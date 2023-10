Pierre De Gaulle: ‘Met de Russen praten voor de bom onvermijdelijk valt’

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten is afgevoerd. Dat betekent gewoon dat er momenteel geen regering is in de VS, wel chaos. De onuitgesproken reden voor zijn afzetting is zijn pro-Oekraïne-houding. Niet alleen de VS is radeloos over wat er in Oekraïne gebeurt. De NAVO waarschuwt dat haar wapenarsenaal leeg is. En steeds meer NAVO-landen weigeren nog hun eigen wapens te leveren. Europa met Rusland Oekraïners vechten met leeuwenmoed, maar knallen gigantische hoeveelheden munitie tegen…

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten is afgevoerd. Dat betekent gewoon dat er momenteel geen regering is in de VS, wel chaos. De onuitgesproken reden voor zijn afzetting is zijn pro-Oekraïne-houding. Niet alleen de VS is radeloos over wat er in Oekraïne gebeurt. De NAVO waarschuwt dat haar wapenarsenaal leeg is. En steeds meer NAVO-landen weigeren nog hun eigen wapens te leveren.

Europa met Rusland

Oekraïners vechten met leeuwenmoed, maar knallen gigantische hoeveelheden munitie tegen de betonnen Russische muur. Tijd voor enige opklaring. De kranten schrijven wat de NAVO, de westerse elite dus, dicteert. Pierre De Gaulle, kleinzoon van Charles De Gaulle, maakt een en ander glashelder in een televisie-interview.

Hij volgt zijn grootvaders redenering dat een goede verstandhouding van Europa met Rusland een win-winsituatie is voor beide. Rusland heeft de grondstoffen die Europa helemaal ontbeert, en Europa is goed georganiseerd op technologisch en economisch vlak… Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om een hoofdrol te blijven spelen in de wereld zonder te willen domineren. Onze media blijven echter Rusland als des duivels voorstellen. Iedere dag een lepel anti-Ruslandgif werkt bij de massa. Rusland is in oorlog met de VS en met NAVO zegt Pierre De Gaulle, en het gebruikt daar Oekraïne voor.

Sancties en oorlog tegen Rusland

Alle sancties die zijn getroffen tegen Rusland waren volgens De Gaulle lang op voorhand uitgedokterd. De RAND Corporation, een Amerikaanse denktank, had Rusland al verdeeld in drie delen. Een westers deel, dat onder VS-controle diende te komen, een centraal gedeelte met weinig economische invloed werd voorbehouden voor de Russen zelf, en het oosters gedeelte was voorbestemd voor het Verre Oosten en China. Als het economisch wou overleven en niet wou verder verdeeld worden, dan moest Rusland een einde maken aan de druk van de NAVO. Zelfs een kernmacht kan immers door interne verdeeldheid eenvoudig gekraakt worden.

Rusland heeft een oorlogsindustrie opgebouwd die volgens De Gaulle acht tot tien maal hoger ligt dan deze van de gigantisch veel duurdere westerse bewapening. Een westerse industrie werkt volgens het ‘just in time’-principe, dat in een oorlogssituatie op een ‘much too late’-situatie uitdraait. Geen probleem, we kunnen proberen om de Russen een grove fout te laten maken. Nooit ingaan op een vredesonderhandeling. Ze zover drijven dat ze een kernwapen gebruiken.

Verdienen aan de oorlog

De Gaulle schuwt er niet voor erop te wijzen dat een grote fractie van het wapenarsenaal van de NAVO door Zelenski en zijn omgeving werd doorverkocht aan de meestbiedende. Er kwam financiële controle van de VS, die vaststelde dat er van hun 100 miljard donaties weinig overschoot voor de Oekraïners. Een en ander verklaart de huidige chaos en geruzie in het Huis van Afgevaardigden in de VS. En de ontslagen leiders in Oekraïne.

De nu stuurloze supermacht heeft 800 legerbases in de wereld, en dat bezorgt haar hegemonie. De machtige Blackrock-bank zorgt voor de heropbouw van Oekraïne, maar gronden en fabrieken komen wel in hun handen. Charles De Gaulle heeft dit soort toestanden in Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog belet, en ervoor gezorgd dat Frankrijk militair en qua kernenergie onafhankelijk bleef. Die toestand is ondertussen afgetakeld zegt de kleinzoon, evenals ‘le corps diplomatique’. Hij verwijst naar de huidige Franse chaos in Afrika.

Rusland overleeft

Zelenski dacht dat Oekraïne de oorlog snel zou winnen dankzij superieure westerse wapens. Ondertussen is het een overlevingsstrijd geworden voor Rusland, en voor de Angelsaksische landen. De westerse wereld heeft zich volgens De Gaulle gemarginaliseerd door familiebanden, traditionele culturele waarden, en gezond verstand af te bouwen. In tegenstelling tot Rusland. Daardoor maakt ze een slechte beurt in de rest van de wereld.

De door Poetin in gang gezette ‘dedollarisatie’ is een onverwacht groot probleem voor de VS. Econoom Pierre De Gaulle vreest ook het kortetermijn-economische denken van het Westen. Frankrijk verplichten om snel naar 40 procent hernieuwbare energie te gaan bijvoorbeeld, terwijl Frankrijk en Duitsland grote verbruikers zijn van Russisch en Amerikaans gas (en olie). Europa wordt vanaf nu verarmd. Er moet met de Russen gepraat worden met gezond verstand en respect. Vóór de bom onvermijdelijk valt. Hij maakte ook fouten, maar we missen een Charles De Gaulle.