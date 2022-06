Peter Verlinden: ‘Vandaag leven de Congolezen op zowat alle gebied slechter dan in de koloniale jaren’ (2)

'Vandaag leven de Congolezen op zowat alle gebied slechter dan in de koloniale jaren '50.' Dat is een vaststelling waar niemand buiten kan, stelt Peter Verlinden. Maar hij is zeker niet pessimistisch: ‘Een einde maken aan de Congolese tragedie, het kan’, lazen we hier gisteren. Hij verdiept zich al lang in dit probleem. Gedurende 25 jaar was Peter Verlinden journalist bij de openbare omroep (VRT) met als specialisatie Centraal-Afrika en daarbij Congo op de eerste lijn. Hij doceert Media en…

‘Vandaag leven de Congolezen op zowat alle gebied slechter dan in de koloniale jaren ’50.’ Dat is een vaststelling waar niemand buiten kan, stelt Peter Verlinden. Maar hij is zeker niet pessimistisch: ‘Een einde maken aan de Congolese tragedie, het kan’, lazen we hier gisteren. Hij verdiept zich al lang in dit probleem. Gedurende 25 jaar was Peter Verlinden journalist bij de openbare omroep (VRT) met als specialisatie Centraal-Afrika en daarbij Congo op de eerste lijn. Hij doceert Media en Internationale Conflicten aan de KULeuven.

Zijn nieuwste boek, Tussen herinnering en realiteit. Congolese stemmen over de koloniale tijd, is al zijn derde over Congo. In dit meeslepende werk laat hij Congolezen in Congo aan het woord. Hij zocht ze ter plaatse op, zowel in de kleinste en meest afgelegen dorpen tot in de grote steden. Een boeiend en vaak verrassend verhaal dat niet strookt met de conventionele, ‘politiek correcte’ mening over uitbuiting en kolonialisme. Gisteren publiceerden we al deel 1 van dit interview, vandaag volgt het tweede deel.

Pro-westerse leiders

Een hypothetische vraag: zou het de Congolezen beter afgegaan zijn onder Tsjombe dan onder Mobutu?

‘Inderdaad, zeer hypothetisch. Ik heb de grootste twijfels. Bepaalde figuren kunnen wel een verschil maken maar veel wordt bepaald door structurele zaken. In dit geval het koloniale systeem dat niet ontworpen werd om een land naar de onafhankelijkheid te leiden onder een eigen goed bestuur. Daarbovenop wilde België (en trouwens alle andere kolonisatoren evenzeer) de voormalige kolonie koste wat het kost zelf blijven controleren. Daarvoor ging de voorkeur naar Congolese leiders die België, en eigenlijk het hele Westen, goedgezind waren. Wie dat dan precies was, maakte niet veel uit.’

Natiebouw

Wat houdt dit enorme land bij elkaar, binnen koloniale grenzen die met geen enkel etnisch of taalcriterium rekening houden?



‘Vele Congolezen verwijzen daarvoor naar twee historische figuren: koning Leopold II en Mobutu Sese Seko. En ze hebben zeker een punt. Leopold II heeft de grenzen van het huidige Congo vastgelegd in de periode 1885-1908, met goedkeuring van de 19de-eeuwse grootmachten. Toen zijn Kongo-Vrijstaat overgenomen werd door België, de kolonie ‘Belgisch-Kongo’, lagen die grenzen dus al vast.’

‘Het Belgische koloniale bestuur, centraal vanuit Leopoldstad, organiseerde geleidelijk het hele land op dezelfde manier in alle sectoren: economie, infrastructuur, administratie, gezondheidszorg, onderwijs… De katholieke missies hadden daarin ook hun deel. Het onafhankelijke Congo was in 1960 dus al behoorlijk eengemaakt maar dreigde uit elkaar te vallen volgens deels etnische, deels regionale grenzen. Dat heeft Mobutu kunnen beletten. Dat deed hij eerst met harde militaire hand door de opstanden en afscheidingsbewegingen neer te slaan, overigens ook met Belgische hulp.’

