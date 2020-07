Poetin forever?

Roman Poetin, geboren op 10 november 1977 in Rjazan, is een achterneef van de Russische president Vladimir Poetin. Op 5 juli werd hij na een geheime stemming gekozen als leider van de in 2013 opgerichte politieke partij ‘Het Volk tegen Corruptie’.

Strijd tegen corruptie

Net als zijn oudoom werkte Roman Poetin voor de FSB, de Russische veiligheidsdienst. Daar bond hij naar eigen zeggen de strijd tegen corruptie en economische criminaliteit aan. In zijn geboortestad Rjazan vervolgde hij zijn eervolle missie in het stadsbestuur. Hij is eveneens voorzitter van de Russische Taekwondo Federatie en directeur van de Russische Academische Stichting. De 42-jaar oude leider laat weten dat zijn anti-corruptiepartij inmiddels 4000 actieve leden telt. Roman Poetin zal in september deelnemen aan de regionale verkiezingen en zich daarna verkiesbaar stellen voor de Doema.

Roman Poetin wordt door zijn partij aangeprezen als iemand met een brede achtergrond in de ambtenarij, politiek en het zakenleven. De grootvader van Roman Poetin, Alexander, was de oom van de huidige president van Rusland, Vladimir Poetin. Roman Poetin studeerde in 2001 cum laude af aan de Militaire Academie.

Time for business

In 2014 kwam hij in het nieuws als eigenaar van het bureau Putin Consulting. Volgens de website van Putin Consulting bouwt de organisatie op twee pijlers. Ten eerste kan de oprichter gebruik maken van zijn ‘relaties met machtige instanties’. Ten tweede laat hij weten dat ‘zijn achternaam veel deuren in Rusland opent die anders gesloten blijven.’ It’s time to do business in Russia‘, aldus Roman Poetin. De organisatie biedt juridische consultatie, helpt buitenlandse investeerders bij deelname aan tenders in Rusland en ondersteunt bij de PR van Russische bedrijven in het buitenland.

Hoe goed de relatie tussen de beide verwanten is, blijft een raadsel. Vladimir Poetin verbergt zijn familiebanden al sinds jaar en dag. Zijn twee dochters en Nederlandse schoonzoon treden slechts sporadisch voor de ogen van het publiek. Zelfs de scheiding met zijn vrouw Ljoedmila hield hij jarenlang verborgen.

Welvaart voor iedereen

Dat zijn werk als consultant Roman Poetin geen windeieren heeft gelegd, mag blijken uit de reeks eigendommen waarvan hij de trotse bezitter is: een landhuis in de elitaire Moskouse voorstad Razdory, een landgoed in Napa en een villa in Londen. Ook mag Roman Poetin zich de eigenaar noemen van een 38 hectare groot eiland op de Bahama’s. Om daarnaar toe te komen, heeft hij vanzelfsprekend een passend vervoermiddel nodig, zodat hij het luxejacht Silverfast kocht voor 90 miljoen dollar tijdens de Monaco Yacht Show in september 2015.

Onder het partijmotto ‘Individuele eerlijkheid, betekent welvaart voor iedereen’ zegt het kersverse hoofd van de partij enorme plannen te hebben op verschillende gebieden binnen het staatsbestel. ‘Zoals iedereen zal hebben gemerkt, beschikken we over zeer actieve partijleden. Vandaag werden door ons een aantal initiatieven aangekondigd die de staatskas ongeveer 11 miljard euro aan besparingen op kunnen leveren,” aldus Roman Poetin.