Pornofilmy: ‘De wereld is opgedeeld in vóór en na de oorlog’

'Pornofilmy' is een band uit het stadje Dubna, 120 kilometer ten noorden van Moskou. Sinds enkele jaren zijn de muzikanten uit de Moskouse provincie hoofdact op bijna alle grote rockfestivals. De band beschikt over een enorme schare fans tot ver over de Russische grenzen. Band en zanger werden recentelijk samen met een aantal zeer bekende presentatoren, popmuzikanten en rappers op een overheidslijst van 'ongewenste artiesten' gezet. Al deze artiesten spraken openlijk hun afkeer uit over de door Poetin ontketende vernietigingsoorlog…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘Pornofilmy’ is een band uit het stadje Dubna, 120 kilometer ten noorden van Moskou. Sinds enkele jaren zijn de muzikanten uit de Moskouse provincie hoofdact op bijna alle grote rockfestivals. De band beschikt over een enorme schare fans tot ver over de Russische grenzen. Band en zanger werden recentelijk samen met een aantal zeer bekende presentatoren, popmuzikanten en rappers op een overheidslijst van ‘ongewenste artiesten’ gezet. Al deze artiesten spraken openlijk hun afkeer uit over de door Poetin ontketende vernietigingsoorlog in Oekraïne.

Doorbraak sprak met zanger/tekstschrijver Vladimir Kotlyarov en gitarist/bandmanager Aleksandr Rusakov.

Ongewenste artiesten

Hebben jullie iets van een officiële instantie gehoord over de lijst met ongewenste artiesten waar jullie op een respectabele dertiende plaats staan?

Vladimir Kotlyarov: ‘Deze lijst bestaat al enige tijd. Hierop staan alle artiesten die op een of andere manier kritiek hebben geuit op de Russische staatsmacht of de protesten in Wit-Rusland ondersteunden. De lijst is na het begin van de oorlog uitgebreid met artiesten die er in het openbaar iets negatiefs over hebben gezegd. Wij stonden kennelijk al langer op die lijst. Zoals wij het hebben begrepen is het een aanbeveling voor alle organisatoren de genoemde artiesten niet te boeken.’

‘In feite is het natuurlijk meer dan dat: als een zaaleigenaar rustig zijn werk wil kunnen doen moet hij natuurlijk gehoor geven aan deze zogenaamde waarschuwing. Wij hebben op het moment geen optredens gepland omdat we midden in de opnames zitten, maar collega’s van andere gelijkgezinde bands bevestigden dat al hun concerten werden afgezegd.’

En die lijst komt van het Russische Ministerie van Cultuur?

Aleksandr Rusakov: ‘Dit soort lijsten circuleren in ieder geval al sinds een jaar of twee in de muziekwereld. Daardoor liep elk concert van ons het risico geannuleerd te worden. Iets wat helaas ook veelvuldig voorkwam. De lijst is nu pas in handen geraakt van journalisten die er ruchtbaarheid aan gaven. Sinds de oorlog is het allemaal nog veel serieuzer geworden. Ik denk niet dat we onder de huidige omstandigheden ooit nog een concert in Rusland zullen kunnen geven.’

Hadden jullie de oorlog verwacht?

Vladimir Kotlyarov: ‘Ik was bang dat het zou kunnen gebeuren, maar ik wilde tot het laatst toe niet geloven dat aan het hoofd van ons land iemand staat die compleet zijn verstand verloren heeft. Iemand die tot een dergelijke handeling in staat is. Ik ging er eigenlijk vanuit, dat het vooral bluf was, dat hij andere landen wilde chanteren met machtsvertoon. Inmiddels weet niemand hier meer wat voor waanzinnige daden we nog van hem kunnen verwachten.’

Fans en trollen

Op jullie bandkanaal op Telegram staan een aantal berichten die je schreef tegen de oorlog. Ik zag dat ondanks een grote meerderheid van positieve reacties ook een duizendtal negatief was. Zijn dat fans of trollen in opdracht van het Kremlin?

Vladimir Kotlyarov: ‘Het is moeilijk te zeggen, maar Kremlin-trollen hebben ons vroeger een aantal keren massaal aangevallen op onze mediakanalen. Omdat we overduidelijk tot hun doelgroep behoren, kan ik niet uitsluiten dat ze sinds de oorlog nog actiever zijn geworden. Eerlijk gezegd kan ik nauwelijks geloven dat er onder onze fans mensen zijn die die oorlog ondersteunen.’

Zijn er kennissen die je mijden sinds jullie uitspraken over de oorlog in Oekraïne?

Vladimir Kotlyarov: ‘Nee, eigenlijk niet. Binnen mijn vriendenkring zijn enkel verstandige mensen, iedereen begrijpt heel goed wat er aan de hand is.

Kort geleden werd in Moskou een galaconcert ter ere van de ‘militaire operatie in de Oekraïne’ georganiseerd. Poetin en een bescheiden aantal artiesten gaven voor een publiek van 80 000 man acte de présence. Heb je het gezien en wat vond je ervan?

