Poetin president voor het leven

Poetin moet er niet meer aan twijfelen of hij nog voldoende macht zal hebben om als president tot 2024 te regeren. De intriges van belangrijke politieke figuren uit zijn omgeving om in 2024 een goed geplaatste presidentskandidaat te zijn, kunnen ophouden. Poetin kan in 2024 opnieuw tot president verkozen worden en niemand twijfelt er aan dat dit het geval zal zijn. Trouwens, hij is dan pas 71, en 6 jaar later, in 2036, 77.

Alle macht!

Waarom zou hij er het bijltje bij moeten neerleggen wanneer hij ziet dat de twee kandidaten die momenteel strijden voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten nog ouder zijn? Bijna zeker heeft hem dat beïnvloed.

Ik heb nooit geloofd in de vele speculaties toen de Russische president op 15 januari aankondigde belangrijke wijzigingen aan de grondwet te willen aanbrengen. Er was bijna een consensus over het feit dat Poetin als voorzitter van de Staatsraad die nu in de grondwet wordt opgenomen invloed op het beleid zou uitoefenen. Dit kon niet, want de (echte) president was en blijft voorzitter van die raad. Invloed is bovendien niet voldoende voor Poetin. Hij wil macht. Alle macht! Dit kan hij alleen, zoals we in een bijdrage voor Doorbraak poneerden, door gebruik te maken van de vernieuwde grondwet om opnieuw president te worden.

Als de burgers het willen…

Ik denk niet dat het scenario toen al vast lag. Hij heeft gewacht tot het allerlaatste ogenblik om zijn slag te slaan. Volgens mij zag hij in de coronacrisis, de spectaculaire verlaging van de olieprijs met bijna dertig procent, de waardevermindering van de roebel, het ineenstorten van de beurzen en ten slotte de onzekere economische toestand een kans om te argumenteren dat een sterke man nodig is en ook zal blijven.

De feiten zijn bekend. Op 10 maart,vooraleer in de Doema werd overgegaan tot een stemming na een tweede lezing van de nieuwe amendementen op de grondwet, nam de bejaarde Valentina Teresjkova het woord. Deze eerste vrouwelijke kosmonaut, heldin van de Sovjet-Unie, lid van de Leninorde etc. is nu parlementslid voor de meerderheid . In een krachtige toespraak stelde ze dat wanneer de burgers willen dat een goede president langer dan twee termijnen dienst doet, de grondwet dit zou moeten toelaten.

Behoefte aan een sterke president

Dit was afgesproken met parlementsvoorzitter Vjatsjislav Volodin die de zitting schorste om met Poetin te onderhandelen. Poetin zat klaar en verscheen met een voorbereide toespraak waarin hij nederig verklaarde op het verzoek te willen ingaan omdat inderdaad Rusland nog lang behoefte zou hebben aan een sterke president om de stabiliteit te garanderen. Een parlementair regime zoals in Europa, waar men er in sommige landen niet meer in slaagt een regering te vormen, zou voor Rusland nefast zijn.

De vernieuwde grondwet zou de teller op nul zetten, mits het Constitutioneel Hof hierin zou toestemmen. Deze opperste rechtbank bestaat uit 15 rechters waarvan Poetin er 11 heeft benoemd. De vernieuwde grondwet geeft hem trouwens het recht die rechters af te zetten. Zodoende….

De tweede vernieuwde lezing werd goedgekeurd met 382 stemmen tegen 43 van de communisten die daarmee de validiteit van het geheel bevestigden. Nu moeten de Federatieraad en de lokale parlementen een en ander nog bevestigen. Oh ja, er is nog de raadgevende volksraadpleging — uitdrukkelijk géén referendum — die geen negatieve resultaten zal opleveren. Daar kan voor gezorgd worden. Toch is de onvermoeibare Navalny met een néén-campagne begonnen die de volksraadpleging volledig ongewild enigszins zal legitimeren. Massale bijeenkomsten en betogingen zullen geweerd worden. Corona weetje wel!