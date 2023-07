Poetin als slachtoffer van de NAVO?

Onlangs schreef NAVO-top-in-vilnius-kaarten-op-tafel-leggen-en-onderhandelen/" target="_blank" rel="noopener">Doorbraak : ’Plan A van de NAVO is mislukt: Oekraïne zover krijgen dat Rusland ineenstort, waardoor de NAVO de Zwarte Zee (de Krim, Sebastopol) kan inpalmen, en controle krijgt over Russische grondstoffen.’ Die theorie veronderstelt dus dat Poetin een soort slachtoffer van de NAVO zou zijn. Een omkering van de waarheid. Complottheorieën In het stuk worden twee zaken voor waar aangenomen die niemand kan bewijzen. Ten eerste: het doel van de NAVO zou de ineenstorting van…

Onlangs schreef NAVO-top-in-vilnius-kaarten-op-tafel-leggen-en-onderhandelen/” target=”_blank” rel=”noopener”>Doorbraak : ’Plan A van de NAVO is mislukt: Oekraïne zover krijgen dat Rusland ineenstort, waardoor de NAVO de Zwarte Zee (de Krim, Sebastopol) kan inpalmen, en controle krijgt over Russische grondstoffen.’ Die theorie veronderstelt dus dat Poetin een soort slachtoffer van de NAVO zou zijn. Een omkering van de waarheid.

Complottheorieën

In het stuk worden twee zaken voor waar aangenomen die niemand kan bewijzen. Ten eerste: het doel van de NAVO zou de ineenstorting van Rusland zijn. Om in de sfeer van complottheorieën te blijven: als er al bepaalde machten bestaan die Ruslands ondergang wensen, zou de Russische president dan niet de ideale uitvoerder van zulke vuige plannen zijn? Zijn beleid in eigen land is vele malen schadelijker dan dat van de NAVO ooit kan worden. De ineenstorting van Rusland – die al vele jaren geleden plaatsvond – hebben de Russen aan één man te danken: Vladimir Poetin.

Ten tweede zou de NAVO de Zwarte Zee ‘in willen palmen om controle te krijgen over Russische grondstoffen’. Zelfs het Kremlin dat – waar het de eigen haard betreft – uitblinkt in optimisme, heeft niet veel zinnigs te berichten over grondstoffen van de Krim waar de Westerse verdedigingsalliantie op zou azen. Wie in Rusland over natuurlijke rijkdommen van het schiereiland praat, heeft het vooral over therapeutische modder en schilderachtige landschappen. En over het gebrek aan ontziltingsinstallaties om de inwoners van het broodnodige drinkwater te kunnen voorzien.

Omgedraaide waarheden

Ook in vele andere media duiken verhalen op over ‘Rusland dat getergd werd door de voortdurende uitdagingen van de NAVO en zo gedwongen was tot actie over te gaan’. Daarbij zouden door Biden, Zelenski, Soros en de Europese Unie betaalde reporters er alles aan doen om een eenzijdig verhaal te vertellen. En inderdaad, de waarheid is eenzijdig: Vladimir Poetin gaf op 24 februari 2022 zijn troepen bevel om Oekraïne te bezetten. Kernmacht Rusland werd op geen enkele manier bedreigd door het vele malen kleinere buurland.

Het systeem Poetin

Ik ken Rusland van dichtbij. Sinds het aantreden van Poetin als president, is een nietsontziende kleptocratie en repressie ontstaan die ik vele malen aan den lijve heb mogen ondervinden. De mondige burger wordt voortdurend bij de strot gegrepen door een tot op het bot corrupt systeem. De niet-mondige burgers – die zoals overal de meerderheid vormen – laten zich als makke schapen naar de slachtbank leiden. Sinds de invasie van Oekraïne in letterlijke zin.

Onder meer dan twintig jaar Poetin werd het land compleet in de uitverkoop gezet. De Chinese staat, multinationals als Exxon, Shell en BP, Oezbeekse oligarchen, Tsjetsjeense oorlogsmisdadigers, de dochters van de president, een Nederlandse schoonzoon. Iedereen met de juiste connecties mocht zijn deel van Ruslands rijkdommen komen inpikken. Politici, militairen, geestelijken, zakenmensen, journalisten en activisten die het systeem Poetin in het openbaar aan de kaak wilden stellen, belandden in strafkampen of kwamen onder duistere omstandigheden om het leven.

