstocht gaat om zijn doelwit uit te kiezen. Die beelden werden gemaakt door vrienden of handlangers van hem. Die hebben hem gefilmd terwijl hij bezig was. Zij waren dus waarschijnlijk op de hoogte van zijn plannen, want een paar uur na de onthoofding zijn die beelden verschenen op jihadifora waarop vooral jihadisten uit Idlib actief zijn.

Dreiging in België reëel

Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel, zoals reeds gezegd. Acht Velle het nu waarschijnlijk dat gelijkaardige terroristische daden bij ons worden uitgevoerd?

‘Vanuit IS-hoek wordt gedreigd met meer geweld. In haar propaganda wordt letterlijk gezegd dat “de honden van de hel” nog meer terreur mogen verwachten. Onheilspellend! Terreurgroepen IS en Al Qaeda, die vandaag nog steeds apart opereren, gaan de concurrentie aan met elkaar. De ene groepering zal niet willen onderdoen voor de andere. Dit betekent dat de politie -en veiligheidsdiensten zich niet meer enkel en alleen kunnen focussen op terugkerende IS-jihadisten. De Al Qaeda-netwerken, bijvoorbeeld van de clan Ayachi in het Brusselse, konden de laatste jaren onder de radar opereren en vergen nu óók de volle aandacht van politie en staatsveiligheid.’

Velle wil zeer specifiek een waarschuwing uitsturen naar het Vlaams Belang. ‘Nu ook zij bezig zijn met Mohammedcartoons, dreigen jihadistische acties tegen figuren zoals Filip Dewinter. De jihadi’s zijn elkaar duidelijk aan het ophitsen op Facebook en op Twitter. Er wordt opgeroepen om zoveel mogelijk Vlaams Belangers te onthoofden. Het lijkt me verstandig dat een Dewinter extra veiligheidsmaatregelen zou nemen. Het gevaar gaat niet enkel uit van zogenaamde lone wolves maar ook van goed georganiseerde jihadi-netwerken. De gruwelijke onthoofding in Frankrijk is het werk van zo’n internationaal netwerk en niet van een enkeling. En die netwerken zijn ook actief in ons land.’