Rendement samenwerking politie-wielerbond meer dan welkom

De Vlaamse klassiekers liggen inmiddels weer even achter ons sinds op 13 april de Brabantse Pijl werd verreden. Inmiddels is een nieuwe fase van het wielerseizoen ingegaan, met de eerste grote ronde van het jaar die achter de rug is en opnieuw een nieuwe reeks van koersen in onze regio die van start gaat. Wie naar een Vlaamse wielerwedstrijd gaat kijken, zal wellicht merken dat de federale politie daar zichtbaar actief is.

Dan gaat het niet enkel over de traditionele bijstand die de politiediensten verlenen in functie van wielerwedstrijden, maar ook met het oog op rekrutering. In februari is de federale politie met dit in het achterhoofd een samenwerking aangegaan met Belgian Cycling, de nationale wielerbond.

Verbreding van klassieke kanalen

We vroegen minister Annelies Verlinden (CD&V) achter de intenties van dit samenwerkingsakkoord. ‘De bedoeling is om samen te werken met externe partners om publiciteit te maken voor de rekrutering voor de politie. We hebben natuurlijk onze klassieke kanalen, zoals jobbeurzen die de lokale en federale politie doet. We weten dat de mensen niet altijd terechtkomen bij de klassieke kanalen en dus willen we dat verbreden.’

Klinkt logisch, maar waarom dan juist een poging doen om mensen met interesse voor de fiets aan te trekken? ‘We hebben een synergie gevonden tussen doelpubliek van fietsactiviteiten en de politie: mensen die kunnen doorzetten, die sportief zijn, die in team kunnen werken. Vandaar het idee om met de fietsverenigingen samen te kunnen werken.’

Nieuwe periode van Vlaamse koersen

Gelet op de timing van het opstarten van deze samenwerking, zal dit dan vooral nu in de tweede seizoenshelft uitgerold worden? De Heistse Pijl bracht zaterdag een nieuwe periode van Vlaamse wielerwedstrijden op gang, met ook nog koersen als de Brussels Cycling Classic, Dwars door het Hageland, de Elfstedenronde enzovoort op de kalender in aanloop naar de nationale kampioenschappen.

Kortom: het wordt opnieuw een drukke wielermaand in Vlaanderen. Na de kampioenschappen is de volgende reeks Vlaamse koersen voor augustus met onder meer de GP Jef Scherens en de Druivenkoers. In september is er dan nog het Kampioenschap van Vlaanderen, de Primus Classic, de Gooikse Pijl en de Omloop van het Houtland. Dan zitten we al echt in het najaar van het wielerseizoen.

Alle middelen inzetten

‘Het is al gebeurd dat de politie aanwezig was bij een cycling-evenement’, benadrukt Verlinden. ‘Het is de bedoeling om dat verder te blijven doen. We zetten echt alle mogelijke middelen in om de mensen kennis te laten maken met de politie en een job bij de politie te overwegen. Dat zijn niet alleen jonge mensen. Dat kunnen ook mensen zijn die al enige carrière gehad hebben, maar die ook fit zijn en op hun manier kunnen nadenken over politie. Terwijl ze zo’n job in hun normale contacten of informatiekanalen niet zouden tegenkomen.’

Bij de aankondiging in februari pleitte Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de federale politie, sowieso voor het belang van structurele samenwerking tussen de verschillende actoren die begaan zijn met de veiligheid van het wielergebeuren. Ook voor hem is de aanwerving van de juiste mensen een prioriteit en ook hij ziet veel raakvlakken tussen politiemensen en wielrenners.

Meer begrip

Commissaris Tom Iliano van de federale wegpolitie is specialist in de beveiliging van wielerwedstrijden en hoopte vooral ook de jeugd te bereiken. Hij hoopte dat er nog meer begrip kon komen voor de politiewerking als jonge wielrenners de nodige info meekrijgen over wat allemaal komt kijken bij de beveiliging van de wedstrijden.

Dat is de samenwerking bekeken vanuit het standpunt van de politie. Uiteraard willen ze hier ook bij de wielerbond wel iets uit halen. ‘Zij willen multidisciplinair werken en werken samen met veel partners, zoals dat gaat bij sportfederaties. Als je naar een wielerwedstrijd gaat, zie je daar ook veel partners. Voor hen is de politie ook zo’n partner.’

Logische partner

En ergens wel een logische, want er steekt heel wat werk in het veilig laten verlopen van wielerwedstrijden. ‘Bovendien zet de politie zich heel erg in wanneer er activiteiten zijn. We hebben dat gezien bij het wereldkampioenschap en bij andere wielerwedstrijden. De fietswereld is ook afnemer van het politiewerk. In die zin is er een absolute wisselwerking en synergie’, maakt Verlinden zich sterk.

Bondsvoorzitter Tom Van Damme benadrukte ook dat de wielersport één van de weinige sporten is waarin gemotoriseerd vervoer deel uitmaakt van het verloop van een wedstrijd. Dan is het van belang dat niet enkel de mensen die instaan voor de beveiliging mee zijn in het verhaal, maar ook renners en toeschouwers.

Veiligheid belangrijk argument

Uiteraard werden in het verleden al geregeld maatregelen genomen, omdat veiligheid vaak zo’n actueel thema is in de wielrennerij, met ook in profwedstrijden zware en soms zelfs levensbedreigende valpartijen van renners terwijl die misschien wel vermeden hadden kunnen worden. Veiligheid is een nooit aflatend aandachtspunt en één van de argumenten voor een intense samenwerking tussen de wielerbond en de politie.

De toekomst moet uitwijzen of die ook op andere vlakken rendement kan opleveren, want de nood is toch vooral hoog wat rekruteringen bij de politie betreft. Ondanks een duidelijk tekort aan personeel worden de algemene vooropgestelde aantallen inzake aanwerving momenteel niet gehaald. Een nieuwe impuls in het traject om vers bloed bij de politie te halen, is meer dan welkom.