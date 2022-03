Paul De Hert in het parlement: ‘CST had in juni 2021 meteen afgevoerd moeten worden ‘

De laatste parlementaire hoorzitting over verplichte vaccinatie is een oefening in de spiegel kijken voor de politieke wereld. De vraag blijft hoe en waarom een algemene verplichting überhaupt op tafel lag, en hoe men tot een brede invoering van het Covid Safe Ticket is gekomen. Wat de GEMS in januari heeft gedaan, dat was fake news,’ zegt privacyspecialist en rechtsfilosoof Paul De Hert aan de verzamelde volksvertegenwoordigers. Terwijl velen momenteel naar het oosten kijken voor nieuws, heeft de kamercommissie over…

De laatste parlementaire hoorzitting over verplichte vaccinatie is een oefening in de spiegel kijken voor de politieke wereld. De vraag blijft hoe en waarom een algemene verplichting überhaupt op tafel lag, en hoe men tot een brede invoering van het Covid Safe Ticket is gekomen. Wat de GEMS in januari heeft gedaan, dat was fake news,’ zegt privacyspecialist en rechtsfilosoof Paul De Hert aan de verzamelde volksvertegenwoordigers.

Terwijl velen momenteel naar het oosten kijken voor nieuws, heeft de kamercommissie over de verplichte vaccinatie tegen covid-19 in alle luwte de laatste experten gehoord. Tijdens de sessie van dinsdag stond een vaak vergeten hoofdstuk op het programma: privacy en wettelijkheid. De experten hiervoor werden pas in laatste instantie ontboden, toen de overige hoorzittingen al aan de gang waren.

Vooral de uiteenzetting van VUB-privacyspecialist en Tegenwinder (herinnert u zich dat nog?) Paul De Hert valt op. De Hert probeert op basis van het zogenaamde Vavrička-arrest een legale basis voor verplichte vaccinatie uit te tekenen. Dat arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt vaak als argument aangehaald om te stellen dat een vaccinatieverplichting niet indruist tegen de rechten van de mens. Dat klopt ook, zoals duidelijk wordt gemaakt in het arrest van april 2021.

Maar het is ook allemaal genuanceerder dan dat. Want dat arrest werd uitgelokt door de vaccinatieweigering van de ouders van een kind, en betreft vaccinatie tegen andere ziektes zoals poliomelytis, tetanus en hepatitis B. Die ziektes zijn stabieler, reeds lang gekend, en ook de vaccins ertegen zijn al lang geleden ontwikkeld.

‘Geen princiepsarrest’

‘Het Vavrička-arrest is geen princiepsarrest,’ zo zegt De Hert in het parlement. ‘Het Hof heeft heel hard getwijfeld over de conclusie, ondanks stevige druk van Duitsland en Frankrijk, die in de lente van 2021 vooral een uitspraak pro verplichting wilden omdat hen dat goed uitkwam met de covidpandemie. De verplichte vaccinatie van kinderen kan voor het Hof in bepaalde omstandigheden dus wel door de beugel. Maar enkel als vrijwilligheid niet volstaat, of wanneer groepsimmuniteit niet volstaat. Daarbij aanvaardt het arrest een degelijke regeling rond gewetensbezwaren, en geeft ze individuele lidstaten flink wat marge in de aanpak van vaccinatiecampagnes. Bovendien brengt de Tsjechische verplichting ook aansprakelijkheid met zich mee. Het Hof erkent immers dat er gedocumenteerde bijwerkingen zijn, waartegen compensatie bestaat bij vaccinatieschade.’

Deze vaccinatiesituatie is echter niet te vergelijken met de covidvaccinatie, zegt De Hert. ‘We voeren hier geen debat over het feit dat de vaccins niet helpen. Het vaccin heeft bepaalde mensen goed geholpen. Maar alle proportionaliteit is zoek. Covidvaccinatie is veel minder efficiënt dan men dacht. Wie gevaccineerd is kan nog besmet worden en zelf anderen besmetten. Dat een gevaccineerde tijdelijk minder besmet kan worden dan een niet-gevaccineerde, is hier niet het argument. De zaak hier is wat proportioneel is, en of iedereen in gelijke mate baat heeft bij vaccinatie. Erge vormen van covid zijn zeldzamer voor wie jonger is dan 60. Het solidariteitsargument van vaccinatie speelt dus minder. Bovendien worden de niet-vaccinale behandelingen voor covid steeds beter.’

Zeven voorwaarden voor vaccinverplichting

Toch werkt De Hert op basis van het Vavricka-arrest zeven voorwaarden uit die een verplichte vaccinatie alsnog mogelijk kunnen maken. ‘Eerst en vooral moet het parlement de overheid toestemming geven om een vaccin te verplichten, en moet de overheid kunnen aantonen dat hetzelfde resultaat om de epidemie te bestrijden niet op andere, minder drastische manieren kan bereikt worden.

