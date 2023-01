Paul Boonefaes in gesprek met ‘digitale nomade’ Stefan Willems (@FinanceFilosoof)

Een gesprek met Stefan Willems, de beursspecialist die België achter zich liet tijdens de coronapandemie om zich te vestigen in Bulgarije. Het was de start van een wereldreis die ondertussen 19 maanden duurt en hem naar 22 landen bracht. Stefan Willems is beleggingsadviseur, startte zijn loopbaan in de financiële sector maar kreeg 2x te maken met een burn-out. Hij ging opnieuw studeren, financierde zijn studies met jobs als arbeider bij Aviapartner, in benzinestations en als columnist. Ondertussen is Stefan columnist over finance, geeft hij opleidingen over beleggen en reist hij de wereld rond. Het boeiende verhaal van een millennial die niet opgeeft.