‘Daarna deed hij het veel subtieler. Hij stelde hoge ambtenaren en militaire bevelhebbers aan in de provincies die níét uit hun eigen provincie kwamen. Zelfs het lagere overheidspersoneel werd geregeld verplaatst over het hele land. “Verdeel en heers”, zou je kunnen zeggen. Op die manier kregen nieuwe afscheidingsbewegingen of al te voortvarende lokale politici niet veel kans om een machtsbasis uit te bouwen. Tegelijk kreeg je zo alsmaar meer etnisch-gemengde families én één bestuurstaal voor leger en administratie, het Lingala. Het verhaal is natuurlijk wat complexer en genuanceerder dan zo samengevat, maar dat is wel de essentie.’

‘Het gevolg: een gevoel van “Congolité” tot in de verste uithoeken van het immense land. Waarmee ik niet wil zeggen dat alle etnische tegenstellingen verdwenen zijn, verre van. Maar er overheerst wel een gevoel van “wij zijn allemaal Congolezen”, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek.’

Geopolitiek

Voel je in Congo de invloed van de grootmachten, de Amerikanen, de Russen, de Chinezen?

‘Elke ambitieuze (groot)macht heeft van meet af aan geprobeerd om te profiteren van een deel van de Congolese rijkdommen. Op dit ogenblik is China opnieuw erg actief, vooral in de mijnbouw in Katanga. De Verenigde Staten zijn wat voorzichtiger omdat in het corrupte handelsklimaat in Congo hun bedrijven in de problemen zouden kunnen komen door lastige vragen thuis en dat geldt trouwens ook voor de grote Europese bedrijven.’

‘Dat belet niet dat er nog altijd enige Europese, Amerikaanse en Canadese economische aanwezigheid is, vooral gedragen door “avonturiers” en risico-investeerders. Maar niet meer in de mate van de “gouden jaren zestig”. Rusland is in Congo nog niet zo aanwezig, maar de contacten worden wel gelegd. Al lijkt het erop dat de Oekraïne-oorlog die wat stilgelegd heeft. Economie en politiek gaan dikwijls hand in hand in de geopolitiek. Zo ook hier. De westerse landen hebben zich de afgelopen decennia behoorlijk afzijdig gehouden van de tragedies in Congo, de oorlogen en de chaos. Ik heb de indruk dat dit nu ietwat aan het veranderen is, zoals ook gebleken is tijdens de jongste koningsreis.’

Toekomst

Waar moet dit heen op lange termijn, heeft Congo überhaupt een toekomstperspectief?

‘Een toekomst is er altijd. De vraag is welke en of die zo anders zal zijn dan het heden en het verleden. Persoonlijk vrees ik dat het nog vele decennia kan duren voor er een stabiele welvaart komt voor een grote meerderheid van de Congolezen. Economisch gezien zou dat nochtans perfect kunnen, mits een goed bestuur. Het land beschikt over gigantische rijkdommen, zowel ondergronds (koper, goud diamant, coltan, kobalt) als bovengronds (landbouwgronden, waterkracht, zonne-energie).’

‘Maar zolang de smokkel en dus de roof van die rijkdommen door de eigen leiders én sommige buurlanden (vooral Rwanda en Oeganda) meer opbrengt dan een goed bestuur, zal de ellende blijven duren. Dat wanbeleid gaat gepaard met geweld op de lokale bevolking, op dit moment vooral in het oosten. Zolang oorlog meer opbrengt dan vrede, blijft de oorlog voortduren.’

‘Als de wereld, en dan vooral de machtige landen, het echt willen, dan kan dit gestopt worden. Ik vrees dat die politieke wil er pas zal komen als de aanvoer van de grondstoffen uit Congo richting China en elders dreigt stil te vallen. Dan pas zullen er echte inspanningen komen op het allerhoogste niveau van deze planeet om een einde te maken aan de Congolese tragedie.’

Tussen herinnering en realiteit. Congolese stemmen over de koloniale tijd door Peter Verlinden is verkrijgbaar in onze webwinkel.