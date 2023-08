Paus Franciscus: ‘Europa, op welke koers zeil je?’

De woorden van de Paus in Lissabon, bij de ontmoeting met de politieke en diplomatieke vertegenwoordigers, gaan verder dan puur kerkelijk. Het biedt een inzicht in de maatschappijvisie en spiritualiteit van deze paus. Een fris conservatief geluid van iemand die als progressief gezien wordt. Waardenloos Westen ‘Westen, op welke koers zeil je’, vraagt de paus zich af. Waarmee hij bedoelt dat het Westen haar waarden verliest in technologische vooruitgang. De technologie mag dan grote vooruitgang gebracht hebben, op zichzelf is…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De woorden van de Paus in Lissabon, bij de ontmoeting met de politieke en diplomatieke vertegenwoordigers, gaan verder dan puur kerkelijk. Het biedt een inzicht in de maatschappijvisie en spiritualiteit van deze paus. Een fris conservatief geluid van iemand die als progressief gezien wordt.

Waardenloos Westen

‘Westen, op welke koers zeil je’, vraagt de paus zich af. Waarmee hij bedoelt dat het Westen haar waarden verliest in technologische vooruitgang. De technologie mag dan grote vooruitgang gebracht hebben, op zichzelf is ze zinloos. De paus roept Europa op om creatief te zijn, ook in het bedenken van manieren om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Europa moet daarbij, als ‘het hart van het Westen’, het voortouw nemen. Dat Europa moet volgens de paus open en inclusief zijn voor iedereen maar zonder uit te zijn op ideologische kolonisatie.

In de Wereldjongerendagen (WJD) ziet de paus een teken van hoop in een wereld waar protest en onrust een voedingsbodem zijn voor populisme en complottheorieën. De jonge mensen in Lissabon tonen volgens de kerkleider de weg, ‘dat je niet moet roepen uit woede maar de hoop van het Evangelie delen’ om zo te bouwen aan betere wereld.

Zee als bron van leven

De paus bouwde zijn toespraak op rond de zee, de oceaan, waarop Lissabon uitkijkt. Het doet hem nadenken over hoe we met het leven omgaan. We gaan te ver in het nuttigheidsdenken, vindt hij, en daardoor verkleint de waarde van het leven. Hij noemde daarbij het ongeboren leven en de ouderen die vereenzamen. Hij veroordeelt ook de ‘makkelijke toegang tot de dood, een handig antwoord dat “zoet” lijkt, maar eigenlijk bitterder is dan het water van de zee.’

De paus ziet drie werven van de hoop: het milieu, de toekomst en de broederlijkheid. De paus herhaalt zijn woorden uit Laudato Si: dat we als mensheid samen zorg moeten dragen voor ons gemeenschappelijk huis, de wereld. Als we jonge mensen hoop willen geven, moeten we ze ook een goede plaats geven om te leven en onze oceanen geen vuilnisbelt van plastic laten worden.

Toekomst mogelijk maken

De tweede werf is de toekomst. Jonge mensen hebben het niet makkelijk vandaag, het leven dendert aan een razende vaart door, er is jeugdwerkloosheid, de levensduurte stijgt en het wordt moeilijker een betaalbaar huis te vinden. De paus koppelt daar ook een daling van het aantal geboortes in het Westen aan. Wordt vooruitgang echt gemeten aan persoonlijk comfort? ‘De toekomst roept om een ommekeer in de daling van het aantal geboortes en van de verzwakking van de levenswil’. Een goede toekomst wil voor de paus zeggen dat onze markteconomie ook de verworven rijkdom eerlijk kan verdelen.

Inzetten op de toekomst betekent niet het verleden vergooien, maar investeren in goede banden tussen toekomst en verleden, tussen jong en oud, tussen verschillende generaties. Onderwijs is daarbij cruciaal. Dat moet niet alleen oog hebben voor een technologische scholing met het oog op de economische groei. ‘Goed onderwijs maakt jongeren een onderdeel van de geschiedenis, geeft traditie door en waardeert de religieuze dimensie en noden en bevordert sociale vriendschap’.

Globale vervreemding

De laatste werf is broederlijkheid. Hoewel de globalisatie ons allemaal dichter bij elkaar brengt, gaat het niet goed met de broederlijkheid. ‘We worden allemaal uitgedaagd om gemeenschap te vormen, te beginnen met diegenen die het dichtst bij ons leven’ De paus wijst op een Portugees voorbeeld, Missao Pais, een initiatief dat duizenden jonge mensen, bijzonder in het binnenland van Portugal, op zoek naar en bezoek bij oude mensen laat gaan die alleen leven. Die zorg voor anderen, dat moet ook een taak zijn voor de lokale parochies. ‘Laten we ons allemaal geroepen voelen om als broeders en zusters hoop te brengen in de wereld waarin we leven.’