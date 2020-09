‘Politiek incorrect’: een ‘filosofische totaalvisie’ van Johan Sanctorum

Woensdagavond stelde Doorbraak het nieuwe boek voor van Johan Sanctorum. In Politiek incorrect fileert de columnist de mentale terreur van de politieke correctheid, die steeds meer om ons heen grijpt.

Fileren, dat is iets dat een columnist moét doen. Dat zeg ik niet alleen, als uitgever. Dat zegt ook wijlen Sebastian Haffner. Deze Duitse journalist week net voor de Tweede Wereldoorlog uit naar Londen om daar, ook na de oorlog te werken aan verschillende kranten, waaronder The Observer. Eens terug in Duitsland deed zijn gevreesde pen zijn vaderland meermaals trillen. Hoewel aangever van wat we later ‘mei ’68’ zijn gaan noemen, was hij eveneens wars van politieke correctheid. Over columnisten schreef hij het volgende: ‘De columnist moet onverwachte en onzegbare dingen uitspreken, onaangename en ongewenste dingen voordenken. Hij moet de kunst verstaan dwars te gaan liggen zonder daardoor een dwarsligger te worden… In die zin is de columnist een provocateur in een republiek die niets heeft aan slappelingen.’ Haffner schreef dat in 1967. Ik ken weinig omschrijvingen die de columnist in Sanctorum beter passen als deze.

Republiek

In de boekpresentatie lichtte Sanctorum de drie delen van zijn boek toe: Flandria Illustrata, Geuzenverhalen en Bezette Stad. Passeerden de revue: Aalst Carnaval, de slavenmentaliteit van de Vlamingen, de relatie tussen olie en de islam (met de opgemerkte oproep van Sanctorum om massaal elektrisch te gaan rijden), de noodzaak van een Vlaamse republiek en de noodzaak van Vlaams rechts om het ecologisme te omarmen. Dat laatste zal maar kunnen, zo stelt Sanctorum, in een nieuw staatsverband. Want enkel daar kunnen we ontsnappen uit een intellectueel conformisme. Meer Vlaamse autonomie moet ‘een globale opleving zijn van de democratie, van het intellectuele leven, van de economie…’ Sanctorum probeert verder te kijken dan waar we nu zitten, een ‘Vlaamse deelstaat die erg veel aan België hangt. Dat gaat niet vooruit.’ Het politiek correcte syndroom ‘is een vorm van onbehagen omdat wij ons als gemeenschap niet kunnen waarmaken. Er zijn weinig mogelijkheden, uitlaatkleppen… Mensen worden echt gemuilkorfd. In een echte Vlaamse republiek is er veel mogelijk.’

Totaalvisie

Over al deze thema’s, die in boek aan bod komen, ging Sanctorum in gesprek met de Nederlandse hoogleraar Paul Cliteur, ‘een veel geleerder man,’ zoals Sanctorum hem noemde. Cliteur publiceerde eerder onder andere over politieke filosofie, cultuurmarxisme, cultuurrelativisme en politieke correctheid. Cliteur klaagde de zelfcensuur aan die eveneens in Nederland heerst: ‘er zijn dingen waarover men niet spreekt,’ niet het minst bij de Nederlandse publieke omroep. Hij was erg ingenomen met de presentatie en het boek zelf. Hij vindt het boek meer dan een verzameling van een ‘taalvirtueuze provocateur’ en last het als een ‘filosofisch boek, een spannende leeservaring.’ Volgens de prof ontwikkelt Sanctorum een ‘filosofische totaalvisie, al schiet je ook voortdurend in de lach bij het lezen.’

De volledige boekpresentatie kan u hier bekijken:

