Wit-Rusland: ‘Helft van het land zit in de gevangenis’

De economie in Wit-Rusland steunt door het archaïsche beleid van Aleksandr Loekasjenko al jarenlang uitsluitend op een handvol staatsbedrijven. Direct na de presidentsverkiezingen in augustus 2020 en later tijdens het volksultimatum in oktober van datzelfde jaar, troffen stakingen deze giganten. Om dit in de toekomst te voorkomen greep de Wit-Russische dictator naar een beproefd middel uit zijn geliefde Sovjettijd: de geheime dienst KGB startte een rechtszaak rondom een ‘misdadige’ organisatie, waaraan naar believen verdachten kunnen worden toegevoegd. Die organisatie draagt in dit geval de naam ‘Rabotsji Roech’, Wit-Russisch voor arbeidersbeweging.

Syndicale actie gelabeld als extremistisch

Op 21 september 2021 nam men een wet aan, die deze beweging als ‘extremistisch’ classificeert. Direct daarop werden volgens de mensenrechtenorganisatie Vjasna minstens dertien (ex)medewerkers van metaalfabriek BMZ, chemieconcern Grodno Azot, de Wit-Russische spoorwegen en olieraffinaderij Naftan door de KGB gearresteerd. Op basis van de nieuwe wet kan de overheid de gearresteerden als ‘landverraders’ tot vijftien jaar werkkamp veroordelen.

Op kanaal ONT zond op 3 oktober een speciale reportage over de ‘zaak’ uit: onder leiding van Svetlana Tichanovskaja, oppositieleider in ballingschap, en aangestuurd door de geheime diensten van de VS en Litouwen zouden binnen de genoemde staatsbedrijven cellen zijn opgericht die met stakingen, sabotage en industriële spionage de economie van het land schade zouden toebrengen. Enkele gearresteerden kwamen vanuit de KGB-gevangenissen aan het woord. Ze betuigden spijt en bevestigden volgens de zender geheel vrijwillig alle beschuldigingen rondom ‘Rabotsji Roech.’

Journalisten geïntimideerd

Svetlana Zyl werkte zeven jaar in het gereedschapsmagazijn van BMZ in Zjlobin, een industriestadje in het zuidoosten van Wit-Rusland. Op 22 september 2021 arresteerden KGB-agenten de moeder van een 14-jarige zoon. Ze voerden haar weg naar een detentiecentrum in Gomel. Vjasna verklaarde Svetlana Zyl later tot politiek gevangene. Ik sprak met Snezjana Pogodina, een nicht en ex-collega van Svetlana. Zij werkte zes jaar lang bij BMZ als plaatsvervangend hoofdredacteur van de bedrijfskrant.

Hoe verliep de arrestatie?

‘Op 20 september vertelde een medewerker van de KGB aan Svetlana dat ze als getuige gehoord zou worden over een extremistisch Telegram-kanaal in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, dat was gestart door de geheime dienst in Minsk. Een dag later vond er een huiszoeking plaats bij haar en werd ze vier uur lang verhoord door KGB-agenten uit Gomel. Daarbij ging het eigenlijk nergens over. Ze werd gewoon in de mangel genomen. Uiteindelijk werd ze gevraagd naar een plaatsgenoot, die na haar arrestatie op tv was in verband met ‘Rabotsji Roech.’ Daaruit hebben we afgeleid dat ze proberen Svetlana met die organisatie in verband te brengen. Op 22 september werd ze opgehaald door KGB-mannen uit Zjlobin, die zeiden dat ze haar op kwamen halen om nog een paar vragen te stellen. Daarop namen ze haar mee in hun auto en hebben we haar niet meer teruggezien.’

Heeft Svetlana inderdaad iets te maken met de organisatie ‘Rabotsji Roech’?

‘We weten niet wat de reden voor haar arrestatie is. Bezoek is niet toegestaan. Haar advocaat heeft een overeenkomst moeten ondertekenen, dat ze geen enkele informatie over haar cliënt zou doorgeven, zelfs niet over haar gezondheidstoestand. We weten momenteel niet eens of ze die advocaat mocht spreken. Op het politiebureau in Zjlobin werd ons alleen verteld dat Svetlana wordt verdacht van hoogverraad in overeenstemming met paragraaf 356. Dat betekent dat ze tot vijftien jaar gevangenisstraf kan krijgen. Schriftelijk hebben we helemaal niets. We hebben een paar brieven van haar ontvangen. Daarin staat niets over haar zaak, omdat het verboden is daarover te schrijven. Of ze iets te maken heeft met die organisatie weten we evenmin.’

