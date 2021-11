Pools parlementslid Arkadiusz Mularczyk over migratiecrisis: ‘Poetin wil weer een Russisch Imperium uitbouwen.’

De migratiecrisis aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland loopt uit de hand. Volgens Arkadiusz Mularczyk, volksvertegenwoordiger voor de rechts-conservatieve partij 'Vrijheid en Rechtvaardigheid' in de Poolse Sejm (lagerhuis), gaat het over een hybride oorlog, gevoerd door de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko en zijn Russische collega Vladimir Poetin. Cynische hybride oorlogvoering Hun bedoeling: het destabiliseren van de grens, van Polen en bij uitbreiding van de hele EU door de cynische inzet van misleide mensen in nood. 'Het is de uiteindelijke…

De migratiecrisis aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland loopt uit de hand. Volgens Arkadiusz Mularczyk, volksvertegenwoordiger voor de rechts-conservatieve partij ‘Vrijheid en Rechtvaardigheid’ in de Poolse Sejm (lagerhuis), gaat het over een hybride oorlog, gevoerd door de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko en zijn Russische collega Vladimir Poetin.

Cynische hybride oorlogvoering

Hun bedoeling: het destabiliseren van de grens, van Polen en bij uitbreiding van de hele EU door de cynische inzet van misleide mensen in nood. ‘Het is de uiteindelijke bedoeling van Poetin om zich tegenover een verzwakte EU te profileren als een machtige speler, die met een militaire “vredesmacht” de situatie aan onze grenzen onder controle krijgt. Zo kan hij militaire bases opzetten in Wit-Rusland. Vandaar is het slechts 120 km naar Warschau, 140 km naar Kiev en 30 km naar Vilnius. Deze situatie houdt een ernstige militaire dreiging in voor Polen, Oekraïne en Litouwen.’

In dit cynische spel spelen de migranten -ongewenst- een grote rol. Wat is hun situatie?

‘Ze worden Wit-Rusland ingevlogen vanuit het Midden Oosten, maar vooral vanuit Turkije (Turkije heeft ondertussen beloofd geen Syrische, Irakese en Jemenitische onderdanen meer te laten vertrekken, red.). Vandaar worden ze naar onze grens gebracht, met de bedoeling hen die illegaal te laten oversteken. Dat kunnen wij niet laten gebeuren. Langs Wit-Russische kant worden ze begeleid dor militairen en gewapende ordetroepen. Die mensen komen vast zitten in een onherbergzaam grensgebied, waar het steeds kouder wordt.’

Loekasjenko’s roterende systeem

‘Maar wij hebben gemerkt dat Loekasjenko met een roterend systeem werkt. Hij brengt grote groepen naar de grens, die daar dan een drietal dagen blijven. Nadien worden ze vervangen door andere groepen. Maar ik kan me voorstellen dat sommigen hier het leven laten, door de barre omstandigheden. Onze grenswachten hebben ook gemerkt dat migranten die willen terugkeren op eigen initiatief, door Wit-Russische troepen worden tegengehouden. Ze vuren daarbij waarschuwingsschoten af. De verantwoordelijkheid daarvoor, én voor hun welzijn, ligt echter bij Loekasjenko. Wij moeten onze grens verdedigen, maar willen wel helpen. We hebben konvooien met humanitaire hulp gestuurd. Loekasjenko weigert die echter de toegang. ‘

Wat is de rol van Turkije en Erdogan in dit spel?

‘We merken dat een groot deel van de vluchten naar Minsk en Grodno afkomstig zijn uit Turkije. Wij begrijpen dat niet. Turkije is een NAVO-bondgenoot. Wij hebben hen deze zomer geholpen en gesteund bij de bestrijding van de verwoestende branden die het land teisterden. We hebben massaal onze brandweer en humanitaire hulp gestuurd.’

‘De Turkse autoriteiten zeggen dat ze niets kunnen doen. Die mensen zijn legaal in Turkije, hebben een geldig visum voor Wit-Rusland en een betaald vliegticket. Nochtans zouden ze beter moeten weten. Turkije beschikt over goed georganiseerde veiligheidsdiensten. Zij zouden moeten controleren wie die mensen zijn en waarom ze naar Wit-Rusland afreizen. Het is duidelijk dat zij dit doen om ons land te destabiliseren. Wij zijn momenteel in dialoog met de Turkse overheid en willen graag weten waarom ze Poetin en Loekasjenko steunen.’