Ten tweede moeten de vaccins volstrekt veilig zijn, in de eerste plaats voor kinderen, voor wie het principe geldt: als je niet alles weet, dan doe je het niet. Ten derde moet de patiënt de keuze hebben tussen vaccins, op eigen kosten weliswaar als hij/zij geen gebruik maakt van het hem gratis aangeboden vaccin. Ten vierde dient voor verplichte vaccinatie de huisarts ingeschakeld te worden, voor het geval het vaccin bijwerkingen met zich meebrengt. Ten vijfde engageert de staat zich tot foutloze aansprakelijkheid bij schade. Als zesde voorwaarde moeten de sancties niet overdreven zwaar zijn, en ten zevende moet er een degelijke regeling rond gewetensbezwaren uitgewerkt zijn.’

De lezing van De Hert baseert zich niet alleen op bovenvermeld arrest, maar ook op de lectuur rond de wettelijkheid van lockdowns, die meer en meer bekend wordt. ‘Die hebben als voornaamste kritiek dat ze eveneens weinig rekening houden met de proportionaliteitsvraag. Het parlement moet de mensenrechten ernstig nemen. Ook in tijden van Covid.’

Open VLD: ‘CST begraven, maar…’

Ook parlementsleden van de Vivaldi-meerderheidspartijen beginnen meer en meer oor te hebben voor dergelijke vragen, zo blijkt uit de hoorzitting. Een vaccinatieverplichting lijkt niemand nog bezig te houden, met dank aan de vele voorbije hoorzittingen, waar quasi unaniem duidelijk werd dat er weinig experten het opportuun vinden om vaccinatie tegen covid te verplichten.

Maar vele parlementsleden vragen zich nog af wat te doen met zaken als het CST, wanneer in het najaar van 2022 de epidemie opnieuw aan kracht zou winnen. Zoals Open VLD-kamerlid Tim Vandenput: ‘Het CST moet wat ons betreft begraven worden, en niet alleen in een lade gestoken. Maar wat te doen wanneer de epidemie in het najaar aan kracht wint, en er beslist wordt om het CST opnieuw in te voeren? Met de stappen die hier geschetst worden, zitten we al gauw weer twee tot drie maanden verder en zit je op het toppunt van de golf, of is die al voorbij. Hebben jullie een alternatief om deze zaken sneller te laten verlopen?’

De Herts antwoord, ook op andere parlementaire vragen, laat weinig aan de verbeelding over: ‘Het CST is gewoonweg niet onderhevig geweest aan enige proportionaliteitstest. Het had in juni 2021 al afgevoerd moeten worden op het moment dat de wetenschap wist dat de virustransmissie niet beperkt werd door vaccinatie, en het CST een persoon niet meer ‘Safe’ maakte.’

Tunnelvisie

‘Je moet elke situatie afzonderlijk bekijken, ook al heb je een duidelijk kader voor verplichte vaccinatie, zoals ik hier probeer te schetsen. Daar hamert het Europees Hof ook op. De voorbije periode hebben rechters al te vaak hun werk niet gedaan. Dat is wereldwijd het geval geweest in de democratische wereld. Het was een harde tijd voor de rechtsstaat en het parlement. U moet als parlementairen opnieuw meer terrein herwinnen. Want u wordt geconfronteerd met te veel soft law, de vele internationale akkoorden met allerhande organisaties waarop u geen invloed kunt uitoefenen. Ook wanneer een overheid zich massaal bezighoudt met ‘nudging’ van de burger, hem proberen aanzetten tot de juiste keuze, moet u dat als parlement beter opvolgen. Nu dreigt nudging overal toe te slaan. Politici denken dat nudging sexy is, maar dat is het niet. Nudging is een ernstige aangelegenheid. Het staat lijnrecht tegenover de rechtsstaat.’

‘De GEMS heeft last van tunnelvisie,’ zo gaat De Hert verder. ‘Het CST heeft nut wanneer een vaccin de virustransmissie zou beperken. Er was helemaal geen reden meer om het CST in te voeren in de coronabarometer. Het werk rond barometer moet opnieuw gedaan worden. Wat de GEMS in januari heeft gedaan met het bestendigen van het CST, dat is fake news. De wetenschappelijke basis ontbreekt gewoonweg. Zelfs al handelde de regering om goed te doen, dit was slecht.’

Ook de hoorzittingen van privacyspecialisten Matthias Dobbelaere-Welvaert, Elise Degrave en Franck Dumortier gingen in dezelfde richting.