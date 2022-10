Parket over zaak Yannick V: ‘Voorbarig om van wettige zelfverdediging te spreken’

Op sociale media gonst het van de geruchten, meer bepaald over de eentalig Franstalige interventie-eenheid van de federale politie die schoten heeft uitgewisseld met de overleden dertiger Yannick V. in Merksem woensdag. Zowel het Antwerpse als het federale parket zijn karig met commentaar. Volgens het Antwerpse parket is het echter voorbarig om te spreken van wettige zelfverdediging van zowel Yannick V., als van de federale politie. Dertiger Yannick V. werd deze week woensdag gedood door een politiekogel. De federale politie…

Op sociale media gonst het van de geruchten, meer bepaald over de eentalig Franstalige interventie-eenheid van de federale politie die schoten heeft uitgewisseld met de overleden dertiger Yannick V. in Merksem woensdag. Zowel het Antwerpse als het federale parket zijn karig met commentaar. Volgens het Antwerpse parket is het echter voorbarig om te spreken van wettige zelfverdediging van zowel Yannick V., als van de federale politie.

Dertiger Yannick V. werd deze week woensdag gedood door een politiekogel. De federale politie heeft al een tijdje een onderzoek lopen naar Yannick V. en enkele figuren die met hem betrokken zouden zijn in illegale wapenhandel. De zaak kwam breed in de media. Yannick V. was een zogenaamde ‘prepper’, iemand die zich voorbereidt op het wegvallen van centraal overheidsgezag na een maatschappelijke ramp. De groep rond Yannick V. wordt verdacht van rechtsextremisme met mogelijke intentie tot gewelddadig gedrag. Maar het is bij het ter perse gaan niet duidelijk of er bij de ingreep van de federale politie een directe aanleiding was om geweld te voorkomen, of dat het om een gewapende huiszoeking ging omdat Yannick V. als sportschutter veel wapens in zijn bezit had. De man was goudhandelaar en zou geen strafblad hebben gehad. De aanklacht luidt echter: inbreuken tegen de wapenwet en voorbereiden van een terroristische aanslag.

De zaak gaat over de tongen. Op sociale media vallen her en der getuigenissen te lezen van mensen die hem kenden en hem als eerder introvert, behulpzaam en zacht omschrijven, en erkennen dat hij tegelijk nog weinig geloof hechtte in overheidsgezag.

Franstalig?

Berichten over een eentalig Franse interventie-eenheid van de federale politie die de huiszoeking uitvoerde, worden bevestigd noch ontkend door het federale parket. Mocht het waar zijn, dan dreigt het onderzoek van het federale parket gecompromitteerd te worden als zou blijken dat de verdachten de interventie-eenheid niet zouden begrepen hebben. Het federale parket houdt het bij ‘geen commentaar’, nadat ze eerst hadden doorverwezen naar het Antwerpse parket.

Woordvoerder Kristof Aerts van dat Antwerpse parket is iets loslippiger: ‘Er zijn twee onderzoeken, mogelijk zorgen die voor verwarring. Het Antwerpse parket is alleen gevorderd wat betreft het dodelijke schietincident rond Yannick V. Het bredere onderzoek naar inbreuken op de wapenwet en voorbereiding van terrorisme en de organisatie van die interventie is de verantwoordelijkheid van het federale parket. De handelingen van de speciale eenheden zullen door het Comité P onderzocht worden.’

Opmerkelijk is dat Aerts zegt dat het ‘voorbarig’ is om van wettige zelfverdediging van zowel de federale politie, als van Yannick V. te spreken. Aerts: ‘Er zijn enkele voorbarige uitspraken gedaan. Een wapendeskundige is ter plaatse geweest en heeft al een verslag opgesteld. Er zijn verklaringen opgenomen van de speciale eenheden. Het is voorbarig om nu zeker te zeggen wie wanneer heeft geschoten, en wat er precies gebeurd is.’

Over de vermeende Franstaligheid van het interventieteam wenst Aerts niets te zeggen.