Vladimir Kotlyarov: ‘In de volle lengte heb ik me natuurlijk niet aan willen doen, maar ik heb er scenes uit gezien die op oppositionele nieuwssites werden gepubliceerd. Het was een afgrijselijke voorstelling. We weten heel goed hoe zoiets georganiseerd wordt. Medewerkers van overheidsinstellingen moeten verplicht deelnemen. Ze worden met bussen opgehaald. Wie niet meedoet, wordt ontslagen.

‘Door ze in grote getale op te trommelen, ontstaat kunstmatig het idee van een massaal evenement dat ze op televisie kunnen laten zien. De meeste toeschouwers zijn apolitiek, ze doen gewoon mee om hun baan niet te verliezen. In 2012 was er zo’n galaconcert voor het begin van de derde ambtstijd van Poetin als president. Kennissen die voor de overheid werkten, vertelden me dat ze daar op die manier aan mee hadden moeten doen. Sindsdien is er niets veranderd.’

Poetin is dol op dit soort evenementen. Vooral ook als het om de overwinning van het Rode Leger op nazi-Duitsland gaat. Denk je niet dat dit averechts gaat werken, omdat onderhand de gelijkenis tussen de oorlog in Oekraïne en de inval door de nazi’s in Tsjecho-Slowakije en Polen voor iedereen, zelfs ver in de Russische provincie, zichtbaar zou moeten zijn?

Vladimir Kotlyarov: ‘Voor mij is het in ieder geval heel duidelijk dat de regering onder Poetin steeds meer trekken van de toenmalige regeerders in het Duitse Rijk heeft gekregen. In hoeverre dat zichtbaar is voor de gewone man en vrouw die geen ander nieuws ziet dan dat op de staatstelevisie, is moeilijk te beoordelen. Ik hoop dat alle verstandige mensen het begrijpen.’

‘Alleen al die letter Z die ze overal gebruiken als teken van ondersteuning van de oorlog, doet me heel erg denken aan een hakenkruis. Het lijkt een soort van fascistische anti-utopie, een surrealisme. Het is moeilijk te geloven dat het allemaal echt gebeurt.’

Satire

Jullie song ‘nishich oebivaj’ (vermoord de armen) werd in 2021 verboden. Kun je vertellen hoe dat ging?

Vladimir Kotlyarov: ‘Het nummer was al in 2015 verschenen, maar eind vorig jaar hoorden we ineens van journalisten dat het tot extremistisch materiaal was verklaard door een rechtbank in Wolgograd.’

Dus een stellingname of verdediging vooraf door de band was niet mogelijk?

Vladimir Kotlyarov: ‘Nee, wij werden niet ingelicht door de rechtbank. Toen we het van die journalisten hoorden, zijn we direct in hoger beroep gegaan. We vlogen voor de zitting speciaal naar Wolgograd. Een beroemde muziekcriticus schreef een verklaring voor onze verdediging. Het lied is een satire, niet meer en niet minder. Daarna werd het oordeel gereviseerd. De uitspraak wordt binnenkort verwacht.’

Wat betekende dat eerste oordeel concreet voor mensen die de clip deelden op sociale media?

Aleksandr Rusakov: ‘Concreet betekende dat een boete. En het nummer moest van alle sites worden verwijderd. Ook mochten we het niet meer live spelen, eveneens op straffe van een boete.’

In ‘Rossija dlja groestnych’ (Rusland voor treurenden) zing je : ‘Haal die glimlach van je smoel, dat is hier niet gebruikelijk, mannetje’. Ik zag in Moskou de afgelopen jaren inderdaad steeds meer grimmigheid onder de mensen. Is dat een probleem van het regime, de maatschappij of is het de volksaard?

Vladimir Kotlyarov: ‘Ik denk dat het een probleem is dat wordt veroorzaakt door het regime dat de maatschappij vormt. Wat volksaard betreft, wij zijn geen antropologen, natuurlijk. Maar die agressiviteit onder de mensen zien en voelen wij ook vaak.’

‘Sowieso beschrijf ik alles wat ik om me heen zie in onze songs. Bedenk wel dat Rusland een heel groot land is. Als je een stuk naar het Oosten gaat, naar de Oeral, naar Siberië, vind je weer een heel ander slag mensen. Opener en eenvoudiger.’ ‘Rossija dlja groestnych‘ live op festival in Izjevsk 2018.’

In het lied ‘vsjo projdjot’ (alles gaat voorbij) zing je: ‘de dictator van gisteren is vandaag een overleden oude man’. Wat komt er na de overleden oude man?

Vladimir Kotlyarov: ‘Dat is een moeilijke kwestie. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Twee maanden geleden had ik me niet voor kunnen stellen dat we nu die vreselijke dagen mee moeten maken. Het is alsof de wereld is opgedeeld in vóór en na de oorlog. Eerst hadden we een wereld zonder al die gruwelen en nu zitten we er ineens middenin. Ik heb nu zelfs geen voorstelling van wat ons volgende week staat te wachten.’ Videoclip ‘Vsjo projdjot‘.

Repressie

Heeft een van de bandleden of iemand uit jullie vriendenkring persoonlijk te maken gehad met directe repressie door de staat?

