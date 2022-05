Catalangate: Spaanse regeringscrisis nog lang niet opgelost

De crisis binnen de Spaanse regering als gevolg van de Pegasus-spionagezaak tegen Catalaanse onafhankelijkheidsaanhangers blijft aanhouden. Wat is Catalangate? Catalangate is de naam die het Citizen Lab, een onderzoeksgroep van de Universiteit van Toronto die verslag uitbrengt over hightech schendingen van de mensenrechten, heeft gegeven aan een onderzoek naar de spionage tegen verscheidene Catalaanse pro-onafhankelijkheidspolitici, -activisten en hun naaste medewerkers. Het is 'de grootste forensisch gedocumenteerde cluster van dergelijke aanvallen en infecties op record', aldus het tijdschrift New Yorker op…

De crisis binnen de Spaanse regering als gevolg van de Pegasus-spionagezaak tegen Catalaanse onafhankelijkheidsaanhangers blijft aanhouden.

Wat is Catalangate?

Catalangate is de naam die het Citizen Lab, een onderzoeksgroep van de Universiteit van Toronto die verslag uitbrengt over hightech schendingen van de mensenrechten, heeft gegeven aan een onderzoek naar de spionage tegen verscheidene Catalaanse pro-onafhankelijkheidspolitici, -activisten en hun naaste medewerkers. Het is ‘de grootste forensisch gedocumenteerde cluster van dergelijke aanvallen en infecties op record’, aldus het tijdschrift New Yorker op 18 april.

Hoewel de meeste infectiepogingen plaatsvonden tussen 2017 en 2020, ontdekte Citizen Lab er een in 2015. Het slachtoffer van deze vroege cyberaanval was Jordi Sánchez, de voormalige voorzitter van de Catalaanse Nationale Assemblee (ANC) en een van de gevangengenomen en vervolgens gepardonneerde leiders van het referendum van 1 oktober 2017.

Andere doelwitten zijn alle Catalaanse presidenten die sinds 2010 in functie zijn. Artur Mas (aan de macht van 2010 tot 2015) werd gehackt nadat hij zijn ambt had neergelegd, terwijl Quim Torra (2018 – 2020) zijn telefoon liet infecteren terwijl hij nog als president fungeerde. De telefoon van Pere Aragonès, de leider sinds 2021, werd besmet terwijl hij als vicepresident onder Torra diende. Carles Puigdemont (2016 – 2017) werd niet rechtstreeks aangevallen, maar was een relationeel doelwit, aangezien tot 11 van zijn naaste medewerkers, waaronder zijn echtgenote en zijn advocaat, Gonzalo Boye, hun telefoons gehackt zagen.

Geheime diensten

Met het ontslag van de directeur van het Nationaal Inlichtingencentrum (CNI) Paz Esteban, openden de Spaanse geheime diensten het vuur. Ze wachtten geen dag om nieuwe informatie over de Pegasus-zaak te lekken, om op die manier de Spaanse president Pedro Sánchez in diskrediet te brengen.

Volgens de krant El Mundo vernam de Spaanse regering in 2019 dat de CNI spioneerde tegen de huidige president van de Generalitat, Pere Aragonès. Hij was toen vice-president. De regering werd blijkbaar op de hoogte gebracht van de redenen, die het Hooggerechtshof ertoe brachten om groen licht te geven voor spionage.

Ondanks de pogingen van de Spaanse regering om zich te distantiëren van enige spionage van de Catalaanse onafhankelijkheidsaanhangers, houden CNI-bronnen vol dat zij de hele operatie aan de Spaanse regering hebben gemeld ‘zoals altijd wordt gedaan’. De Spaanse geheime diensten wezen Aragonés aan als een mogelijke coördinator van de CDR, die samen met de Democratische Tsunami de protesten in Catalonië leidde na de 1-0 uitspraak. Deze nieuwe onthullingen zetten vraagtekens bij het verhaal van Sánchez, die vanaf het begin al geen opheldering wil geven over de Pegasus-zaak.

Een onvoldoende

Zowel de regering van de Generalitat als de pro-onafhankelijkheidspartijen hebben het ontslag van Paz Esteban als ‘onvoldoende’ bestempeld. Minister van Defensie Margarita Robles wordt als de belangrijkste verantwoordelijke aangewezen voor de Catalangate-crisis. Hoewel Sánchez niet bereid is haar op te offeren.

De woordvoerder van de ERC in het Congres, Gabriel Rufián, heeft erkend dat het ‘vrij ingewikkeld’ is om de Pegasus-zaak te laten eindigen bij Margarita Robles. Dat omdat zij veel macht heeft binnen de Spaanse regering en de meest conservatieve vleugel van de PSOE vertegenwoordigt, die veel gewicht in de schaal legt bij de partij.

In feite verscheen Robles deze dinsdag om de vervanging van Paz Esteban uit te leggen. Op geen enkel moment gaf zij redenen die tot haar ontslag hebben geleid. Het Staatsblad (BOE) heeft deze woensdag het ‘ontslag’ van Esteban gepubliceerd. De nieuwe directeur wordt Esperanza Casteleiro. Hij was tot nu toe staatssecretaris van Defensie en rechterhand van Robles, die sinds 1983 een functie bekleedt als lid van de inlichtingendiensten.

Dochter van een Francoïstische soldaat

Casteleiro werkt al 39 jaar bij de Spaanse inlichtingendiensten. Het is een wereld die zij al kent sinds haar geboorte in een Francoïstische familie. Haar vader was luchtvaartkolonel Antonio Casteleiro Naveiras, die door het Franco-regime werd gedecoreerd met het ‘Kruis van Verdienste voor de Marine’. Minister van Marine Gabriel Pita da Veiga verleende hem deze orde ‘eerste klasse en met wit insigne’ op 5 januari 1974.

Onlangs, in februari 2021, brak een controverse uit toen bekend werd dat het jacht van de familie Casteleiro – maar liefst negen meter lang – gedurende zeven maanden aangemeerd lag in een van de dokken van het marinestation Graña (El Ferrol), in een faciliteit van het Ministerie van Defensie.

Europa op missie?

Het Europees Parlement bestudeert de mogelijkheid om een missie naar Spanje te sturen om gevallen van politieke spionage te analyseren, bevestigden verschillende parlementaire bronnen aan Efe op dinsdag. De optie werd ter sprake gebracht tijdens de vergadering van de coördinatoren van de onderzoekscommissie voor het Pegasus-programma. De commissie hield vandaag zijn tweede zitting, na de openingszitting van 19 april.

Het Europees Parlement heeft aangekondigd dat het parlementaire missies zal sturen naar Israël – het land waar het bedrijf NSO, eigenaar van Pegasus, vandaan komt – en naar Hongarije en Polen, wier regeringen de aankoop van het spionageprogramma hebben toegegeven en met wie Brussel verschillende openstaande dossiers heeft voor het schenden van de rechtsstaat.