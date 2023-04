Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA) in Oekraïne: ‘De strijdlust blijft opvallend groot’

Met een delegatie van het Comité van de Regio's, bracht Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe een tweedaags bezoek aan Oekraïne. Hij bezocht plekken waar de strijd op zijn hevigst woedde, maar woonde ook een congres over de heropbouw bij, een event waar ook President Zelensky en NAVO-baas Stoltenberg hun opwachting maakten. We spraken hem over deze, naar eigen zeggen, 'emotioneel bewogen' reis. Vanzelfsprekend is reizen naar Oekraïne niet, zelfs niet voor een officiële delegatie van het Comité van de Regio's dat…

Met een delegatie van het Comité van de Regio’s, bracht Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe een tweedaags bezoek aan Oekraïne. Hij bezocht plekken waar de strijd op zijn hevigst woedde, maar woonde ook een congres over de heropbouw bij, een event waar ook President Zelensky en NAVO-baas Stoltenberg hun opwachting maakten. We spraken hem over deze, naar eigen zeggen, ’emotioneel bewogen’ reis.

Vanzelfsprekend is reizen naar Oekraïne niet, zelfs niet voor een officiële delegatie van het Comité van de Regio’s dat dan nog eens voor eigen veiligheidsmensen zorgde. ‘In een eerste fase vlogen we naar Warschau, wat nog het meest normale onderdeel van de reis was’, zegt Karl Vanlouwe (N-VA), Vlaams parlementslid en in die hoedanigheid fractieleider van de Europese Alliantie-fractie in het Comité van de Regio’s. ‘Daarna ging het met de bus naar het zuiden van Polen, waar we de nachttrein namen die ons via Lviv, destijds in Oostenrijk-Hongarije gekend als Lemberg, tot in Kiev bracht. Over deze laatste fase deden we toch makkelijk 12 à 13u.’

Heropbouw

‘In oktober vorig jaar al suggereerde ik op de Conferentie van de Fractievoorzitters zelf om met een delegatie naar Oekraïne te gaan. Dat het er nu pas van gekomen is, heeft alles met de veiligheidsomstandigheden te maken. Kiev is immers een aantal keer beschoten. De laatste keer nog begin maart. Een viertal weken geleden kregen we dan uiteindelijk groen licht. Er waren verschillende redenen om deze trip te maken. Het is natuurlijk een manier om namens het Comité van de Regio’s de Oekraïeners een hart onder de riem te steken en onze blijvende steun en solidariteit te tonen. Tegelijk was het ook een manier om ons van de situatie ter plekke te vergewissen.’

‘Maar er was nog een reden: deze verplaatsing was ook gekoppeld aan een interessante conferentie over de heropbouw die door Oekraïne zelf georganiseerd werd. Dat gebeurde samen met een delegatie van de Raad van Europa en de Oekraïense vereniging van regionale en lokale overheden. Oekraïne is als land opgedeeld in 24 Oblasten, te vergelijken met onze provincies, en verder nog in stads-en landgemeenten, ‘rajons’ en ‘gromada’s’ genaamd.’

Normaal

‘Wat opviel is dat het leven in Kiev normaal lijkt’, vervolgt Vanlouwe. ‘Er wordt gewerkt, mensen verplaatsen zich, gaan op restaurant, noem maar op. Iedereen heeft ook een applicatie op zijn telefoon die waarschuwt voor mogelijk gevaar, luchtalarm met de aanwijzing naar de dichtstbijzijnde shelter. Op een avond werden we gewaarschuwd en moesten we halsoverkop naar de speciaal aangelegde schuilplaats van het hotel, drie verdiepingen onder de grond. Uiteindelijk vond geen beschieting plaats, mogelijk was het een Russische vliegtuig dat het Oekraïens luchtruim geschonden had, we hebben er het gissen naar.’

‘De echte confrontatie met de oorlog was er buiten de hoofdstad. We bezochten op enkele tientallen kilometers van Kiev verschillende steden en dorpjes zoals Borodyanka, Makariv, Gostomel maar ook de voorsteden Bucha en Irpin die bij ons het nieuws haalden wegens de Russische wreedheden op Oekraïense burgers en in Bucha omwille van de executies op straat. Een man op een fiets werd genadeloos neergeschoten met zijn hond die naast het lichaam zat. Allemaal gewone burgers, zelfs kinderen. Er waren amper Oekraïense soldaten in de stad.’