Oppositie komt tot inkeer

Hoe staat de Poolse bevolking tegenover de migranten?

‘In Polen gaan er stemmen op ter linkerzijde om deze mensen zonder meer te verwelkomen, vooral van bepaalde beroemdheden en oppositiepartijen. Zij vinden dat we ons opener moeten opstellen en bekritiseren de regering en beschuldigen onze soldaten die momenteel de grens bewaken.’

‘Maar de regering, onder leiding van mijn partij, is te zeer bezorgd om de interne veiligheid en stabiliteit. Wij weten niet wie die mensen zijn en hebben ook niet de middelen om dat uit te klaren. We willen situaties zoals in Duitsland, Frankrijk en Brussel vermijden. De problemen die daar zijn ontstaan na massamigratie en de massale opvang van vluchtelingen zijn duidelijk. Daar bedanken wij voor.’

Stormloop

‘Enkele dagen geleden was er dan die enorme stormloop op onze grens. Duizenden zijn Polen binnengekomen. Dat heeft de sfeer in het algemeen doen omslaan. De mensen hebben toen met eigen ogen kunnen aanschouwen wat er ons te wachten staat. Nu zien we enorm veel steun voor onze aanpak op sociale media. Vele mensen steunen en bedanken onze troepen die de grens bewaken. Toen premier Morawiecki de situatie in de Sejm kwam toelichten, was het voor het eerst sinds lang bijzonder stil op de oppositiebanken. Nu zeggen ze dat we internationale hulp moeten inroepen.’

‘Wij, maar ook de oppositie, hebben gemerkt wat die massale toestroom van mensen met een andere cultuur, die de taal niet spreken, op korte termijn aanricht. Ik neem het voorbeeld van de ziekenhuizen. Ons zorgsysteem raakt overbelast. Het staat al onder druk door de pandemie. Daarbovenop komen nu de vele migranten, die zich agressief gedragen tegen artsen en verpleegkundigen. Dat is een voorsmaakje. Je kan je zo inbeelden wat er gaat gebeuren wanneer er duizenden en duizenden het land binnendringen.’

Huidige regering destabiliseren

In Europa, maar ook in Polen, vinden toch nog velen dat het onze taak is deze mensen op te vangen. Hier hoor je nog steeds veel kritiek op de Poolse regering, die beschuldigd wordt illegale pushbacks te organiseren.

‘Wij beschermen enkel onze grens. Ik weet niet of er pushbacks zijn. Wat is dat eigenlijk, een pushback? Dit gaat over een hybride aanval op onze soevereiniteit, onze staat en onze onafhankelijkheid. De migranten zijn degenen die onze en internationale wetten overtreden door illegaal de grens over te steken, met gebruik van geweld. Zij beschikken niet over de nodige documenten.’

‘Waar ze wel over beschikken, is dure kledij en communicatiemiddelen. Ik heb beelden gezien van die zogenaamde vluchtelingen. Ik zag ook beelden opduiken van vrouwen met kleine kinderen, maar het overgrote deel van de mensenmassa bestaat uit goed uitgeruste jonge mannen.’

‘Wij zijn steeds bereid mensen op te vangen die via legale weg op ons grondgebied belanden. Dan kunnen we hen opvangen, controleren en kunnen ze asiel aanvragen. Ze mogen dan blijven indien ze recht hebben op internationale bescherming. Maar met duizenden tegelijk illegaal onze grens oversteken, dat kunnen we niet tolereren.’

Duistere agenda

‘Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat velen hier een duistere agenda voeren. Laat mij ook even cynisch zijn: onze regering en standpunten zijn niet overal even geliefd. Misschien zien sommigen in deze crisis wel een opportuniteit om de regering te ondermijnen. Wanneer we buigen onder hun druk en de deuren open zetten, komen er gegarandeerd problemen met terrorisme en criminaliteit. Dat destabiliseert de natie. Het Poolse volk zal de schuld dan leggen bij de regering. Misschien is het wel een weldoordachte strategie om ons uit de weg te ruimen?’

