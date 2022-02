Prison Break in België: hoe vermijden criminelen de cel?

'Hoe kan het nu dat die opnieuw vrij rondloopt?' Deze aanklacht aan de Belgische justitie klinkt u waarschijnlijk niet vreemd in de oren. Vaak - te vaak - krijgen we te maken met recidivisten die omwille van de bijzonderheden van het Belgische straf(proces)recht opnieuw onze straten onveilig maken. Maar hoe komt zoiets? Tijd voor een overzicht van de manieren waarop delinquenten tijd in de gevangenis kunnen vermijden. Verzachtende omstandigheden We beginnen bij het vaak beschimpte concept van de verzachtende omstandigheden.…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘Hoe kan het nu dat die opnieuw vrij rondloopt?’ Deze aanklacht aan de Belgische justitie klinkt u waarschijnlijk niet vreemd in de oren. Vaak – te vaak – krijgen we te maken met recidivisten die omwille van de bijzonderheden van het Belgische straf(proces)recht opnieuw onze straten onveilig maken. Maar hoe komt zoiets? Tijd voor een overzicht van de manieren waarop delinquenten tijd in de gevangenis kunnen vermijden.

Verzachtende omstandigheden

We beginnen bij het vaak beschimpte concept van de verzachtende omstandigheden. Wanneer de raadkamer een verdachte doorverwijst naar een vonnisgerecht kan de kamer verzachtende omstandigheden aanvaarden. Wanneer het gaat om misdaden – misdrijven die met minstens vijf jaar opsluiting worden bestraft – gebeurt dit bijna routineus. En wel om één bepaalde reden: wanneer de raadkamer verzachtende omstandigheden accepteert, wordt de verdachte verwezen naar de correctionele rechtbank en niet naar het (loggere en duurdere) hof van assisen.

Dit is wat men ook de correctionalisering noemt. Correctionalisering heeft een bijzonder gevolg: namelijk dat de minimumstraf van een misdaad verlaagd wordt. Zo wordt verkrachting door het hof van assisen bestraft met een opsluiting van minstens vijf jaar. Wordt de verkrachting gecorrectionaliseerd, dan wordt de minimumstraf verlaagd naar slechts één maand gevangenisstraf. Dat is schrikken voor eenieder die hierover voor de eerste keer geïnformeerd wordt. In het bijzonder wanneer men leert dat de correctionalisering van dit soort misdrijven bijna automatisch gebeurt.

Voorwaardelijk

Maar het is niet omdat een gevangenisstraf wordt opgelegd dat ze ook wordt uitgevoerd. Het Belgische strafrecht kent de figuren van de opschorting en het uitstel. Juridisch-technisch zijn er enkele verschillen, maar samen staan ze gekend als een voorwaardelijke straf.

Wordt de opschorting toegekend, dan worden de feiten bewezen verklaard, maar wordt er geen strafrechtelijke veroordeling uitgesproken. De feiten komen dus ook niet voor op een uittreksel van iemands strafregister. Bij een uitstel wordt de verdachte wel degelijk strafrechtelijk veroordeeld, maar wordt de tenuitvoerlegging, zoals het woord doet vermoeden, uitgesteld. Kopieën van de strafregisters tonen de veroordeling.

De centrale eigenschap van beide figuren is de niet-uitvoering van de gevangenisstraf. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een voorwaardelijke straf, is dat het strafbaar feit niet van die aard mag zijn dat het gestraft moet worden met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar. Dit betekent dat een gecorrectionaliseerde verkrachting in aanmerking komt voor een uitstel of een opschorting. Inderdaad, een vastgestelde verkrachting leidt niet noodzakelijk tot één dag achter tralies voor de verkrachter.

Alternatieve straffen

Maar het arsenaal waarover een rechter beschikt om criminelen op straat te houden is groter dan alleen de opschorting en het uitstel. Zo zijn er de alternatieve straffen. De meest bekende is zonder twijfel de werkstraf, maar ook het elektronisch toezicht (de enkelband) is bekend bij het bredere publiek. Het staat de rechter vrij om voor de meeste misdrijven een gevangenisstraf aan de kant te schuiven ten voordele van een werkstraf of een enkelband.

Om het niet te gortig te maken, sloot de wetgever bepaalde misdaden uit van het toepassingsgebied van deze alternatieven. Verkrachting kan bijvoorbeeld nooit gestraft worden met een alternatieve straf. Maar voldoende andere misdrijven kunnen dat wel: zo kan diefstal met geweld, toch niet het minste, bestraft worden met een eenvoudige werkstraf.

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

Ook wanneer een veroordeelde de binnenkant van een gevangenis ziet, is het niet zeker dat hij dit doet voor de volledige duurtijd van zijn straf. Het Belgisch recht voorziet immers in verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten. Zo is er het regime van de beperkte detentie, in de volksmond ook wel halve vrijheid genoemd. Wanneer een misdadiger veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van minder dan drie jaar, kan hij vragen enkel de nachten in de gevangenis door te brengen. De beperkte detentie kan gemotiveerd worden door redenen van familiale, professionele of educatieve aard.

De meest omstreden en verregaande strafuitvoeringsmodaliteit is zonder twijfel de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Principieel kunnen gevangenen na één derde van hun straf aanspraak maken op deze modaliteit. Er bestaan uitzonderingen (bijvoorbeeld voor recidivisten), maar het principe is dat men na één derde van de straf te hebben uitgezeten een verzoek kan richten aan een onafhankelijke rechter. Applicanten moeten een reclasseringsplan kunnen voorleggen en de gevangenisdirectie dient een advies af te leveren.

De voorwaardelijke invrijheidsstelling, ook (echter niet steeds correct) de 1/3de-regel genoemd, is misschien wel de meest controversiële wijze waarop criminelen aan hun straf ontsnappen. Wanneer menig Belg hoort dat een misdadiger is veroordeeld tot, bijvoorbeeld, negen jaar gevangenisstraf is de eerste reactie: ‘Ja, en dan is hij over drie jaar weer buiten!’. Dat dit systeem bij heel wat burgers geen vertrouwen in justitie inboezemt, hoeft geen betoog.

Te veel van het ‘goede’

Soms lijkt het alsof we vergeten zijn dat de oudste taak van het strafrecht ook de belangrijkste is. Het voorzien in een door de overheid gereguleerde en afgedwongen vergelding voor slachtoffers van crimineel gedrag is immers het alternatief voor ‘oog om oog, tand om tand’-stammenoorlogen.

Opschorting en uitstel dienen uit het strafwetboek te verdwijnen. Wordt men veroordeeld tot een gevangenisstraf, dan dient deze ook aan te vangen. Is de rechter van oordeel dat opsluiting in de gevangenis geen geschikte bestraffingsmethode is, kan hij in heel wat gevallen nog steeds een werkstraf of een enkelband opleggen.

De 1/3de-regel bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling moet vervangen worden door een 2/3de-regel. In beginsel moeten veroordeelden 2/3de van hun straf uitzitten alvorens zij aanspraak kunnen maken op vervroegde vrijlating. De vrijlatingsmogelijkheid volledig afschaffen is onwenselijk: het is belangrijk om goed gedrag te kunnen belonen. Dat de stok gerust wat groter mag, betekent immers niet dat de wortel volledig moet verdwijnen.