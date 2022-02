Parlementaire meerderheid tegen kernuitstap

Veertien procent. Dat is wat de twee groene partijen vertegenwoordigen in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: 14% van de zetels. Desondanks zijn de milieuactivisten van plan hun religieuze, anti-rationele en anti-wetenschappelijke credo op te leggen aan de bevolking in het algemeen. Wat zijn de drie gevolgen van de kernuitstap ofte de vernietiging door België van zijn civiele nucleaire capaciteit? Verhoging CO2 uitstoot Ten eerste zal de Belgische CO2 uitstoot exploderen. Plots hebben de milieuactivisten zich met fossiele brandstoffen verzoend. De…

Veertien procent. Dat is wat de twee groene partijen vertegenwoordigen in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: 14% van de zetels. Desondanks zijn de milieuactivisten van plan hun religieuze, anti-rationele en anti-wetenschappelijke credo op te leggen aan de bevolking in het algemeen.

Wat zijn de drie gevolgen van de kernuitstap ofte de vernietiging door België van zijn civiele nucleaire capaciteit?

Verhoging CO2 uitstoot

Ten eerste zal de Belgische CO2 uitstoot exploderen. Plots hebben de milieuactivisten zich met fossiele brandstoffen verzoend. De gasgestookte centrales waarvan ze dromen, stoten veertig maal meer CO2 uit dan kernenergie (490 g/kWh tegen 12 g/kWh). De vernietiging van de Belgische civiele nucleaire capaciteit impliceert dus mechanisch een explosie van de Belgische CO2 uitstoot, in strijd met alle Europese en internationale verbintenissen van België. Tot zover de ECOLO en GROEN partijen die alleen maar zweren bij ‘decarbonisering’.

Energiearmoede

Ten tweede: in een steeds onzekerder en chaotischer internationale context, gekenmerkt door de recente explosie van de gasprijzen, impliceert de vernietiging van de Belgische nucleaire capaciteit automatisch een explosie van de facturen voor gezinnen en bedrijven.

Op welk punt beschouwen we een beleid als objectief onmenselijk en vernederend, wanneer miljoenen huishoudens in brandstofarmoede worden gedompeld? Moeten ze nu winterkleren binnen in huis dragen omdat ze hun energierekeningen niet meer kunnen betalen? Zien we niet de wrede regressie die dit betekent?

Afhankelijkheid van Rusland

Ten derde: de ongedifferentieerde vernietiging van de Belgische kernenergie impliceert onderwerping aan het Russische autocratische regime, want België zal zijn gas in de eerste plaats in Rusland kopen. De huidige episode in Oekraïne toont ons dat Duitsland, door zijn afhankelijkheid van Russisch gas, volledig geneutraliseerd is en machteloos.

De facto wordt het zoals Finland, zodra het de Russische beer niet tegen zich in het harnas jaagt. Gaan we de Duitsers volgen in hun dienstbaarheid, om 14% van de zetels in de Kamer te behagen?

Regeringsakkoord

Het is allemaal goed en wel dat de milieuactivisten zich verschuilen achter een ‘regeringsakkoord’ dat de civiele kernenergie zal handhaven als de continuïteit van de energievoorziening niet gewaarborgd is. Alsof dat een garantie betekent.

De waarheid is dat de irrationele haat van de milieuactivisten tegen kernenergie het risico inhoudt dat miljoenen gezinnen in een situatie van energieonzekerheid terechtkomen en dat het land op de rand van de afhankelijkheid komt te staan van een autocratisch regime.

Anti-wetenschap

Wat kernenergie betreft zijn ECOLO en GROEN de partijen van de anti-wetenschap, die de realiteit van de energie, de diplomatie, maar in de eerste plaats: de mens, ontkennen.

België is een parlementaire democratie. De afgelopen dagen is er in de Kamer een duidelijke parlementaire meerderheid tot stand gekomen voor het behoud van kernenergie voor civiele doeleinden. Als de ecologen volharden in hun hatelijke en onverantwoordelijke blindheid, in hun magisch denken, is het te hopen dat deze parlementaire meerderheid eindelijk haar verantwoordelijkheid zal nemen.