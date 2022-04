Pro Flandria legt covid-ontreddering bloot

De jongerenafdeling van het Vlaamse zakennetwerk Pro Flandria heeft een eerste activiteit georganiseerd. In een panelgesprek met onder meer psycholoog Mattias Desmet, acteur Peter Van den Begin en gezondheidseconoom Lieven Annemans bleek hoe groot de ontreddering over het gevoerde covidbeleid is.

Jong Pro Flandria kreeg bijzonder veel volk op de been voor zijn eerste activiteit, getiteld: ‘Vrijheid en veerkracht na de Coronapandemie’. Een goed geklede middenklasse luisterde er met veel belangstelling naar een panelgesprek met de ondertussen bekend geworden Vlaamse psycholoog Mattias Desmet en de al even bekende gezondheidseconoom Lieven Annemans (beide van de universiteit van Gent), de bekende Vlaamse acteur Peter van den Begin, levenscoach Hilde Van Liefferinge en de Vlaamse sociale-media-activist en politicus Steven Arrazola de Onate.

Het voltallige panel is tijdens de covidcrisis uiterst kritisch geweest voor het gevoerde beleid, en/of voor de vaccinatiecampagne. Opvallend was dat de vele toehoorders de gehanteerde standpunten van de panelleden al goed kenden en meer nood leken te hebben aan balsem voor de ziel.

Duidelijker dan één publieksvraag na afloop van het gesprek kon dat niet geïllustreerd worden: toen een vrouw zichtbaar aangedaan het panel vertelde over haar keuze zich niet te laten vaccineren, waardoor zij van haar familie te horen kreeg dat zij ‘niet solidair’ was. ‘Hoe moet je daar mee omgaan, met dat dogma dat solidariteit plots belangrijker is dan persoonlijke vrijheid’, zo luidde haar vraag?

Neurolinguïstisch programmeren

Levenscoach Hilde Van Liefferinge noemde dat een typisch voorbeeld van ‘neurolinguïstisch programmeren’, een coachingmethode die stelt dat hoe we iets zeggen, ons denken en onze handelingen beïnvloeden. ‘Wat bedoeld wordt met solidariteit door je te laten vaccineren voor anderen, is hier in feite gewoon gehoorzaamheid.’

Mattias Desmet beschreef het poëtischer: ‘Woorden sterven in je mond als je zoiets te horen krijgt. Je staat met je mond vol tanden.’ Desmet specialiseert zich in totalitaire mechanismen in moderne samenlevingen. Hij ziet in zulk ‘solidariteitsdenken’ een doorschemering van het totalitaire covid-alfabet.

‘Het probleem met het gevoerde beleid is dat de overheid en de volgzame burger in verregaande mate verwachten dat, van het moment dat je maatregel A volgt, ook maatregelen B, C, tot Z moet volgen. De moeilijkste stap is om B te weigeren eenmaal je A hebt gezegd’, vertelde Desmet. ‘Typisch voor samenlevingen met veel sociale vereenzaming en angst, is dat solidariteit tussen individuen onderling – die er altijd op natuurlijke wijze is – vervangen wordt door solidariteit met het collectief. Zo’n beweging kan leiden tot totalitarisme. Zeker wanneer het mensbeeld leeft dat al onze gedragingen rationeel moeten gestuurd en gecontroleerd worden. Dit stopt alleen wanneer er te veel kapot is gemaakt. En mensen worden slechts een per een uit zo’n hypnose getrokken.’

CST

Het verklaart volgens Desmet ook waarom het beleid het Covid Safe Ticket (CST) naar voor schuift als te gebruiken middel om besmettingen door het covidvirus tegen te gaan, ook als al is aangetoond dat het CST daarvoor niet efficiënt is. ‘Niet alle wetenschappers die deel uitmaken van het beleid zijn hetzelfde. De types die echter het hardst in de heersende ideologie geloven, zullen hardnekkig overtuigd blijven van het feit dat ze ons gedrag met betrekking tot covid rationeel zullen moeten blijven sturen. Zij geloven echter niet pe sé in de verhalen die ze vertellen om de bevolking te overtuigen van het nut van het CST. Die zijn maar een middel om de ideologie ingang te doen vinden. Het zijn de mindere goden die over de hele lijn geloven in zowel de ideologie, als de verhalen die gehanteerd worden.’

Lachen met de macht

‘Machthebbers willen dat wij gespannen zijn’, zegt Hilde Van Liefferinge. ‘Mensen die gespannen en angstig zijn, zijn makkelijker vatbaar voor bepaalde maatregelen. Je kan hen niet zomaar uit hun overtuiging trekken dat alle maatregelen nodig zijn en scrupuleus opgevolgd moeten worden. Je kan hen alleen tonen dat er ook een andere houding is, dat de ervaring van andere mensen compleet anders is. Misschien gaan ze zo nadenken. Ikzelf hou ervan om met de macht te lachen. Want daar kunnen ze niet mee om. Als je een tegenstander aan het lachen krijgt met je houding, dan is er een deuk in de boodschap gekomen.’

Op sommige momenten was het gesprek duister. Iemand in het publiek vroeg zich af of het eerst slechter moet gaan, vooraleer het beter kan gaan. Of de chaos eerst groter moet worden. De Pro Flandria-moderator pikte daarop in: ‘Er staat een atoombom op Brussel gericht, en de inflatie slaat om zich heen. Hoe gelukkig blijven in deze tijden?’

Goed tegen kwaad

En de sfeer was al geladen toen Van Liefferinge de huidige problemen vergeleek met een strijd van goed tegen kwaad en Annemans vertelde dat hij vreest dat met betrekking tot covid de ‘zaagtandmethode’ wordt toegepast. Volgens die methode wordt zo de controle soms tijdelijk los gelaten, om ze nadien nog strenger te maken. Annemans gaf ook aan dat de door het Wereld Economisch Forum gepropageerde economische ‘Great Reset’ een overdreven focus legt op het digitale en het dehumaniseren.

Desmet toonde zich het meest optimistisch, ja, zelfs stoïcijns: ‘Het stopt wanneer het zal stoppen. We maken de laatste stuiptrekkingen mee van dit soort verregaand rationeel mensbeeld. Je moet blijven zeggen wat je echt denkt, en jezelf altijd veilig stellen om zo’n moeilijke situatie te kunnen overleven. Tot de massa vanzelf inzakt. Word niet zoals de tegenstrever, maar blijf mens. Ook in de Talmoed staat dat de waarheid pas de waarheid blijft als je vanuit je eigen overtuiging blijft spreken.’