De migranten spreken de wens uit door te willen reizen naar Duitsland. Is het niet makkelijker hen gewoon door te laten en de Duitsers een oplossing te laten zoeken?

‘Sommigen hier in Polen spreken net als u: stel de grens open en toon ze de weg naar Berlijn. Ik denk dat dat een cynische grap is. Je kan dat toch niet ernstig menen? Dat is een gevaarlijk spel. Wanneer Putin en Loekasjenko merken dat de deur openstaat, voeren ze miljoenen mensen uit Afrika en het Midden Oosten aan. Dat wordt een nooit gezienen overrompeling.‘

Samenwerking met EU

Is Polen bereid om samen te werken met het Europese grensbewakingsagentschap Frontex?

‘Polen is daar zeker toe bereid, maar Frontex beschikt niet over eigen grensbewakingstroepen. Zij hebben enkel bureaucraten in dienst die analyses maken. Het hoofd van Frontex, Fabrice Leggeri, heeft de grens bezocht. Hij heeft besloten dat we de crisis naar behoren aanpakken en dat Polen haar grenzen moet beschermen. Wij werken samen met Frontex, dat zijn hoofdkwartier in Warschau heeft. Maar wij moeten op dit moment zelf instaan voor de grensbewaking.’

Polen wil een muur bouwen. Duitsland steunt dit initiatief. Is Europa bereid daarbij te helpen?

‘De grens met Wit-Rusland was tot voor kort een open grens, zonder hekken of muren. We bouwen nu een provisoir hek, maar het is duidelijk dat we nood hebben aan een hoogtechnologische afsluiting met geavanceerde camera- en bewakingssystemen. Die zal minsten 2,5 meter hoog moeten worden.’

Een miljard euro

‘Het doet ons plezier dat Duitsland dit initiatief ondersteunt, want dit vraagt enorm veel geld en middelen. Ik schat dat de kostprijs richting een miljard euro kan gaan. Wij hopen natuurlijk dat de EU hier in tussenkomt.’

‘Wat we nu echter vooral verwachten van Europa is dat het werk maakt van degelijke sancties tegen het regime van Loekasjenko en de staten die hem steunen en met hem samenwerken. Ook de luchtvaartmaatschappijen die meewerken aan dit perfide plan moeten voor hun verantwoordelijkheid worden gesteld. Polen heeft die macht niet. De EU kan meer gewicht in de schaal werpen. We verwachten van de EU dus een tweesporenbeleid: steun bij het bewaken van de grens en internationale sancties om deze aanval op Polen en de EU te stoppen.’

Poetin’s droom

Gaat Europa Polen tegemoet komen?

‘Ze moeten de situatie erkennen voor wat ze is: een cynisch en perfide spel. De mensensmokkelmaffia, de luchtvaartmaatschappijen en Loekasjenko verdienen hier een smak geld aan. Dit laten betijen is onverantwoord en brengt ons steeds verder van een oplossing.

‘Ik wil nogmaals benadrukken dat dit een ernstige situatie is. Loekasjenko is voor dit alles verantwoordelijk, niet Polen of Litouwen. Hij begaat zware internationale misdaden door te handelen zoals hij doet. Met de winter die zich nu echt op gang trekt, kan dit enkel op drama’s uitlopen.’

‘En onderschat vooral de rol van Rusland en Poetin niet! De Polen zijn goed bekend met de Russische tactieken. Polen werd destijds door Rusland verdeeld, velen zijn naar Siberië verbannen en omgebracht. Wij kennen de Russen en hun perfide technieken, de desinformatie en hybride aanvallen. Poetin wil opnieuw een Russisch imperium uitbouwen en dit is zijn spel, zoals hij het ook in de Krim, het Donetsbekken, Abchazië, Moldavië en Georgië heeft gespeeld. Hij destabiliseert de regio om zijn plannen ten uitvoer te brengen.’

‘Als we Poetin laten doen, blijft er van Europa binnen 25 jaar niets meer over. Dan gaat het de weg op van het Romeinse Rijk: een gevallen Europees Rijk.’