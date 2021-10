Proper staal aan zee in de Lage Landen

De Indiase zakenfamilie Mittal maakt staal in Zelzate, de Indiase zakenfamilie Tata doet hetzelfde in IJmuiden. Mittal en Tata willen groen staal in de Lage Landen. De families Mittal en Tata domineren het wereldstaal. Groen staal in Zelzate ArcelorMittal, van de familie Mittal, met zakelijke basis in Londen, investeert 1,1 miljard euro in groen staal in Zelzate. Tata Steel in IJmuiden van de clan Tata in Mumbai beoogt hetzelfde maar staat concreet niet zo ver. Het oogmerk van de beide…

De Indiase zakenfamilie Mittal maakt staal in Zelzate, de Indiase zakenfamilie Tata doet hetzelfde in IJmuiden. Mittal en Tata willen groen staal in de Lage Landen. De families Mittal en Tata domineren het wereldstaal.

Groen staal in Zelzate

ArcelorMittal, van de familie Mittal, met zakelijke basis in Londen, investeert 1,1 miljard euro in groen staal in Zelzate. Tata Steel in IJmuiden van de clan Tata in Mumbai beoogt hetzelfde maar staat concreet niet zo ver. Het oogmerk van de beide staalfabrikanten is de CO2-uitstoot drastisch te verlagen met nieuwe types hoogovens. Zelzate heeft een concreet pad met bindende intentieverklaringen bleek zopas.

ArcelorMittal in Zelzate begon in 1962 als een nagelnieuwe fabriek aan zee (via het kanaal Gent-Terneuzen) van Arbed uit het Groothertogdom Luxemburg. In de begintijd deelden Luxemburgse PDG’s daar de lakens uit. De familie Mittal verwierf Arbed in 2006, ondertussen was dat bedrijf na eigen overnames Arcelor geworden. Mittal Steel is een van de grootste staalgroepen ter wereld met fabrieken in 17 landen en aanwezigheid in 60. Arcelor Mittal Gent is een van de strafste producenten van de groep, telt 5000 medewerkers en produceert 5,5 miljoen ton per staal.

ArcelorMittal en vooruitstrevende research zijn synoniem. Op de site van de Vlaamse staalreus zoekt OCAS (Onderzoekscentrum voor de Aanwending van Staal) naar nieuwe metallurgische procédés. Je ziet de indrukwekkende architectuur van het centrum, een golfgebouw, langs de Expressweg Antwerpen-Knokke. OCAS is een imec (nano- en microeletronica) of VIB (biotech) voor de staalbranche en is partner van Flanders Metal Valley (FMV), een katalysator voor een bruisende klimaatneutrale en circulaire metallurgie in Vlaanderen. FMV is op zijn beurt een puzzelstuk van het Strategic Initiative Materials in Flanders (SIM Flanders) opgericht in 2009 om de Vlaamse metaalnijverheid te koppelen aan de Vlaamse universiteiten.

Vervuiler

De staalindustrie is vuil en ArcelorMittal beslist zijn CO2-uitstoot tegen 2030 te verlagen met 35% om nog eens twintig jaar later koolstofneutraal te zijn. De Belgische en de Vlaamse regering ondersteunen de investering van 1,1 miljard euro in Zelzate. De twee hoogovens in Zelzate zullen vervangen worden door DRI-installaties. DRI staat voor Direct Reduced Iron en werkt volgens groenere beginselen dan de klassieke installaties. Een DRI is een vat dat allereerst zal werken op aardgas en later op waterstof. Vandaag stoot Zelzate jaarlijks 9,6 miljoen ton CO2 uit, 8 procent van de Belgische emissies. DRI vermindert die uitstoot met 70% en later, op waterstof, zakt hij haast naar nul.

ArcelorMittal stopte reeds 197 miljoen euro in de vernieuwing van zijn Gentse hoogovens, als tussenstap. Finocas is een gezamenlijk financieringsvehikel van de Vlaamse regering en ArcelorMittal en beide aandeelhouders stoppen er elk 350 miljoen euro, een lening zegt minister-president Jan Jambon, ter financiering van de groene hoogovens.

IJmuiden

Tata Steel aan zee in IJmuiden , met activiteiten in 26 landen, heeft zware tegenwind van de Nederlandse milieubeweging en buurtbewoners. Onder druk maakte het bedrijf vorige week bekend om in 2050 staal te maken met waterstof in plaats van steenkolen (cokes). Dezelfde beweging van ArcelorMittal in Zelzate is concreter bezig. De omwonenden van Tata Steel, in het verleden ‘Nederlandse Hoogovens’, maken zich zorgen over hun gezondheid. Vanaf het fabrieksterrein waaiden in 2018 en 2019 grafietregens over de buurt en in de omgeving is er slechte luchtkwaliteit, teerstank, lawaai en fijnstof. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied inventariseerde eerder in 2021 dat de 17 fabrieken op de site 178 stoffen uitstoten met gezondheidsschade of moeilijk afbreekbaar in het milieu.

Al eerder was geopperd om vanaf 2050 volledig over te gaan op waterstof, geproduceerd met groene stroom, om staal te maken. De cokesfabrieken en hoogovens worden vervangen door vlamboogovens en DRI-installaties, zoals in Zelzate. Dat die overstap nog haast dertig jaar op zich laat wachten heeft te maken met de enorme hoeveelheid elektriciteit die het groene staalprocédé vergt. Waterstof ontstaat door water te splitsen in grote stroomvretende elektrolyse-installaties. Indien Tata Steel volledig op waterstof moet overgaan dan zijn alle Nederlandse windmolens te land en te water nodig.