Martelkamer

‘Het meest schrijnende was de beschieting door de Russische troepen van Andriivka. Ieder huis in het dorp werd er beschoten, er woonden iets meer dan 1.000 inwoners, nu nog 850. Sommigen zijn gevlucht, verschillende gedood en van anderen heeft men geen enkel spoor. Het schooltje van Andriivka werd bij de aanval ingericht als een Russische commandopost, met onder meer een martelkamer. Vandaag wordt het gebouw opnieuw gebruikt als school. Nieuwe ramen werden geplaatst, de kogelinslagen worden gepleisterd, de klassen werden terug ingericht.’

‘Maar de ravage in die steden en gemeenten is gigantisch. Ook de versperringen om de doorgang van tanks te verhinderen staan er nog steeds. Uiteindelijk werd de verdere opgang van het Russische leger bij het begin van de oorlog verhinderd door het opblazen van bruggen. Nadien verplaatsten de gevechten zich voornamelijk naar de oblasten Loehansk en Donetsk in Oost-Oekraïne.’

Corruptie

‘De schade die Oekraïne geleden heeft is enorm en de kostprijs van de heropbouw gigantisch. Het blijft riskant om er een precies bedrag op te plakken maar op de conferentie werden bedragen genoemd van meer dan 400 miljard euro’, aldus Karl Vanlouwe. ‘Regionale overheden spelen daarbij een bijzondere rol, wat onze aanwezigheid op dat congres verklaart. Onder de delegatie waren er vertegenwoordigers van verschillende regionale en lokale overheden in Europa, onder meer vanuit Duitse Länder, waaronder een Minister van Noordrijn-Westfalen maar even goed burgemeesters, gouverneurs…’

‘Heel wat Oekraïense steden en gemeenten willen een stedenband met andere Europese lokale entiteiten, wat dan ook een kanaal van solidariteit is. Die heropbouw is natuurlijk essentieel, maar ik merkte ook dat velen dit willen koppelen aan beter bestuur. Alle heldhaftigheid en strijdlust ten spijt, heeft Oekraïne een kwalijke reputatie op het vlak van corruptie. Dit oorlogsdrama kan tegelijk een opportuniteit zijn. De oorlog zorgt ervoor dat het land zich op bestuurlijk vlak in een uitzonderlijke positie bevindt. De macht is sterk geconcentreerd rond President Zelensky. Erg gecentraliseerd ook. Op zich best begrijpelijk in oorlogstijd, maar ooit zal een terugkeer naar de normaliteit moeten gebeuren.’

Herovering van de Krim

‘En wat me nog opviel: de overtuiging dat de oorlog gewonnen zal worden is diepgeworteld, met herovering van Loehansk, Donetsk én de Krim. Ettelijke keren hoorde ik dat voor Oekraïne de oorlog de facto reeds in 2014 begon toen Rusland de Krim annexeerde en de agitatie in het oosten van het land opdreef. Poetin mag dan wel delen van het land bezetten, zelfs beweren dat het Oekraïense volk niet bestaat, maar de harten van de Oekraïners keerden zich definitief af van Rusland. Op dat vlak heeft hij de oorlog sowieso verloren.’

Op hetzelfde ogenblik was NAVO-baas Stoltenberg in Oekraïne. ‘Toch wel een krachtig signaal van de NAVO’, stelt ook Karl Vanlouwe vast. ‘Zelfs op het congres dat we bijwoonden was hij ook aanwezig. Hij kwam samen met President Zelensky het congres toespreken. Als symbool kan dat tellen. De wil om toe te treden tot NAVO én de EU is bijzonder groot. Op zich begrijpelijk, al zal dat niet zo éénvoudig zijn. Mijn persoonlijke mening is dat we het land op korte termijn een plek in een veiligheidsarchitectuur moeten kunnen geven. EU-lidmaatschap zal pas kunnen nadat een heel traject afgelegd wordt. Waar ik wel van overtuigd ben is dat dit op langere termijn haalbaar is. Gesprekken en onderhandelingen met Kiev kunnen in een vruchtbaar resultaat uitmonden.’