Proffen, macht en seks: rectoraal gevoelig

Drie eerbiedwaardige Vlaamse universiteiten zitten elk opgescheept met een onwelriekend dossier rond zogenaamd grensoverschrijdend gedrag van een docent. Niet de feiten op zich zijn zo sensationeel, wel de doofpotinstructies vanuit de top, en de ijver waarmee men de klachten probeerde verticaal te klasseren. Drie eerbiedwaardige rectoren die traditioneel met elkaar wedijveren om zich zo politiek correct mogelijk in de media te afficheren, moeten zich nu uitputten in excuses en beloftes om de zaak 'nader te onderzoeken'. Een kort overzicht.

Drie eerbiedwaardige rectoren die traditioneel met elkaar wedijveren om zich zo politiek correct mogelijk in de media te afficheren, moeten zich nu uitputten in excuses en beloftes om de zaak ‘nader te onderzoeken’. Een kort overzicht.

Reputatie voor alles

Op de VUB werd eind januari een professor archeologie discreet wandelen gestuurd, waar al sinds 2010 intern klachten rond seksuele opdringerigheid over werden gemeld. Wie niet inging op zijn avances, mocht een universitaire carrière vergeten. Ondanks de klachten beweert de coördinator gelijkheidsbeleid ‘van niets te weten’.

Nu blijkt dat rector Caroline Pauwels zelf de zaak stil wilde houden en via een dading (een geschreven overeenkomst) met de man een akkoord maakte om niet te communiceren. Noteer dat mevrouw Pauwels zich als woke rector profileert en overal toetert over gelijkheid en anti-discriminatie.

VRT

Een gelijklopend verhaal aan de UGent, waar een assistent examenvragen aanbood in ruil voor seks. Met de meldingen daarrond werd niets gedaan. Rector Rik Van de Walle zegt ‘verveeld te zitten met de situatie’, maar ook hier wijst alles op een doofpotsysteem in het belang van de reputatie van de instelling. In 2020 werd zeventien keer melding gemaakt van grensoverschrijdende incidenten, zonder gevolg. Noteer dat rector Van de Walle al jaar en dag de politieke correctheid hoog in het vaandel voert en in 2019 de ‘vrouwonvriendelijke’ lezing van Jeff Hoeyberghs zwaar kapittelde.

Aan de KUleuven tenslotte is het verhaal boven water gekomen van een hoogleraar aan de faculteit Wetenschappen die zijn vrouwelijke doctorandi zo enthousiast begeleidde dat een aantal het voor bekeken hield en hun doctoraat opgaf. De man zou een ‘remediëringstraject’ gevolgd hebben, maar ook hier lijkt discretie voorop te hebben gestaan. Rector Sels poogt het brandje te blussen door te beloven ‘het dossier te heropenen als zich nieuwe elementen aandienen’.

Geen drie tenoren, maar drie rectoren die samen de aria ‘Wir haben es nicht gewusst’ zingen. Want wat hebben deze verhalen met elkaar gemeen? Vooral veel hypocrisie.

Kortste rokje

Toen ik in de prehistorie naar de universiteit ging, waren er op elke faculteit bimbo’s die hun kortste rokje aantrokken om mondeling examen achter gesloten deuren af te leggen. We konden alleen gissen wat zich achter die deuren afspeelde, maar na afloop glunderden zowel de examinator als de examinanda. Zo geraakten ook zij aan een diploma. Dat vonden wij, nerds die moesten blokken om punten te halen, niet erg. Het leek ons een voorbeeld van hoe kansarmoede zichzelf oplost. Het is van die tijd dat het begrip ‘mondeling examen’ een dubbele betekenis kreeg. Eén prof had zelfs openlijk een relatie met een studente, die achteraf zijn assistente werd. Ook daar stoorde niemand zich aan: wetenschap en liefde, waarom zouden ze elkaar moeten uitsluiten.

Natuurlijk gaat het om macht versus charmes, en het idee dat een discipel zich gewillig moet opstellen. De universiteit is een oord van kontdraaien en hielenlikkerij, en is in dat opzicht een perfecte spiegel van de samenleving zelf, waar ook gepimpeld wordt voor de goede zaak. Met dat verschil dat de humane zelfverheffing, het academische deugdenken, deze wet van puntje en paaltje wil verdoezelen, wat het ontkenningsgedrag van de rectoren verklaart.

KVHV

Ik moet in dat opzicht opnieuw refereren naar het hilarische, grensoverschrijdende optreden van Jeff Hoeyberghs voor een KVHV-gezelschap in Gent. De reden waarom dit door de universitaire gemeenschap als ‘schandalig’ werd verketterd, was dat Tettenjef de hypocrisie van het deugdenken ontmaskerde, en in feite Rik Van de Walle toen al voor een onaangename waarheid plaatste: mannen blijven mannen en vrouwen vrouwen. Ondanks alle gelijkheidsprincipes, transgenderisme en anti-seksismewetten komen biologische realiteiten naar boven die – dat is het grappige – wetenschappelijk perfect verklaarbaar zijn.

Kompromat

Praat ik daarmee goed dat een professor een doctoraatsstudente in bed probeert te krijgen omdat ze anders mag fluiten naar haar carrière? Wel, vrouwen hebben evolutionair meer emotionele intelligentie, een eigen strategisch arsenaal, waardoor ze toch weer de man te slim af zijn. Concreet, het is maar een tip: ze zou kunnen ingaan op de avances van de professor en hem vervolgens chanteren. Tegenwoordig biedt een smartphone enorme mogelijkheden. Universitaire Kompromat, slaapkamerbeelden die vooral niet op het internet mogen belanden. Komaan dames, smeerlappen moet je als idem behandelen. Think global, act local.

Dat klinkt immoreel, maar biologie is een wetenschap en moraal niet. Moraal is een laagje vernis op een meubel met lege schuiven, waarvan de handvaten ‘meldpunten’ heten. Meldpunten zijn instinkers. Vrouwen, vooral de slimme, moeten stoppen met zich als slachtoffer te gedragen en weer leren hun wapens te gebruiken. Helaas verbiedt het postmoderne genderisme na te denken over de man-vrouw verschillen, waardoor de vrouw automatisch haar sterkte verliest en gedwongen wordt om als een man te functioneren. Het feminisme 3.0 geraakt niet uit die paradox: hoe meer gelijkheid, hoe meer emancipatie, hoe minder een vrouw vrouw kan zijn. Dit kan de bedoeling niet zijn van Moeder Natuur.

Humanisme

Ik besef dat deze natuurwetenschappelijke kijk op de zaak op weinig instemming van de drie rectoren zal kunnen rekenen. Ze proberen de mens te verkopen als een engel, terwijl de duivel net daardoor zijn kans ruikt. Dat klinkt zowaar katholiek, maar onze oudste en best aangeschreven universiteit, die van Leuven, is dat ook.

Een zware ballast sleuren we mee, van morele hoogmoed, religieuze smetvrees en een volstrekt gebrek aan zin voor ironie. Met Rik Torfs hadden we nog een rector die ermee kon lachen, maar vandaag viert de hypocrisie hoogtij. De wokeness heeft van die ernst een ideologie gemaakt, we zullen haar moeten uitzweten en hopen dat méér clowns het humanisme (de zelfverheffing van de mens) terug zullen inruilen voor de antropologie (de zelfkennis van de mens zoals hij is). Bij deze een eerste aanzet.