Peter Verlinden: ‘Een einde maken aan de Congolese tragedie, het kan’ (1)

Peter Verlinden was 25 jaar journalist bij de VRT met als specialisatie Centraal-Afrika en daarbij Congo op de eerste lijn. Hij doceert Media en Internationale Conflicten aan de KULeuven. Zijn nieuwste boek, Tussen herinnering en realiteit. Congolese stemmen over de koloniale tijd, is al zijn derde over Congo. In dit boeiende werk laat hij Congolezen in Congo aan het woord. Hij zocht ze ter plaatse op, zowel in de kleinste en meest afgelegen dorpen als in de grote steden. Een…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Peter Verlinden was 25 jaar journalist bij de VRT met als specialisatie Centraal-Afrika en daarbij Congo op de eerste lijn. Hij doceert Media en Internationale Conflicten aan de KULeuven. Zijn nieuwste boek, Tussen herinnering en realiteit. Congolese stemmen over de koloniale tijd, is al zijn derde over Congo. In dit boeiende werk laat hij Congolezen in Congo aan het woord. Hij zocht ze ter plaatse op, zowel in de kleinste en meest afgelegen dorpen als in de grote steden. Een meeslepend en vaak verrassend verhaal dat niet strookt met de conventionele, ‘politiek correcte’ mening over uitbuiting en kolonialisme.

Bij veel oud-kolonialen merk ik een heimwee naar Belgisch Congo, dat niet te verklaren is door hun financiële situatie of hun machtsstatus van weleer. Zijn dat de uitzonderingen?

‘Dat zijn niet de uitzonderingen, dat is de regel. Toen ik oud-kolonialen interviewde voor mijn allereerste Congo-boek (Weg uit Congo – het drama van de kolonialen, Davidsfonds, Leuven, 2002) vloeiden er geregeld tranen van heimwee. Nog sterker vond ik dat gevoel terug bij de kinderen die ik in een volgend boek aan het woord liet (Het verloren paradijs – kind in Congo, Davidsfonds, Leuven, 2005).’

‘Voor het overgrote deel van die mensen had dat nauwelijks iets te maken met echte macht of eventueel het geld in hun koloniaal verleden. Velen waren eenvoudige ambtenaren, kleine ondernemers, huisvrouwen of simpelweg kinderen. Ik denk dat het te maken heeft met het abrupte afscheid (bij de onafhankelijkheid in 1960 of even later) van een exotisch leven, in een tropisch klimaat, op een plek waar je ‘iets betekende’, het gevoel had dat je belangrijker was dan in het grijze België van toen.’

‘Het onbewuste of bewuste gevoel van ‘macht’ te hebben over een situatie, zelfs over bepaalde mensen, kan zeker meegespeeld hebben, hoe onbetekenend ook in vele gevallen. We moeten niet te ver zoeken: een soortgelijk gevoel van welbevinden heb ik de afgelopen tientallen jaren ook gezien bij expats, diplomaten, militairen in het buitenland en bij… journalisten op buitenlandse opdracht. Het lijkt me eigen aan de mens: die momenten dat je kan uitstijgen boven de dagelijkse routine van het overgrote deel van je landgenoten, dat zijn de levensfasen om te koesteren, zeker als je ouder wordt.’

Bestaat er soms bij de zwarten iets gelijkaardigs: ondanks alles, een franje van positieve herinnering aan de koloniale tijd?

‘Absoluut, maar vooral bij de oudere generaties. Zij vertellen wel aan hun kinderen en kleinkinderen dat ‘in de Belgische tijd’ de wegen goed verzorgd waren, de scholen en de ziekenhuizen gratis, dat er een pensioen werd uitbetaald aan wie voor de Belgen had gewerkt. Opmerkelijk genoeg vergeten zij daarbij dat de Congolezen in die koloniale tijd geen enkele zeggenschap hadden over hun eigen land en feitelijk tweederangsburgers waren. Het gaat dan om de situatie in de jaren ’50, niet langer geleden want getuigen daarvan zijn er niet meer.’

‘Uiteraard vergelijken zij hun leefsituatie nu met die van destijds. Vandaag leven de Congolezen op zowat alle gebied slechter dan in de koloniale jaren ’50, behalve dat zij nu in principe zelf de macht hebben over hun eigen lot, theoretisch niet meer bevoogd worden. Al zijn er ook velen die mij vertellen dat er zelfs op dat punt voor hen niet veel veranderd is: sinds de onafhankelijkheid hebben zij nooit een correct democratisch systeem gekend en blijft de repressie maar voortduren.’

Wat waren de zogenaamde évolués en wat was hun rol in het koloniale bestel?

‘Een évolué is de populaire term voor Congolezen die een ‘carte de mérite civique’ hadden verworven, een erkenning door het Belgische koloniale systeem dat zij voortaan tot een wat hogere sociale klasse behoorden omdat zij aan een aantal eisen voldeden: kennis van de Franse taal, een hogere opleiding, een onberispelijk privégedrag naar Europese normen… Het was een bijzonder paternalistisch systeem, ingevoerd in de jaren ’50, om een onderscheid te maken tussen de betere Congolezen en het gewone volk.’

‘Die évolués werden aanzien als betrouwbaar en voorbestemd om een rol te spelen in het bestuur van de kolonie. Zo ging het ook, zelfs in de politiek. Zowat alle Congolese politici in de aanloop naar de onafhankelijkheid waren évolués, ook Patrice Lumumba, de latere eerste minister die amper zes maanden na de onafhankelijkheid vermoord werd met op z’n minst Belgische goedkeuring.’

‘Le pari congolais’, de ‘Congolese weddenschap’, wat moeten we daaronder verstaan?

‘Die uitdrukking werd onder meer gebruikt door de Belgische eerste minister Gaston Eyskens in 1960. Hij wilde daarmee zeggen dat België ‘gewed’ had dat het goed zou aflopen met de onafhankelijkheid van Congo omdat de nieuwe leiders tevreden zouden zijn met de macht die ze hadden gekregen terwijl tegelijk de vroegere kolonisator België de zaken verder onder controle kon houden. Dat moest dan gebeuren door de ‘technische bijstand’, de vroegere koloniale ambtenaren die op sleutelfuncties zouden blijven. Maar ook door het leger dat in eerste instantie onder het bevel zou blijven van Belgische officieren, én door de grote bedrijven die in Belgische handen bleven en feitelijk zo de hele economie.’

‘Zoals we weten heeft België die ‘pari congolais’ verloren en niet gewonnen, zoals Eyskens nog verklaard had op de terugvlucht naar België meteen na de onafhankelijkheidsverklaring in 1960. De koloniale ambtenaren zijn bijna allemaal gevlucht toen het geweld losbarstte amper vier dagen na de onafhankelijkheidsfeesten. Het Congolese leger is in opstand gekomen tegen de Belgische bevelhebbers, en met enige vertraging is ook de economie ingestort, grotendeels door de nationalisering van de Belgische bedrijven. Achter die term schuilt dus de hele tragedie van de mislukte dekolonisatie.’

Morgen brengen we hier deel 2 van ons interview met Peter Verlinden: ‘Vandaag leven de Congolezen op zowat alle gebied slechter dan in de koloniale jaren ’50’.