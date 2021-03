Privacy ook voor drugscriminelen?

Het is toch wel een opluchting, en ik zeg het zonder ironie: het zijn niet allemaal idioten die bij de federale gerechtelijke politie werken. In tijden waar flikken zich bezig houden met het opsluiten van minderjarige tieners die met een paar te veel thuis samen waren, en waar alarmerende berichten ons bereiken over instortende gerechtsgebouwen, of mobiele brigades die hun benzine niet meer kunnen betalen, worden er af en toe toch aardige successen geboekt. Het ontcijferen van het Sky ECC…

Het is toch wel een opluchting, en ik zeg het zonder ironie: het zijn niet allemaal idioten die bij de federale gerechtelijke politie werken. In tijden waar flikken zich bezig houden met het opsluiten van minderjarige tieners die met een paar te veel thuis samen waren, en waar alarmerende berichten ons bereiken over instortende gerechtsgebouwen, of mobiele brigades die hun benzine niet meer kunnen betalen, worden er af en toe toch aardige successen geboekt.

Het ontcijferen van het Sky ECC versleutelingssysteem waarmee heel de Belgisch-Nederlandse drugshandel zijn zaakjes regelde, vanaf het inschepen van cocaïneladingen over zee tot het leveren aan de eindverbruiker, is een exploot dat mag vergeleken worden met het kraken van de nazi-enigmacode door Poolse en Britse specialisten. Dat heeft de 2de wereldoorlog een beslissende wending gegeven, temeer omdat de Duitsers zich van geen kwaad bewust waren en de geallieerden maandenlang vrolijk hun geheime berichten konden meelezen.

Tientallen verdachten werden ondertussen opgepakt, tonnen drugs in beslag genomen, de sector hapt even naar adem. Heel de kraakoperatie is het werk van een topteam IT’ers, en ook dat is heuglijk nieuws: meestal zitten de slimsten aan de andere kant, om de eenvoudige reden dat daar beter betaald wordt. Hoe de nooddruftige federale politie dat voor mekaar gekregen heeft, is voorlopig zelf een enigma. Zou er dan toch zoiets als de ethische hacker bestaan, of de wizard die uit principe de kant van de misdaadbestrijding kiest? Of is het kraken van codes ook gewoon plezant?

Een ander enigma is, hoe ze ooit met hun twee man en een paardenkop dat half miljard ontcijferde berichten gaan gelezen krijgen, én in vervolgingsdossiers gaan gieten. Daar mankeert gewoon het personeel voor. Misschien is het daarom dat men maar besloot om de zaak naar buiten te brengen, in plaats van nog maanden of jaren mee te lezen en de sector radeloos te laten zoeken naar mollen, inclusief de gewelddadige afrekeningen die daarmee gepaard gaan. In Deurne weten ze ondertussen wat dat betekent.

Zero-trust security

Sky Global, het Canadees-Amerikaans bedrijf achter dat Sky ECC-speeltje, is zich van geen kwaad bewust. Het heeft zich toegelegd op versleuteld chatten via een speciaal omgebouwde smartphone waar alles is weggenomen waarmee je ‘normaal’ kan surfen of bellen. Ter vervanging is die uitgerust met een speciaal SIM-kaartje en een app die alle chatberichten codeert (ontoegankelijk maakt voor speurneuzen) of ze automatisch wist. Alle communicatie verloopt via speciale servers waarin de informatie nogmaals wordt gecodeerd. Eén hoofddoel: vermijden dat iemand anders dan de afzender of de ontvanger zou kunnen meelezen. Wat als Zero-trust security wordt betiteld: een technologie die geen enkel beveiligingsgaatje laat. ‘Don’t compromise on your privacy’ is de slagzin van Sky ECC. Het bedrijf ontkent overigens tot op vandaag dat zijn code werd gekraakt, kwestie van de verkoop niet te doen kelderen.

Niet toevallig zijn de toestellen uitgebreid voorradig in de telefoonwinkels aan de Turnhoutsebaan te Antwerpen/Borgerhout, een uitverkoren stek van de Mocro Maffia zoals de Marokkaanse cocaïnehandel, opererend tussen Antwerpen en Amsterdam, wordt genoemd. Laten we wel wezen: in de praktijk is zo’n versleutelde smartphone gewoon misdaadmateriaal zoals een Kalasjnikov, wat Sky Global ook mag beweren. Om die reden heeft de federale politie een oproep gedaan aan alle ‘gewone’ gebruikers van Sky ECC om zich te melden, ten einde te checken hoe legaal ze er wel mee omgaan. Mijn voorspelling: deze oproep zal weinig succes kennen.

Procedurepleiters

Privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert is er alvast niet over te spreken, en heeft het in een tweet nogal misleidend over een jacht op mensen met ‘een iPhone’. Neen, sorry Matthias, deze keer ben ik niet mee. Natuurlijk is privacy een recht, en willen we niet dat Big Brother of een andere geïnteresseerde zomaar onze privé-berichten inkijkt. Daar bestaat voldoende wetgeving over. Voor de besloten chatrooms van Schild & Vrienden bleek dat alvast geen probleem. Maar waarom zou iemand zich in godsnaam een peperdure smartphone aanschaffen waarmee je niet normaal kan bellen, plus een abonnement van 2200 euro per jaar voor een end-to-end-encryption, zo waterdicht als dat van de Amerikaanse geheime dienst? Toch niet voor amoureuze conversaties, of afspraakjes met een escort die thuis niet mogen geweten zijn? Of om Google te slim af te zijn?

Een sympathiek man met nobele bedoelingen, daar niet van. Maar Matthias Dobbelaere-Welvaert moet opletten dat hij niet eindigt als nuttige idioot in dienst van de onderwereld. Het staat vast dat goed betaalde procedurepleiters alles uit de kast zullen halen om de geldigheid van de ontcijferde berichten te betwisten, en daarbij ook de privacy van hun cliënten zullen inroepen.

U lacht, maar het gebeurt echt, en het werkt. In september 2020 ging een in Brussel opererende drugsbende vrijuit omdat de afgetapte telefoongesprekken als ‘onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal’ werden geklasseerd. Voor meer inlichtingen: bel meester Sven Mary. Ik hoop dat het zo niet eindigt, of de IT-bollebozen van de federale zullen snel met de Noorderzon verdwenen zijn, meer bepaald richting Amsterdam. Waarna alles weer wordt zoals het altijd was.