Mensenrechtenschendingen

Was ze betrokken bij initiatieven van een vakbond of stakingscomités?

‘Ongeveer een half jaar geleden diende ze haar ontslag in uit solidariteit met haar leidinggevende. Diens contract werd niet verlengd omdat hij had deelgenomen aan de demonstraties. Ze heeft de laatste zes maanden niet meer voor BMZ gewerkt. Svetlana hielp haar ouders en ondersteunde haar zoon tijdens het nieuwe schooljaar. Ze was bij geen enkel vakbondsinitiatief betrokken. Wel hield Svetlana zich al langer bezig met initiatieven ter ondersteuning van politieke gevangenen en hun gezinnen, maar met vakbonden of stakingscomités had ze niets te maken. Daardoor was de arrestatie ook volkomen onverwacht. De eerste 24 uur wisten we überhaupt niet waar ze was. We konden geen warme kleren meegeven. Niets. Daarna hoorden we pas dat ze in Gomel in hechtenis zou zitten, dat de KGB haar verhoort en die ook beslist of er een advocaat bij haar verhoren aanwezig mag zijn of niet.’

Wat kan het doel van de arrestatiegolf zijn?

‘Onze staatsmacht heeft kennelijk het plan opgevat om heel doelgericht bepaalde activisten uit te schakelen. Zodat iedereen angst zal hebben om zijn mond open te doen. Svetlana is iemand die haar mening niet onder stoelen of banken stak. Ze gaf ook interviews over de situatie met politieke gevangenen en streed intens voor gerechtigheid.’

Emotionele chantage

Hoe kwam ze ertoe zich in te zetten voor politieke gevangenen?

‘Haar man werd zeven jaar geleden uitsluitend op basis van een getuigenverklaring veroordeeld in verband met drugshandel. Behalve die ene verklaring was er geen enkel bewijs. Desondanks kreeg hij zes jaar kampstraf. Die getuige hing zich korte tijd later op. In zijn afscheidsbrief schreef de man dat hij om vergiffenis vroeg en de schuld bij de plaatselijke politie zou liggen. Zeven jaar geleden bedacht Loekasjenko deze zogenaamde strijd tegen de drugshandel, waarbij heel veel onschuldigen in de gevangenis terechtkwamen.’

‘Ik heb kennissen waarvan de kinderen om dezelfde reden in hechtenis zaten als Svetlana’s man. Rond die tijd werd de stichting ‘Moeders 328’ opgericht, naar de overeenkomstige paragraaf van het wetboek van strafrecht. Deze organisatie streed voor de ten onrechte veroordeelden. Svetlana sloot zich bij hen aan. Ze hielden hongerstakingen, schreven petities en brieven, … De stichting richtte dit alles ook direct aan Loekasjenko. Hij negeerde alle verzoeken om audiëntie en maakte er nooit een woord aan vuil. Uiteindelijk hebben de moeders toch een aantal dingen bereikt; men plaatste enkele gevangenen over van strafkampen naar wonen onder toezicht. Bij anderen zette men de kampstraf om in een taakstraf in de fabriek. Svetlana’s echtgenoot Michail kwam iets eerder vrij, hij zat uiteindelijk vijf jaar in een werkkamp.’

Dus na de vervroegde vrijlating wordt Svetlana’s echtgenoot niet langer door justitie vervolgd?

‘Ja, dat is inmiddels oké. Het enige probleem is dat zijn gezondheid enorm geleden heeft onder het jarenlange verblijf in het kamp. Medici stelden een oncologische ziekte bij hem vast, gelukkig in een vroeg stadium. Hij is geopereerd en ondergaat momenteel een chemokuur. Desondanks heeft Svetlana’s echtgenoot vast werk en kan hij ook voor hun zoon zorgen.’

Wordt haar 14-jarige zoon het leven moeilijk gemaakt omdat zijn moeder is gearresteerd?

‘Ja, na de arrestatie volgde een huisbezoek door een gemeentelijke instantie. Als hen iets niet aanstaat wordt het gezin als ‘sociaal gevaarlijk’ geclassificeerd. Dat kan leiden tot het ontnemen van het ouderlijk gezag. De eerste controle verliep goed. Alles is dan ook in orde, maar de ambtenaren zeiden erbij dat hun werd opgedragen een oogje in het zeil te houden.’

Staatsbedrijf in Sovjetstijl

U heeft zelf ook voor BMZ gewerkt. Kunt u iets over de fabriek vertellen?

