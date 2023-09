Premier Rishi Sunak schroeft Britse klimaatmaatregelen terug

De Britse premier Rishi Sunak hield op woensdag 20 september in de persruimte van zijn ambtswoning een inmiddels fel gecontesteerde toespraak. De conservatieve politicus verklaarde dat hij de bevolking de ‘onaanvaardbare kostprijs’ van het klimaatneutrale beleid van zijn voorganger Boris Johnson wil besparen. De heer Sunak was nota bene de minister van Financiën en rechterhand van Johnson. De premier noemde zijn nieuwe visie ‘pragmatischer en realistischer’. Rishi Sunak: ‘Ja, de klimaatneutrale doelstellingen zijn hard en zullen grote veranderingen eisen. Maar…

De Britse premier Rishi Sunak hield op woensdag 20 september in de persruimte van zijn ambtswoning een inmiddels fel gecontesteerde toespraak. De conservatieve politicus verklaarde dat hij de bevolking de ‘onaanvaardbare kostprijs’ van het klimaatneutrale beleid van zijn voorganger Boris Johnson wil besparen. De heer Sunak was nota bene de minister van Financiën en rechterhand van Johnson.

De premier noemde zijn nieuwe visie ‘pragmatischer en realistischer’. Rishi Sunak: ‘Ja, de klimaatneutrale doelstellingen zijn hard en zullen grote veranderingen eisen. Maar in een democratie moeten we over zulke veranderingen kunnen discussiëren, en dat op een realistische manier.’ Volgens de premier zijn de huidige doelstellingen ‘onrealistisch’ en leggen ze de Britse bevolking ‘onaanvaardbare kosten’ op. ‘Kosten waar niemand over geïnformeerd werd en die misschien zelfs onnodig zijn om de reductie van de CO2-uitstoot te realiseren.’ In wat velen een sneer naar zijn voorganger lijkt, zei de regeringsleider: ‘Niemand nam ooit de moeite om eerlijk aan de bevolking uit te leggen wat de ware prijs is van klimaatneutraal beleid.’

Een nieuwe benadering

Hij kondigde een uitstel met vijf jaar van het verkoopverbod op benzineauto’s en dieselwagens aan; van 2030 naar 2035. De overstap van gasboilers naar warmtepompen krijgt dan weer een uitstel van negen jaar, van 2026 naar 2035. En hij trekt de overheidstoelage voor de aankoop van warmtepompen met de helft op. Op dit ogenblik wordt ongeveer 80 procent van de Britse woningen verwarmd met gas.

Hij schrapt plannen om extra belastingen te heffen op de consumptie van vlees, net als de extra taksen op de luchtvaart of nieuwe regels om mensen richting autodelen te bewegen. De premier stapt echter niet af van de einddoelstelling om tegen 2050 geen uitstoot meer van CO2 te kennen in het land. Het is volgens de heer Sunak ‘een nieuwe moedige benadering van de politieke realiteit’. Hij kondigde aan dat er nog nieuwe koerswijzingen zouden volgen inzake migratie en de nationale gezondheidszorg.

Ten laatste, begin 2025 moeten er verkiezingen plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk. De voorbije dagen loste de oppositieleider al enkele schoten voor de boeg, maar met deze rede hoopt premier Sunak een voltreffer te hebben. Met de nieuwe maatregelen positioneert de heer Sunak zich als ‘de man van het volk’. Hij rekent er dan ook op dat de bevolking de koerswijziging zal verwelkomen. Alvast een peiling toont aan dat 50 procent van de Britten het uitstel op het verkoopverbod van auto’s steunt. De regerende Conservatieve Partij kan dit best wel gebruiken, aangezien Labour ver voorop ligt in de peilingen.

Kritiek

Datzelfde Labour verklaarde in luttele ogenblikken na de toespraak van de premier dat het alle aangekondigde plannen van Sunak zou schrappen eens de sociaaldemocraten aan de macht zijn. Er klonk tevens kritiek vanuit de auto-industrie. Het beleid zou klare wijn moeten schenken, maar de nieuwe maatregelen veroorzaken volgens de producenten alleen extra onduidelijkheid en nieuwe onzekerheid. ‘Het trekt het VK is als stabiele investeringspartner nogmaals in twijfel’, aldus een bron in het magazine Politico.

Ook Boris Johnson nam de nieuwe stappen op de korrel: ‘We mogen nu niet aarzelen en onze ambitie hierin verliezen.’ Al Gore, de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten, die uitgroeide tot een belangrijke stem in het klimaatdebat, verklaarde aan SkyNews dat hij ervan overtuigd is dat de Britse bevolking het ‘vooral oneens’ is met de premier. Rishi Sunak en zijn adviseurs gokken van niet.