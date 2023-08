Pools referendum over migratiepact kan Europa zuur opbreken

Polen wil het moeizaam afgedwongen Europese migratiepact een hak zetten door er binnenkort een referendum over te organiseren. Het Poolse voornemen krijgt meteen ook de steun van Vlaams Belang. De partij dringt aan op een vergelijkbare bevraging in eigen land. Het is een beproefde politieke tactiek: een referendum over een politiek uiterst beladen thema vastklikken aan algemene verkiezingen. In de hoop dat het thema – in dit geval migratie – zo meteen ook uitgroeit tot hét centrale verkiezingsthema. Dat het…

Polen wil het moeizaam afgedwongen Europese migratiepact een hak zetten door er binnenkort een referendum over te organiseren. Het Poolse voornemen krijgt meteen ook de steun van Vlaams Belang. De partij dringt aan op een vergelijkbare bevraging in eigen land.

Het is een beproefde politieke tactiek: een referendum over een politiek uiterst beladen thema vastklikken aan algemene verkiezingen. In de hoop dat het thema – in dit geval migratie – zo meteen ook uitgroeit tot hét centrale verkiezingsthema. Dat het Europese migratiebeleid zich daar perfect toe leent, zagen we de voorbije maanden ook al elders in Europa. Zowel in Italië als in Zweden won rechts overtuigend de verkiezingen door migratie bovenaan de politieke agenda te plaatsen. En in Nederland viel het kabinet-Rutte dan weer over datzelfde thema.

De parlementsverkiezingen die in Polen medio oktober op de agenda staan, zullen ongetwijfeld uitdraaien op een tweestrijd tussen huidig premier Mateusz Morawiecki van de conservatieve, EU-kritische partij PiS en de liberaal – en gewezen voorzitter van de EU-raad – Donald Tusk. Door een referendum over onder meer migratie aan die verkiezingen te koppelen, hoopt Morawiecki twee vliegen in één klap te slaan: enerzijds zelf de verkiezingen winnen op basis van het sterke anti-migratie sentiment in zijn land, anderzijds druk uitoefenen op het Europese migratiebeleid.

Migratiepact

Toen de Europese Raad begin juni, na jarenlang palaveren, eindelijk een akkoord bereikte over een nieuw Europees migratiepact, botste dat al meteen op fel verzet van Polen en Hongarije. Terwijl enkele lidstaten zich bij de stemming onthielden, stemden beide landen tegen het akkoord. Vooral het voornemen om lidstaten te verplichten een bepaald aantal asielzoekers over te nemen uit Europese grensstaten ofwel een forse financiële bijdrage te betalen, was voor de Polen en Hongaren onaanvaardbaar.

Mocht de huidige Poolse regering in oktober bij de eigen bevolking brede steun vinden voor haar verzet tegen het migratiepact en zo ook de verkiezingen winnen, dan zal ze die uitslag ongetwijfeld gebruiken om druk te zetten op de EU om het migratiepact alsnog aan te passen. Dat moet het Europees Parlement immers ook nog goedkeuren. Door dit referendum – waarin ook een aantal andere vragen aan de bevolking worden voorgelegd – nu aan de verkiezingen te koppelen, weet de Poolse regering zich wellicht ook verzekerd van een voldoende grote opkomst. De uitslag van een referendum is in Polen pas rechtsgeldig als de helft van de stemgerechtigden komt opdagen. Dankzij de verkiezingen zal die drempel ook effectief gehaald worden.

Horrorscenario

De vraag waarover de Polen zich in oktober zullen moeten uitspreken luidt: ‘Moet Polen de komst van duizenden illegale immigranten uit het Midden-Oosten en Afrika toelaten, volgens het gedwongen verplaatsingsmechanisme dat door de Europese bureaucratie wordt opgelegd?’ Volgens huidig premier Morawiecki heeft zijn regering zich net altijd tegen de gedwongen herhuisvesting van illegale immigranten verzet. Zijn grote opponent Tusk, die openlijk pro-Europees is, zet hij dan ook weg als ‘een bedreiging voor de veiligheid van Polen.’ Een nogal doorzichtige tactiek, maar mocht de bevolking van een belangrijk EU-lidstaat zoals Polen zich effectief tegen het nieuwe migratiepact uitspreken, dan zit de EU wel degelijk met een probleem.

Nog meer dan nu wordt migratie dan hét centrale thema van de Europese verkiezingen van volgend jaar. Voor de grote centrumfracties in het Europees Parlement is dat een horrorscenario. Op de koop toe dreigt het referendum ook het al langer aanslepende conflict tussen Polen en de EU verder op de spits te drijven. De Europese Commissie besloot onlangs juridische stappen te zetten tegen een nieuw initiatief van de huidige Poolse regering om de ‘Russische invloed’ in Polen te onderzoeken. Dat is, vreest men in EU-kringen, een nauwelijks verholen poging om oppositieboegbeeld Donald Tusk in diskrediet te brengen. In Polen zelf beschouwt men deze Europese beslissing dan weer als een nieuwe inmenging in de Poolse soevereiniteit.