Vladimir Kotlyarov: ‘Ik ken iemand die dat persoonlijk heeft moeten ondergaan, maar ik heb op het moment het gevoel dat er een complete chaos heerst. Iedereen kan momenteel in de gehaktmolen van repressie terechtkomen. Het schijnt volslagen willekeurig te zijn. Mensen worden opgepakt of krijgen boetes omdat ze de waarheid vertellen. Iemand klikt op repost, iemand zet een afbeelding in het internet, iemand slaat een clip van Rammstein op. Er is geen enkele logica meer. Het valt niet te voorspellen wie het systeem morgen nog op gaat slokken.’

‘Het is onduidelijk of ze gericht zogenaamde vijanden zoeken of dat het erom gaat zoveel mogelijk mensen bang te maken. Wellicht zijn het ook medewerkers op verschillende posten die extra hun best doen om op te klimmen naar een hogere rang. Misschien is er een bepaald quotum waar de politie aan moet voldoen, binnen een maand zo en zoveel andersdenkenden op te pakken.’

Misschien heerst er door de oorlog inderdaad een complete chaos bij de staatsorganen en is dit juist het moment om massaal de straat op te gaan?

Vladimir Kotlyarov: ‘Er doen verschillende versies de ronde. Misschien is die chaos onderdeel van het plan. Om met een schijnbaar willekeurige terreur iedereen zo bang te maken dat niemand zijn mond open durft te doen. Misschien is er inderdaad wanorde. We hebben kunnen zien dat tijdens de protesten ook toevallige passanten en zelfs voorstanders van de oorlog zonder pardon werden opgepakt.’

Als Poetin de oorlog zou winnen of in ieder geval nog jarenlang aan de macht zou blijven, zou je dan vertrekken uit Rusland?

Vladimir Kotlyarov: ‘Zijn plan is sowieso mislukt. Ze wilden Oekraïne in één dag veroveren. Dat is faliekant misgegaan. Het lijkt erop dat Oekraïne gaat winnen. Tot nu toe heb ik nog niet over een vertrek nagedacht. Ik hoor wel van een aantal vrienden dat ze inderdaad met die gedachte spelen, maar er zijn ook anderen die zeggen zeker te willen blijven.’

Je bent in 1987 geboren. In feite ken je alleen Poetin als Russische leider?

Vladimir Kotlyarov: ‘Ik kan me nog vaag herinneren aan Jeltsin, dat hij ergens danste. Over Poetin had ik al heel jong mijn mening. Ik weet dat hij van de geheime dienst komt. Wat hij ook doet, belooft of zegt, je kunt ervan uitgaan dat er iets naars uit voorkomt. Dat we met hem voortdurend op onze hoede moeten zijn. Intuïtief wist ik altijd al dat hij niet te vertrouwen is.’

Wat ik altijd vreemd vind is dat veel mensen in Rusland Poetin hartstochtelijk ondersteunen en vertrouwen. In West-Europa is een regeringsleider eerder iemand die onder voortdurende ongenadige kritiek staat. Vanwaar die eervolle benadering van de leider in Rusland?

Vladimir Kotlyarov: ‘Veel mensen hier willen zelf geen beslissingen nemen. Ze willen dat iemand anders die verantwoordelijkheid op zich neemt. Ze willen een leider die alles voor hen beslist en alle problemen oplost. Zoals bij de zogenaamde live-uitzendingen waarbij iemand hem belt van een verre uithoek in Rusland en zegt: “Bij ons is geen verharde weg.” Dan zegt Poetin: “Daar gaan we wat aan doen.” En pas daarna komt er van de lokale overheid iemand in actie. Dat leidt ertoe dat zo’n leider veel te lang aan de macht is, letterlijk waanzinnig wordt en compleet belachelijke dingen gaat doen.’

Maar Poetin zou dus zonder problemen kunnen worden vervangen door een ander die net als hij alles voor die mensen gaat beslissen?

Vladimir Kotlyarov: ‘Als we de oorlog buiten beschouwing laten zouden ze in principe zo een ander neer kunnen zetten. Het hele systeem en de economie zouden er niet door veranderen. Een maand of twee geleden had dat eigenlijk ook niet uitgemaakt, het ging bergaf met alles en we dachten dat het sowieso niet slechter zou kunnen worden. Sinds de oorlog is gebleken dat het toch nog een heel stuk slechter kan.’

Een compleet ander thema: waarom de bandnaam ‘Pornofilmy’? Zodat niemand jullie kan vinden in het internet?

Vladimir Kotlyarov: ‘Toen we begonnen als hobbybandje waren we net 20. We vonden de naam ‘pornofilmy’ wel geinig. Veel punkbands hebben domme namen, daar wilden wij bij aansluiten. Als we hadden geweten dat we zo populair zouden worden en over serieuze thema’s gaan zingen, hadden we zeker iets intelligenters bedacht (lacht). Nu is die naam ook een soort filter, zelfs een anti-reclame geworden. Sommigen die ons niet kennen, zeggen: “Dat zal wel niets zijn, een band met zo’n rare naam.”‘ Videoclip ‘Ja tak bojoes‘ (ik ben zo bang).