‘Bij BMZ zijn de salarissen relatief hoog. Mensen komen ook van verder weg om er te werken. Op dit moment zijn er ongeveer elfduizend werknemers. Tijdens het volksultimatum waren er geen massale stakingen en de productie werd niet stilgezet. Alleen op 14 en 17 augustus 2020 waren er echte protesten. Toen beloofde de overheid direct een dialoog. Daar kwam uiteindelijk natuurlijk niets van terecht en de mensen gingen weer aan het werk. Het is heel straf georganiseerd. In elke hal is een medewerker van propaganda aanwezig, die net als de afdelingsleider, binnen één ideologisch systeem werkt.’

‘Als er al iemand liet blijken met de demonstranten te sympathiseren werd hij op het matje geroepen. Het bestuur dreigde met ontslag, niet uitbetalen van premies, inhouden van salaris… Zo isoleerde men de mensen, waardoor het verband tussen de hallen onderling compleet verloren ging. Hierdoor kreeg iedereen het gevoel alleen te staan. De angst om iets te ondernemen werd steeds groter. Dat is het beeld van buitenaf, maar ik weet zeker dat de mensen hervormingen willen. En op een gegeven moment zullen die er ook zeker komen.’

Kunt u iets vertellen over uw werk voor de bedrijfskrant?

‘Ik werkte bijna zeven jaar voor de krant. Toen ik begon waren we zelfstandig, maar na een aantal jaren werden we geïntegreerd in het ideologische programma. Dat wilde zeggen dat we ergens in 2018 een contract moesten ondertekenen, waarin stond dat onze redactie opgaat in de zogenaamde ideologische dienst. Wie het daarmee niet mee eens was, kon opstappen. We schreven over nieuwe producten, over medewerkers met een lange staat van dienst, over nieuwe medewerkers en er was een politiek stukje dat werd overgenomen uit de staatskrant Belta.’

En dat was een krant op papier?

‘Ja, de krant verschijnt een tot twee keer per week in papiervorm. Bijna elke werknemer heeft een abonnement. Het heeft een oplage van ongeveer 8000 stuks. De mensen klaagden ook dat ze gedwongen worden zich op het blad te abonneren en dat ze liever iets online willen lezen. Maar de directie vertelde hun dat dat traditie is en ze niet van de papiervorm af willen wijken. Of dat goed of slecht is weet ik eigenlijk niet. Het is wel typerend voor de conservatieve grondslag binnen het bedrijf BMZ.’

Waarom heeft u uiteindelijk ontslag genomen?

‘Ik had me aangemeld als onafhankelijke waarnemer bij de presidentsverkiezingen. Dat vond het bestuur al niet geweldig. Ze waarschuwden me dat ik me op het verkeerde pad had begeven. Ik liet me echter niet van de wijs brengen en wilde een stuk over de protesten in augustus plaatsen. De hoofdredacteur vertelde me dat ik het nummer onder mijn eigen naam als waarnemend hoofdredacteur mocht laten drukken. Dat heb ik toen gedaan.’

‘Na het volksultimatum en de oproep tot een nationale staking door Svetlana Tichanovskaja in oktober 2020, vertelde men dat ik een vraaggesprek moest houden met twee personen die zouden vertellen dat Loekasjenko fantastisch is. Ik weigerde en zei dat ik gemakkelijk tien willekeurige medewerkers kon vinden, die het tegenovergestelde beweren. Toen vertelde de directie mij, dat ik als ideoloog van een staatsbedrijf het recht niet heb zulke dingen te zeggen. Daarna heb ik mijn ontslag ingediend, waarbij ik aangaf dat mijn beweegredenen van politieke aard waren.’

En waar werkt u nu?

‘Ik werk voor het Informatieportaal van de stad Gomel. Onze registratie werd net als die van alle andere onafhankelijke media geannuleerd, maar we publiceren veel op sociale media. Daardoor zijn we erg populair in onze regio. Onze redactie is een van de weinigen die nog in Wit-Rusland zit. Ook hier hebben wij weer een hele serie huiszoekingen achter de rug. De overheid blijft zich moeien.’

Het uiteindelijke doel van ‘Rabotsji Roech’ zou een algehele nationale staking zijn die Loekasjenko tot aftreden moet dwingen. In hoeverre is dat mogelijk?

‘Ik ben geen analyticus of politicus, maar een eenvoudig iemand. Toch zie ik dat ons land heel dringend aan verandering toe is. De helft van het land zit in de gevangenis, de andere helft bewaakt ze. Dat is niet normaal. Ik hoop dat alles vreedzaam zal blijven. De tijd zal het leren want alles is mogelijk, vooral bij ons in Wit-Rusland.’

