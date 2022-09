Pleidooi voor meer kernenergie bij stilleggen Doel 3

Doel 3 produceerde gisteren voor de laatste maal stroom. Het is de eerste kernreactor die in het kader van de kernuitstap wordt stilgelegd en ontmanteld. Om hiertegen te protesteren en te pleiten voor het behoud van kernenergie, organiseerde Stand Up for Nucleair een bijeenkomst op de dijk in Doel, in de schaduw van de koeltorens. Een tweehonderdtal manifestanten tekenden paraat. Daaronder opvallend veel politici en sympathisanten van N-VA, naast een kleine delegatie van de nieuwe progressieve Vlaamse partij VISTA en…

Doel 3 produceerde gisteren voor de laatste maal stroom. Het is de eerste kernreactor die in het kader van de kernuitstap wordt stilgelegd en ontmanteld. Om hiertegen te protesteren en te pleiten voor het behoud van kernenergie, organiseerde Stand Up for Nucleair een bijeenkomst op de dijk in Doel, in de schaduw van de koeltorens.

Een tweehonderdtal manifestanten tekenden paraat. Daaronder opvallend veel politici en sympathisanten van N-VA, naast een kleine delegatie van de nieuwe progressieve Vlaamse partij VISTA en Kurt Ravyts, energiespecialist van Vlaams Belang. Opvallend afwezig: vertegenwoordigers van de federale meerderheidspartijen Open VLD, CD&V en MR, die toch voor het behoud van kernenergie beweren te zijn. Al bespeurden we wel één enthousiast lid van Jong VLD Gent.

De delegatie van N-VA bestond uit verschillende federale kopstukken, zoals energiespecialist Bert Wollants, Theo Francken, Kristien Van Vaerenbergh, Koen Metsu en fractievoorzitter Peter De Roover. Voor de Brusselse afdeling zagen we Gilles Verstraeten en Cieltje Van Achter. De Vlaams nationalisten willen met hun aanwezigheid hun steun voor het terugschroeven van de kernuitstap onderstrepen.

‘Die is in de huidige situatie, met de ongeziene energiecrisis, onverantwoord’, stelt Bert Wollants. ‘N-VA pleit al langer voor het behoud van onze kernreactoren. Doel 3 zou nooit mogen stilgelegd worden met de winter voor de deur. Het is noodzakelijk om de wet op de kernuitstap terug te draaien, maar ik vrees dat de geesten bij de meerderheidspartijen nog niet rijp zijn voor kordate actie. Alleen hebben we geen tijd te verliezen. Met het stilleggen van Doel 3, met 40 jaar niet de oudste reactor, verliezen we belangrijke productiecapaciteit die we zeker op dit moment niet kunnen missen. Daarom vinden wij het belangrijk hier aanwezig te zijn en onze steun te betuigen, niet alleen aan de actievoerders, maar ook aan het personeel dat gedurende al die jaren voor veilige en betrouwbare elektriciteit heeft gezorgd.’

Helft productie op 2 km2

Dat die stroom veilig en betrouwbaar is onderstreepte organisator Paul Bossens nogmaals tijdens zijn toespraak. ‘Met Doel en Tihange produceren we op een oppervlakte van twee vierkante kilometer de helft van de Belgische elektriciteitsbehoefte’, voegt Bossens daar aan toe. ‘Daar komt bij dat er op die oppervlakte nog ruimte is voor uitbreiding. Doel vijf was gepland, maar met de bouw is nooit begonnen. Met 38 kerncentrales kunnen we alle fossiele brandstoffen voor stroomopwekking uitfaseren. Dat lijkt veel, maar het is niet onmogelijk. In Frankrijk hebben ze op twintig jaar tijd 57 reactoren gebouwd.’

