De Vlaamse PFOS-schaamte schreeuwt om nieuwe verkiezingen

Het is weer zover. De federale regering heeft geld nodig. En meteen zijn ze daar: de verdoken belastingen. Quickie stickie krijgt van Alexander de rode meer geld om meer geld uit onze zakken te flitsen. De Vivaldioten scholen zich om tot schatkistpaparazzi op Vlaamse wegen. In Wallonië krijgen ze amper een filmrolletje in de flitscamera’s. Van de 156 trajectcontrolesystemen in België zijn er 143 in Vlaanderen en 13 in Wallonië. Van de +/- 1000 vaste flitscamera’s staan er slechts een kleine 100 in Wallonië. De extra flitsbelasting levert ons geen betere justitie op, het hervormt rechters tot proleten in tollenaarskazuifel. Ik haat boeterechtspraak. Oei, pas op! Voor haatspraak krijg ik straks ook een boete. Kassa, kassa.

De Vlaamse schaamte

Terwijl het niet biologisch afbreekbaar gezeik van politici zich opstapelt onder de pluchen zetels van kleutertuinpolitici, vallen ministers over elkaars voeten om zich zo snel mogelijk met het waterafstotende PFOS in te smeren. Tijdens de moddercatch van het zwarte, excuseer anderskleurige, pieten kunnen ze zich dan als palingen los glibberen en glijden alle beschuldigingen van hen af als water van een eend.

Als ik de krantenartikelen lees over het 3M-schandaal, dan schaam ik mij om Vlaming te zijn en ben ik voor het eerst in mijn leven blij met mijn dubbele nationaliteit. Wie er vorige eeuw nog van droomde dat de Vlamingen het beter zouden doen dan de Belgen, belandt in een nachtmerrie. De nieuwe Vlaamse politieke cultuur is de oude politiek in een nieuwe zwart-gele vuilniszak, gedropt in de vergeetput van politiek gekonkel.

Kiezersbedrog in een pseudocratie

In de aanloop naar de verkiezingen van 2019 steeg de bloeddruk bij de oudmodische plopperdelplop-partijen tot het niveau van hun peilingen. Daarom moest een stinkende gifberg in de doofpot en werden valse beloften rond terugdraaiende tellers van zonnepaneelprofeten als mirakels verkocht. De liberalen en christendemocraten dumpten hun kiesleugens in de schoot van een Koerdische aleviet bekeerd tot Vlaams-nationalist. Maar zij lustte hun pap niet en zwierde de shit terug naar afzender. Foei Bart Somers en Hilde Crevits, dat je een allochtoon niet mag stigmatiseren als kuisvrouw dat weten zelfs mijn satirische collega’s van De ideale wereld.

Het voorbeeld van de klimaatzaak

Deze Zweedse regering kreeg een mandaat van de kiezer op basis van bedrog. Kiezersbedrog dat meer dan ooit om nieuwe verkiezingen schreeuwt. Het spijt me voor de ministers die het goed doen in deze Vlaamse regering — er zijn er wel enkele— maar als dit kan en mag, spreken we niet meer over een democratie, maar over een pseudocratie. Alle verkozen politici van partijen die voordeel halen uit de kiezersoplichting zijn in 2019 verkozen op basis van bedrog. Elke zichzelf respecterend politicus die zich democraat wil noemen, elke zichzelf respecterende politieke partij die als democratisch door het leven wil gaan, moet nú, onmiddellijk, onverwijld, subiet, toute de suite pleiten voor nieuwe verkiezingen.

De grondwet bepaalt dat de Vlaamse regering een legislatuurregering is. Dat is na het herhaaldelijk met de voeten treden van de Grondwet het afgelopen jaar een inhoudsloos argument. Denk maar aan de avondklok, het samenscholingsverbod en het reisverbod. Trouwens de invoering van het algemeen stemrecht, het stemrecht voor vrouwen en de toetreding tot de Europese Unie waren ook niet conform de grondwet. Is het bovendien niet mogelijk om, gelet op dit kiezersbedrog, de Vlaamse verkiezingen via de rechtbank ongeldig te laten verklaren? Laat ons naar het voorbeeld van klimaatzaak een ‘eerlijke electiezaak’ lanceren en met duizenden Vlamingen samen de ongeldigheid van deze verkiezingen bij de rechtbank afdwingen.

Leger zonder kop

Federaal doen we het al geen haar beter. Dat ons leger de loop en de kolf van een wapen moeilijk kan onderscheiden en dat wapendepots open-deur-magazijnen zijn, lag binnen de lijn van de verwachtingen. Maar dat er bij de militaire intelligentiediensten geen intelligentie aanwezig was, kwam toch eerder als een verrassing. Spionnen verzamelen en delen informatie volgens het ‘need-to-know-principe’. De Kwak en Boemel van het ADIV, die wisten dat Jürgen Conings als potentieel terrorist op de OCAD-lijst stond, waren echter van mening dat niemand daarover moest geïnformeerd worden. We hebben daar duidelijk geen tekort aan personeel, enkel een tekort aan hersencellen.

Al 40 jaar lang, van het obussenschandaal, via de Bende van Nijvel, over de zaak Dutroux tot de zaak Salah Abdeslam, en nu recentelijk in de zaak Kaouakibi en het 3M-schandaal, steeds opnieuw blijkt het fundamentele probleem het niet doorstromen van informatie. Telkens is de onbekwaamheid om de e-mail, fax of brief te verzenden de reden. Keer op keer liggen ambtelijke spelletjes van nijd, macht en jaloezie in een spinnenweb van hopeloos verdeelde instellingen aan de basis van drama’s, misbruiken, moorden en terroristische daden. De enige les die overheden in België uit hun fouten trekken, is hoe ze die in de toekomst perfect moeten overdoen.

Dit was niet op de afbraak: