Politietekorten in luchthaven van Zaventem beloven overlast

Er zijn deze zomer te weinig agenten om de veiligheid in Brussels Airport te verzekeren. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) opvroeg aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Zelf noemt hij de situatie alvast ‘alarmerend’. De zomer komt eraan. Dat betekent voor velen vakantie, ontspanning en luilekkeren op een wit strand in een land ver van huis. Dit weekend alleen al, worden liefst 275.000 reizigers in de verschillende luchthavens van ons land verwacht. En…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Er zijn deze zomer te weinig agenten om de veiligheid in Brussels Airport te verzekeren. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) opvroeg aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Zelf noemt hij de situatie alvast ‘alarmerend’.

De zomer komt eraan. Dat betekent voor velen vakantie, ontspanning en luilekkeren op een wit strand in een land ver van huis. Dit weekend alleen al, worden liefst 275.000 reizigers in de verschillende luchthavens van ons land verwacht. En voor Zaventem zou het zelfs de drukste zomer sinds de uitbraak van het coronavirus worden. Er vertrekken tot 40.000 passagiers per dag.

Veiligheid

Om de veiligheid binnen de Belgische luchthavens ook in de drukke zomermaanden te verzekeren, staat de luchthavenpolitie klaar. Of toch in de mate van het mogelijke, want Brussels Airport kreunt volgens Vlaams Belang onder een personeelstekort van bijna 30 procent. Daardoor zouden langere wachtrijen bij de identiteitscontroles ontstaan.

Meer specifiek zou de luchthaven van Zaventem 533 personeelsleden tellen, als alle functies waren ingevuld. Dat is lang niet het geval, want meer dan 100 vacatures raakten nog niet ingevuld. Op 28 juni waren er 387 mensen aan het werk, blijkt uit cijfers die Depoortere opvroeg aan minister van Binnenlandse Zaken Verlinden. ‘Dat is een gigantisch tekort van 146 personen, en die situatie weegt niet alleen op het personeel, maar straks ook op de reizigers die op vakantie willen vertrekken’, zegt Depoortere.

Versterking

Maar niet getreurd, versterking is onderweg, want minister Verlinden besloot om tijdelijk veertien agenten richting Brussel te steunen om hun collega’s te helpen. Al lost dat volgens Vlaams Belang het probleem niet op: ‘De minister heeft dan wel 14 agenten in versterking gestuurd, maar dat is dus een druppel op een hete plaat. Daarmee los je het gigantisch personeelstekort niet op want we komen er 146 te kort in Zaventem.’

Niet alleen de hoeveelheid beschikbaar personeel blijkt trouwens problematisch, want slechts één agent van de veertien man versterking is Nederlandstalig. Al de rest spreekt Frans. ‘Het gaat om pas afgestudeerde inspecteurs uit de politiescholen van Luik en Brussel aan wie nog geen functie of plaats was toebedeeld. Hun kennis van het Nederlands zal dan ook navenant zijn’, vindt Depoortere. ‘Er mag gevreesd worden voor een onhoudbare situatie deze zomer.’ Hij wil minister Verlinden nog voor het zomerreces over de kwestie ondervragen. Zelf verantwoordt de minister de overgrote meerderheid van Franstalige agenten als een gevolg van het feit dat de reserves vooral uit Franstalige personeelsleden zijn samengesteld.

Niet alleen Vlaams Belang maakt zich trouwens zorgen om de personeelstekorten in de luchthaven van Zaventem, ook de agenten zelf. Volgens hen is het tekort aan personeel — dat eigenlijk al jaren aansleept — vandaag erger dan ooit. ‘Onze bazen doen hun uiterste best om de grenscontroles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dus worden mensen van andere diensten zoals de basispolitiezorg ingeschakeld. Alleen vallen daar dan gaten’, zeiden ze een paar dagen geleden aan Het Laatste Nieuws.

Gevolgen

Nu is de vraag wat de gevolgen zijn van een aanhoudend personeelstekort. Al verschillende keren organiseerde het personeel stiptheidsacties om personeelstekorten, wachtrijen, het gebrek aan loonsonderhandelingen en andere problemen binnen de luchthaven aan te kaarten. Voorlopig is er (gelukkig) nog geen sprake van verzet. Verschillende personeelsleden vragen zich immers af waarom ze zouden staken, als er toch weinig verandert en ze de achterstand nadien zelf moeten oplossen.

Wat een verschil met twee jaar geleden, toen er nog wel hoop was. ‘We zullen eens laten zien dat er lange wachtrijen zijn als wij ons werk naar behoren uitvoeren’, zei Luc Breugelmans van ACOD Politie toen strijdvaardig aan de VRT. Maar wat bleek? Vakantiegangers misten hun vlucht, het personeel bleef in hetzelfde schuitje zitten en de situatie modderde verder aan.