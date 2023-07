De Amerikaanse country zanger Jason Aldean is het middelpunt van een controverse in de VS naar aanleiding van zijn nieuwste single 'Try that in a small town' (Probeer dat maar eens in een dorp). Countrymuziek is nog steeds het best verkopende genre in de VS al wordt het door de progressieve stedeling geassocieerd met ‘rednecks’, de weinig gesofistikeerde blanke arbeiders en boeren uit de zuidelijke staten van de VS, vaak Trump stemmers en historisch gelinkt aan racisme. De tekst van'Try…

De Amerikaanse country zanger Jason Aldean is het middelpunt van een controverse in de VS naar aanleiding van zijn nieuwste single ‘Try that in a small town’ (Probeer dat maar eens in een dorp). Countrymuziek is nog steeds het best verkopende genre in de VS al wordt het door de progressieve stedeling geassocieerd met ‘rednecks’, de weinig gesofistikeerde blanke arbeiders en boeren uit de zuidelijke staten van de VS, vaak Trump stemmers en historisch gelinkt aan racisme.

De tekst van’Try that in a small town’ strijkt behoorlijk wat goedmenend volk tegen de haren omdat het grootstedelijk geweld hekelt. Zo zingt Aldean dingen als – en we parafraseren: ‘Iemand in mekaar slaan op het voetpad? Een oud vrouwtje carjacken bij de stoplichten? De ‘liquor store’ overvallen? Een agent in het gezicht spuwen? De Amerikaanse vlag verbranden? Probeer dat maar eens in een dorp. Ik heb hier nog een geweer van mijn grootvader. Kom maar op. Zie maar hoever je geraakt. Hier zorgen we nog voor mekaar…’

Valse nostalgie

Het nummer verheerlijkt de valse nostalgie van het vroegere dorpsleven, toen alles nog behapbaar en ‘beter’ en saai en voorspelbaar was, zeg maar een gepimpte versie van ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld, maar dan zonder de milde ironie van ‘het dressoir met plastic rozen’ en’ hoe of het bankstel staat bij Mien’. ‘Try that in a small town’ zou ook gewoon over criminaliteit in Parijs of Brussel kunnen gaan, maar de controverse in de VS heeft – onvermijdelijk – een racistische reden. Critici ,waaronder collega-countryster Sheryl Crow beschuldigden Aldean van ‘het promoten van geweld’ – en Country Music Television trok de video vorige week al na een paar dagen uitzenden terug.

Lynchpartij

In de video is een historisch gerechtsgebouw te zien waar blijkbaar buiten ooit een jonge zwarte werd gelyncht. Aldean wordt nu in hysterische opiniestukken afgeschilderd als een voorstander van lynchpartijen, terwijl het productiehuis dat de video maakte al in een statement heeft verklaard dat de keuze van dat gebouw enkel en alleen gebeurde om esthetische redenen. Intussen krijgt Aldean steun uit onverwachte hoek, namelijk van de zwarte rapper Coleman Hughes die in een opiniestuk de verdediging van Jason Aldean op zich neemt: ‘Ik kan het niet helpen, maar de hypocrisie achter deze verontwaardiging valt me op. Het klopt dat de teksten van Aldean een machismo bevatten dat voor sommigen aanstootgevend kan zijn, maar ze zijn mild vergeleken met de teksten die vaak te horen zijn in mainstream rapsongs’, schrijft Coleman Hughes.

De volledige tekst

Sucker punch somebody on a sidewalk

Carjack an old lady at a red light

Pull a gun on the owner of a liquor store

Ya think it’s cool, well, act a fool if ya like

Cuss out a cop, spit in his face

Stomp on the flag and light it up

Yeah, ya think you’re tough

Well, try that in a small town

See how far ya make it down the road

Around here, we take care of our own

You cross that line, it won’t take long

For you to find out, I recommend you don’t

Try that in a small town

Got a gun that my granddad gave me

They say one day they’re gonna round up

Well, that shit might fly in the city, good luck

Try that in a small town

See how far ya make it down the road

Around here, we take care of our own

You cross that line, it won’t take long

For you to find out, I recommend you don’t

Try that in a small town

Full of good ol’ boys, raised up right

If you’re looking for a fight

Try that in a small town

Try that in a small town

Try that in a small town

See how far ya make it down the road

Around here, we take care of our own

You cross that line, it won’t take long

For you to find out, I recommend you don’t

Try that in a small town

Try that in a small town

Ooh-ooh

Try that in a small town