De waarheid over de Donbas

Een inwoner van de door Vladimir Poetin als voorwendsel voor de invasie gebruikte Volksrepubliek Donetsk vertelde onlangs haar verhaal dat we op voorwaarde van anonimiteit mochten gebruiken. Ze schetst een indringend beeld van de ‘oprechte bedoelingen’ van ‘patriot’ Poetin die in woorden voortdurend strijdt voor ‘onze mensen in de Donbas’:

‘Gedurende de eerste dagen van de oorlog werd een enorm aantal mannen uit de Volksrepubliek naar het front gedeporteerd. Studenten van de medische faculteit van de universiteit van Donetsk werd ‘dringend aangeraden’ zich voor ‘vrijwilligerswerk’ in te laten schrijven. In Marioepol en andere regio’s aangekomen, werden ze zonder enige voorbereiding naar het front gestuurd. De meerderheid sneuvelde in zinloze frontale aanvallen. De rest stierf door honger, kou en gebrek aan drinkwater… Jongens die gehandicapt raakten, pleegden zelfmoord… Jong en minder jong, zonen en vaders, broers en echtgenoten. In veel gezinnen stierven alle mannen. Een vriendin had een echtgenoot, een zoon en een broer die allen zijn gesneuveld in Marioepol.’

Poetin-citaten

Ze vervolgt verbitterd: ‘En alles wat we hier op tv te zien krijgen, zijn Poetin-citaten. ‘Poetin heeft aanbevolen om het vak technisch tekenen op Russische scholen opnieuw te introduceren.’ ‘Technisch tekenen’, verder zijn er geen problemen meer in dit land! En dat is waar de zogenaamde heerser zich zorgen over maakt? Stel je de reactie van die moeders voor. Moeders van jongens die net klaar waren met school, wiens lichamen aan stukken gereten werden in Marioepol. Wiens lichamen ze niet eens ter afscheid konden omhelzen… Hun jongens, mannen, broers, opgestapeld in anonieme massagraven….. En nu kijken die moeders – als ze nog niet gek zijn geworden – naar de voorbijflitsende citaten van ‘de president van een grote mogendheid’… Hoe denk je dat zij zich voelen?’

Stoppen met bloedvergieten

Dat is het ware gezicht van Rusland onder het systeem Poetin zoals ook de inwoners van de door het Kremlin misbruikte Volksrepublieken het hebben leren kennen. Een Rusland dat door deskundigen met een ‘alternatieve mening’ tegen beter weten in als slachtoffer van een kwaadwillende en hebzuchtige NAVO en ‘proxy’ Oekraïne wordt afgeschilderd. Daarbij wordt bewust voorbijgegaan aan een eenvoudige waarheid: Het bloedvergieten in Oekraïne kan vandaag nog worden gestopt. Vladimir Poetin hoeft alleen maar zijn troepen terug te fluiten en zelf af te treden. Dat er niet veel voor nodig is om de troon onder de 70-jarige alleenheerser te doen wankelen, konden we zien aan zijn reactie op de ‘staatsgreep’ door huurlingenbaas en miljardair Prigozjin. Poetin en zijn elite waren al gevlucht voordat er überhaupt sprake was van een directe bedreiging.

Om die reden blijf ik hopen op snelle veranderingen in Rusland. Veranderingen die hopelijk leiden tot een Russische regering die de immense rijkdommen van het land voor het welzijn van de gehele bevolking zal weten te gebruiken. Voor een krachtige overheid die afrekent met de alomvattende corruptie. Nee, ik doel niet op Aleksej Navalny. Zijn presidentschap zou lood om oud ijzer zijn. Ik heb het over de opbouw van een waarachtig democratisch systeem in het Kremlin dat een gelijkwaardige partner kan worden voor andere West- en Oost-Europese staten waar zeker ook nog het een en ander moet worden rechtgezet. Met een dergelijk Rusland dat baseert op traditionele waarden kunnen we in Europees verband eindelijk weer sterk komen te staan tegenover de Verenigde Staten, China en de islamitische wereld. Ik zal het graag gaan beleven.