‘Technisch gezien kan je een reactor bouwen op vijf jaar. Dat hebben ze bewezen in de Verenigde Arabische Emiraten. Alleen zal dat hier niet lukken op zo’n korte tijd, rekening houdend met problemen bij het verkrijgen van vergunningen. Des te sneller we beginnen, des te beter. Er is eigenlijk geen tijd meer om te treuzelen. Indien we volledig onafhankelijk willen zijn van mogelijk onbetrouwbare buitenlandse partners, is kernenergie het enige alternatief. Het blindelingse geloof in de droom van 100% hernieuwbare energie breekt ons nu zuur op. Het mag zo stilaan duidelijk worden dat dit met de huidige stand van de technologie onmogelijk is. Alleen al om de productie van Doel 3, die vandaag wordt stilgelegd, te compenseren, zouden we de hele provincie Antwerpen moeten volzetten met windmolens. Onhaalbaar…’

Vista: kernuitstap is stommiteit

Bij de nieuwe Vlaamse partij Vista steunen ze het openhouden van de bestaande kernreactoren, al hebben ze voorbehoud bij het bouwen van nieuwe installaties. ‘Wij zijn absoluut voor de verlenging van de kerncentrales’, stelt Jan Wostyn van Vista. ‘Het is een stommiteit om die nu, in volle klimaat- en energiecrisis. Dat slaat nergens op. Zijn wij pro-nucleair? Indien dat wil zeggen dat er ook nieuwe centrales moeten worden bijgebouwd, is dat voor ons een andere zaak. Dat moet eerst grondig onderzocht en beoordeeld worden.’

‘Maar we gaan absoluut niet mee in het verhaal van Groen en Vivaldi, die zeggen dat de centrales dicht moeten omdat ze dat twintig jaar geleden beslist hebben. De situatie is te sterk veranderd om door te gaan met de kernuitstap. Nu wordt er doorgezet, zonder dat er degelijke alternatieven zijn. De argumenten pro sluiting verschuiven ook steeds. De ene keer zijn ze te duur, dan is het afval weer het probleem. Of kernenergie zou onbetrouwbaar zijn. Ook de zogenaamde scheurtjes duiken nog steeds op als argument contra. Men verzint iedere keer iets nieuws, terwijl iedereen aanvoelt dat er iets niet klopt. De kernuitstap is een zuiver ideologisch gegeven.’

Eenzame moedige Jong-VLD-er

Tussen de manifestanten bespeuren we één iemand met banden met een regeringspartij. Jurgen Geevels zit in het bestuur van Jong VLD en is op Twitter actief als verdediger van kernenergie. Volgens hem moeten we op dit moment alle mogelijkheden openhouden, waaronder ook Doel 3. ‘De wet staat nu in de weg van het nemen van rationele beslissingen. Dat is problematisch. Alles wordt nu verlamd door bureaucratie en het politieke spel.’

‘Het is voor alle partijen in de regering moeilijk om dit dossier op te klaren en iedereen tevreden te houden, ook voor Open VLD. Ik kan hier enkel voor mezelf spreken, maar ik voel dat de geesten rijp zijn om de reactoren open te houden, zeker bij de jonge generatie. Daar zie ik de bereidheid om kernenergie te behouden als een volwaardige bron van energie. Wat Open VLD in dit dossier wil, is voor mij niet helemaal duidelijk, maar bij Jong VLD groeit de consensus. Binnen enkele maanden houden we als Jong VLD een klimaat- en energiecongres. Daar willen we met duidelijke standpunten komen om die over te maken aan de moederpartij.’

Ecomodernisme

Jan Deschoolmeester maakt deel uit van Ecomodernisme.be. Zijn groepering pleit voor meer plaats voor de wetenschap in het energiedebat. Volgens hem is kernenergie een onmisbare schakel in een gezonde energiemix. ‘Wij steunen dit evenement als bezorgde burgers. We zetten ons in voor nieuwe milieu-ideeën. Groen heeft dringend een update nodig naar Groen 2.0. In dat kader staan wij voor het verlengen van de kerncentrales en willen we ook pleiten voor méér kernenergie.’

‘We moeten onze blik op de toekomst richten. Wat vandaag gebeurt, met het stilleggen van Doel 3, mogen we niet pikken. Bestaande en bewezen technologie mag niet zomaar verdwijnen. We moeten inzetten op nieuwe kerncentrales, zowel van het bestaande type als met de nieuwe SMR-technologie (Small Modular Reactor, nvdr.). Bij verkiezingen moet de nieuwe regering ogenblikkelijk beslissen om nieuwe kerncentrales te bouwen.’

‘Ik geloof dat hernieuwbare energie een plaats heeft in de energiemix, maar het aandeel van kernenergie mag niet afnemen. In tegendeel, dat aandeel moet verhogen. Als we van fossiele brandstoffen af willen, zal kernenergie onherroepelijk nodig zijn.’