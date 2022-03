Prerevolutionair sfeertje bezorgt Bouchez meel in de mond

Waalse ‘Gele Hesjes’ hebben MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez afgelopen weekend getrakteerd op een douche van bakbloem. Het lijkt grappig en anekdotisch, maar het revolutionaire elan in Franstalig België roert zich. Nu de brandstofprijzen stijgen en de economische recessie dreigt, zullen acties nog veel harder worden. Ook al presteert de Belgische economie nu officieel nog te goed om aanspraak te maken op extra Europees manna. Georges-Louis Bouchez had afgelopen zondag in de Waalse hoofdstad Namen een brunch georganiseerd voor zijn partijmandatarissen. De…

Waalse ‘Gele Hesjes’ hebben MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez afgelopen weekend getrakteerd op een douche van bakbloem. Het lijkt grappig en anekdotisch, maar het revolutionaire elan in Franstalig België roert zich. Nu de brandstofprijzen stijgen en de economische recessie dreigt, zullen acties nog veel harder worden. Ook al presteert de Belgische economie nu officieel nog te goed om aanspraak te maken op extra Europees manna.

Georges-Louis Bouchez had afgelopen zondag in de Waalse hoofdstad Namen een brunch georganiseerd voor zijn partijmandatarissen. De ‘Gilets Jaunes’, afdeling Namen, waren daar op voorhand goed van op de hoogte. Zij stonden Bouchez met een luidruchtige delegatie op de wachten. Op hun facebookpagina lees je: ‘Vannacht heeft een dakloze man buiten moeten slapen, voor de nachtopvang. En wat doet de bourgeoisie intussen? Ze houdt brunches. Daarom laten de gele hesjes graag zien wat ze van die bourgeoisie en haar meest zielige verdediger Georges Louis Bouchez, vinden. Geen oorlog tussen volkeren, geen vrede tussen de klassen!’

De Gele Hesjes letterlijk

‘We hebben ons geëngageerd om de brunch van de MR feestelijk te verstoren. Inderdaad, als de PS de linkerzijde van het Kapitaal vertegenwoordigt, dan blijft de MR immers de meest fervente verdediger van het kapitalisme in zijn huidige versie, het autoritaire neoliberalisme.’

‘Met onze feestelijke maar luidruchtige actie willen we de ongelijkheden en privileges aan de kaak stellen, waarin de bourgeoisie en haar aanhangers zich graag wentelen. Inderdaad, terwijl zij brunchen, vragen wij ons af hoe we de eindjes aan elkaar gaan knopen. We behoren misschien niet tot de meest precairen in de samenleving zoals mensen zonder papieren, maar we wten dat brunchen voor veel mensen geen optie is. Een maaltijd of twee overslaan is gebruikelijk geworden vanwege financiële beperkingen. Studenten moeten zich prostitueren, mensen worden gedwongen bij te klussen voor Uber, of moeten kiezen tussen eten of naar de dokter gaan. De voorbeelden zijn legio.

We zijn in opstand gekomen door de ontstellende middelmatigheid van politici. We zijn geschokt door de ongebreidelde armoede in een land waar jaarlijks voor miljarden aan belastingontduiking plaatsvindt. Op een dag hebben we niets anders te eten dan de rijken zelf. Laatste waarschuwing voor de revolutie!’

Bouchez verdedigt zich (of probeert dat)

Op het filmpje dat de Gele hesjes van het bakbloemincident maakten (link van nieuwswebsite LN24, facebookpagina van de Gele Hesjes hier), zien we dat Bouchez zich eerst verstaanbaar wil maken. Hij probeert te antwoorden en het debat aan te gaan. Hij blijft kalm. Uiteindelijk krijgt hij ook de megafoon van de Gele Hesjes overhandigd, zodat hij denkt dat hij eindelijk zijn punt gaat maken. Net wanneer hij het debat lijkt te starten, trakteert een Geel Hesje hem echter op een portie bakbloem.

Nadien blijft Bouchez nog altijd kalm en probeert hij tevergeefs opnieuw te debatteren. Maar het valt duidelijk op dat zijn antwoorden de Gele Hesjes niet interesseren. Bouchez merkt op dat hijzelf van bescheiden komaf is, en sommige eisen begrijpt. Hij probeert ook uit te leggen waarom volgens hem het socialisme mensen arm houdt. Maar het mag niet baten. Op het einde van het filmpje weerklinkt de essentie van de Gele Hesjes hun boodschap: ‘Jullie verraden ons toch wanneer jullie zijn verkozen. Wij willen afdwingbare mandaten geven aan verkozenen, zodat ze uitvoeren wat wij willen.’ Een jonge vrouw zegt aan Bouchez nog: ‘Wij willen leven, niet meer ondergaan.’

Brandstofdepot bezet

Een dag eerder bezette de onbekende actiegroep Action Citoyenne contre les mesures Gouvernementales, een brandstofdepot van Total in het Waalse Feluy, tussen Nijvel en La Louvière. Uit het niets daagden honderden mensen op om aan elke tankwagenchauffeur die vertrok gedurende vijf minuten uitleg te geven over hoe de brandstofprijzen er voor gewone mensen inhakken. In hun eigen woorden:

‘We stellen vast dat er een dubbele belasting bestaat op aardolieproducten: btw van 21%, en de accijnzen die worden toegevoegd. Vandaag kost een liter diesel 2 euro, terwijl een vat ruwe olie evenveel kost als in 2008, toen een liter diesel 1,2 euro kostte aan de pomp.’

De demonstranten vragen de verlaging van de btw op brandstof van 21% naar 6%: ‘Als dat niet gebeurt, zullen we er nog meer protesten volgen.’

Ironisch genoeg riep Georges-Louis Bouchez eveneens afgelopen weekend zijn regering via twitter op om de brandstofprijzen te doen dalen. Paul Magnette volgde pas op dinsdag met een tweet over dit thema.

Di Rupo vergewestelijkt

Wat doen de socialisten van de PS? In een weekendartikel in La Libre Belgique geeft Waals minister-president Elio Di Rupo te kennen dat Wallonië minder Europees herstelgeld zal krijgen dan aanvankelijk gedacht. Er was afgesproken dat Wallonië van Europa iets minder dan 1,5 miljard euro zou krijgen voor de economische heropbouw na de Covidcrisis. Maar dat bedrag valt 350 miljoen euro lager uit. Reden? België presteerde totnogtoe economisch beter dan verwacht. En omdat België beter presteert, en België tenslotte van de EU het geld krijgt om het te herverdelen onder de deelstaten, krijgen de deelstaten ook minder.

Di Rupo antwoordt in La Libre: ‘De Europese logica om alleen rekening te houden met het Belgische Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking, kan maken dat Wallonië lijdt onder de vermindering van de Belgische budgettaire envelop. Terwijl de Waalse economie in grotere mate getroffen is dan de economie van de andere Belgische gewesten.’