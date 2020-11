Profvoetballer is ook een contactberoep

Contactberoepen mogen even niet meer. Eén voor één sluiten onze overheden opnieuw af wat ze in mei en juni heropenden nadat tijdens de été indien waarschuwingen van de virologen omtrent de gewisse terugkeer van Covid-19 in onze gelederen in de wind werden geslagen door bevolking en beleidsvoerders, onder goedkeurend geknik van lobbygroepen allerhande. Nu wordt dan toch de pauzeknop voor virus geïnstalleerd, zo hoopt men.

Opium voor het volk

Zodoende dreigt wederom een Coronacoupe voor Bart Schols. Mia Doornaert dient op zijn minst tot de Kerstvakantie haar nagels zelf te lakken. Enkel contactberoepen van medische aard mogen wel nog.

Nu wordt voetbal na het schielijke heengaan van God, behoudens wat uiterlijke formaliteiten bij het begin- en levenseinde dan, wel eens opium voor het volk genoemd. Het zou kunnen verklaren waarom dit weekend speeldag 11 van de Jupiler Pro League is mogen doorgaan. Want dat profvoetballer een contactberoep is, staat buiten kijf.

Bij de eerste corona-golf werd onze competitie nochtans per onmiddellijk stilgelegd. Zelfs de laatste reguliere speeldag afwerken zat er niet in, met als gevolg dat het quasi-veroordeelde Waasland-Beveren langs juridische weg alsnog zijn hachje wist te redden en we terug met een competitie van 18 ploegen zitten. Tandengeknars alom bij de Pro League, waar ze er niet van houden als de wetgever zich met hun stinkende zaakjes komt moeien.

Protocollen

Het duurde tot één augustus eer profvoetbal (en profsport bij uitbreiding) weer mocht in dit land, waarmee de sector niet allerlaatst maar toch eerder achteraan in de rij stond. Protocollen werden opgesteld, ook om er terug wat publiek bij te krijgen, zodat er toch terug een beetje ziel kwam in ‘s lands populairste sport, alsook wat bescheiden inkomsten om de ergste coronaputten te dempen.

Alle inspanningen ten spijt heeft voetbal op geen enkel moment corona buiten zijn muren kunnen houden. Anderlecht was de eerste club met een resem besmettingen, zowat alle 1A ploegen zijn in meerdere of mindere mate gevolgd. Dit weekend alleen al telt KAS Eupen 14 besmettingen in de club, KV Mechelen 7 besmette spelers en Excelsior Moeskroen maar liefst 21 besmette spelers. Enkel Moeskroen ziet zijn aanvraag tot uitstel door de Pro League aanvaard, die zich hiervoor op de door de regering mee goedgekeurde protocollen beroept.

Hoge testfrequentie

Vreemde protocollen die dat allemaal toelaten, lijkt ons. Een nadere blik leert ons dat contacten met hoog risico niet meetellen in het voetbal vanwege de hoge testfrequentie. Of anders gesteld: wanneer een profvoetballer besmet raakt, hoeven zijn ploegmaats niet in quarantaine tijdens de incubatietijd omdat ze meteen getest worden. Dat verklaart ook waarom Lazio Roma vorige week ongestoord zijn Champions League wedstrijd in Brugge kon komen afwerken, dertien positieve gevallen in de club ten spijt. Ook van een bubbel is geen sprake; voetballers mogen gewoon iedere avond naar huis om daar verder het virus te verspreiden. Dat doet, zoals wel vaker in deze crisis, eens hartelijk lachen om zoveel blinde hoogmoed.

Of het nu ligt aan de protocollen zelf of aan het niet voldoende naleven ervan, de cijfers liegen niet. De coronagevallen in het profvoetbal zijn samen met die in de hele maatschappij de hoogte in geschoten. Profvoetbal moet dus samen met die maatschappij terug mee op slot. Uiteraard is het een sector met enig economisch gewicht, werd veel geïnvesteerd in maatregelen om het virus in te dijken en zou een tweede stopzetting hard aankomen na wat in de lente gebeurde.

Voorkeursbehandelingen niet langer tolereren

Het verschilt daarmee niet veel van pakweg de horeca, de cultuursector of, ik opper maar wat, niet-medische contactberoepen. Tenzij dan dat deze sector wél de tering naar de nering kan zetten door te knippen in, ik opper opnieuw maar wat, de spelerslonen of makelaarscommissies. Daar zit wel wat rek op.

Deze week gaat België Peru voorbij in de officiële-doden-per-miljoenranking. Behoudens nieuwe sterfgevallen in San Marino gaan we later deze maand ook de dwergstaat voorbij en staan we op één. Dat de rest van de wereld niet altijd even correct rapporteert, is een understatement. Toch zou het fijn zijn om ook nog in wat anders uit te blinken dan correct rapporteren als het over deze crisis gaat. Onze overheden kunnen en mogen voorkeursbehandelingen als deze voor het voetbal niet langer meer tolereren. Pinanti is Pinanti. En pauzeknop is pauzeknop.