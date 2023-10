Politievakbond: ‘We hebben te maken met politici met een alcoholprobleem’

De uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zetten kwaad bloed bij de politievakbonden. Hun relatie met de regering De Croo zat al beneden het vriespunt, maar de insinuatie van Rousseau als zouden politiemensen te veel verdienen voor 'wat ze eigenlijk maar doen' gooit extra olie op het vuur. Open brief VSOA VSOA politie reageerde met een open brief waarin ze zich afvragen welke politieke partij het nog opneemt voor de politie. Naast de racistische uitspraken van Rousseau blijkt hij ook de…

De uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zetten kwaad bloed bij de politievakbonden. Hun relatie met de regering De Croo zat al beneden het vriespunt, maar de insinuatie van Rousseau als zouden politiemensen te veel verdienen voor ‘wat ze eigenlijk maar doen’ gooit extra olie op het vuur.

Open brief VSOA

VSOA politie reageerde met een open brief waarin ze zich afvragen welke politieke partij het nog opneemt voor de politie. Naast de racistische uitspraken van Rousseau blijkt hij ook de politiemensen zelf stevig te hebben geschoffeerd door hen te zeggen dat ze waarschijnlijk met zovelen op de baan waren ‘omdat het weekeinde was’, daarmee insinuerend dat weekendwerk hen een aardige duit oplevert. Alleen legt VSOA fijntjes uit dat weekendwerk en overuren bij de politie niet extra betaald wordt, zoals wel gebeurt in andere sectoren. ‘Het voordeel om politieker te zijn is uiteraard dat je jezelf nooit in vraag moet stellen, en al zeker niet over het riante loon dat je zo goed als zelf hebt kunnen bepalen. Even gewoon ter info, een overuur bij de politie wordt slechts aan 100 procent betaald (dus niet dubbel of met bijkomende recuperatie). Voor een jonge inspecteur blijft ongeveer 10 euro netto per uur over. (omdat het meer dan 50 procent wordt belast, dank u wel vadertje Staat).’

Verder klagen ze aan dat de uitspraken van Rousseau nogal makkelijk worden afgewimpeld met het excuus dat het ‘zattemansklap’ was. ‘Bovendien bestaat er een spreekwoord “dronken gezegd is nuchter gepeinsd”’, klinkt het bij de politievakbond. ‘Wat de vermeende racistische uitlatingen betreft, willen we dan toch even corporatistisch zijn. Verschillende journalisten stelden zich de vraag hoe men zou reageren mochten deze uitspraken door pakweg Tom Van Grieken gebeuren. Wij gaan nog een stapje verder… Wat zou er gebeuren mocht een politieambtenaar dergelijke uitspraken doen – zelfs in dronken toestand (wat voor velen een verzwarende omstandigheid zou zijn)? Politici zouden mekaar wegdringen om als eerste enorm misnoegd en verontwaardigd te reageren, een schorsing, zware straf of zelfs het ontslag te eisen… Want voor de politie – en dan ook enkel voor de politie – kan de tucht en deontologie niet streng genoeg zijn. U zou zich voor minder geviseerd voelen.’

Politici met alcoholprobleem volgens NSPV

Carlo Medo, nationaal voorzitter van de onafhankelijke politievakbond NSPV, treedt zijn collega’s bij. ‘Niet alleen wordt weekendwerk niet extra vergoed, Rousseau weet dat ook. Hij kent perfect alle details van hoe onze verloning in elkaar zit. Dat heb ik hem zelf op zijn bureau allemaal uitgelegd. En daar kreeg ik dan telkens gelijk wanneer ik onze eisen en ongenoegen op tafel legde. En dan krijg je nu dit te horen. Dat vind ik laag bij de grond.’

‘Ik stoor me ook aan al de insinuaties die rondgaan over het opstellen van het pv’, vervolgt Medo. ‘Alsof dat niet correct gebeurd is. Het gaat hier over onderzoekers die vaststellingen moeten doen en die daar een eed rond hebben gezworen. Wanneer je proces-verbaal opmaakt moet dat waarheidsgetrouw zijn. Mijn collega’s zijn ook niet gek. Op het moment van de feiten waren er meer dan genoeg getuigen.’

‘Maar die opmerkingen over dat te veel verdienen en de vraag of we niets beter te doen hebben, zoals “bruin mannen gaan matrakeren”, dat heeft er toch diep ingehakt. We zeggen wel eens dat een zatte mens en kleine kinderen altijd de waarheid spreken. Wel, hier heeft dus een hooggeplaatste politicus, de voorzitter van een regeringspartij, blijkbaar gezegd wat hij écht denkt. Ik kan alleen maar vaststellen dat we de laatste weken te maken hebben met politici met een alcoholprobleem.’

De politie ligt – niet in het minst vanuit socialistische hoek – vaak onder vuur omwille van zogenaamd ‘etnisch profileren’. Exact wat Rousseau nu op de meest brutale manier doet.

‘Klopt. Mijnheer Rousseau roept daar eigenlijk zelf toe op. En zat zijn is blijkbaar geen probleem. Gewoon even excuses aanbieden en het zal wel over gaan. Maar wat is hier nu echt aan de hand? Dat een politicus nu gezegd heeft wat hij écht denkt. Dan denk ik: wow!’

Kom het nog goed tussen de politie en deze regering?

‘Op dit moment wordt er niet meer gesproken. Het vakbondsfront, bestaande uit VSOA, ACV en NSPV, blijft vasthouden aan de afspraken die onderhandeld en ondertekend zijn. Daar ga ik geen millimeter van afwijken. Ik heb me daarvoor geëngageerd naar mijn achterban toe. Dat gaat over 18.000 politiemensen, dus ik denk dat ik wel met enig gezag kan spreken.’

‘Maar momenteel beweegt er niets en vrees ik dat we in de huidige sfeer naar de verkiezingen moeten. Het enige dat we vragen is dat de gemaakte afspraken worden gehonoreerd. Dat lijkt me niet onredelijk. In elk geval willen wij daar niet meer van afwijken.’