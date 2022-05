Catalaanse president Carles Puidgemont vals beschuldigd van Russische inmenging

In oktober 2022 is het vijf jaar geleden dat de Catalaanse president Carles Puigdemont met andere Catalaanse politici en activisten naar België kwam, na een referendum over het zelfbeschikkingsrecht van Catalonië. Vandaag is Puidgemont alweer het slachtoffer van fake news. Op die manier wil de Spaanse regeringsleiders de aandacht afleiden van het spionageschandaal waar ze in verwikkeld zijn.

Slachtoffer van fake news

Puigdemont en zijn entourage zijn de afgelopen jaren meermaals het slachtoffer geworden van fake news en lastercampagnes sinds het referendum van 1 oktober 2017. Die dag was een historisch moment voor Catalonië en er zouden vanaf dan enorme veranderingen kunnen komen voor zowel de Spaanse staat als voor Europa. Maar degenen die de idealen van de president niet delen, doen er alles aan om de huidige situatie te behouden.

De families van de mensen in ballingschap, maar ook de economische steunfondsen van Catalaanse burgerorganisaties of solidariteitscampagnes zorgen dat de verbannelingen hun dagelijkse uitgaven kunnen financieren. Allen hebben zij zich op persoonlijk, familiaal en professioneel vlak moeten reorganiseren om hun leven voort te kunnen zetten.

Grote crisis

Onafhankelijkheidstegenstanders hebben herhaaldelijk geprobeerd de Catalaanse beweging in diskrediet te brengen. Zo proberen zij het maatschappelijk beeld en de publieke opinie te verdraaien, terwijl het in werkelijkheid gaat om de grootste vreedzame beweging in Europa van de afgelopen eeuw. Het is een beweging met demonstraties van meer dan een miljoen mensen, die jarenlang zonder incidenten de straat op gingen om te kunnen stemmen over de onafhankelijkheid van Catalonië.

Momenteel verkeert de Spaanse regering in een grote crisis als gevolg van de spionagezaak, die aan het licht is gebracht door Citizen Lab. Dat is een Canadese organisatie, die ontdekte dat meer dan vijfenzestig politici en onafhankelijkheidsactivisten illegaal zijn bespioneerd door middel van het ‘Pegasus-programma’. De zaak staat bekend als ‘Catalangate’. Zowel de Catalaanse burgerorganisaties Òmnium en Assemblea Catalana, als de pro-onafhankelijkheidspartijen klagen erover bij de Europese instellingen.

Om de aandacht van het schandaal af te leiden, wordt fake news verspreid en dus beweren sommige media dat president Puigdemont bitcoins van Rusland heeft ontvangen. De Spaanse staat heeft momenteel immers een groot probleem en de regering moet helderheid verschaffen over een aantal vragen. Want wie is verantwoordelijk voor de illegale spionage? Hoeveel geld heeft dat gekost? Wie heeft ervoor betaald? Dat zijn vragen die de Spaanse regering liever vermijdt.

Ontmoetingen met Russen

Ferran Tarradellas (woordvoerder van de Europese Commissie) geeft toe dat er twee ontmoetingen zijn geweest met Russen. Die hebben plaatsgevonden op 24 en 25 oktober 2017. Dat is twee dagen voor de mislukte onafhankelijkheidsverklaring in 2017. Eerst stelde Tarradellas de Russen voor als gezanten van Rusland, die ‘niet officieel over de situatie wilden praten’.

Tijdens de tweede ontmoeting zou Tarradellas contact gehad hebben met ene ‘Nicolai’, een vermeende Russische spion verbonden met het Kremlin, die een ‘financieringssysteem met cryptocurrencies voorstelde zodra Catalonië onafhankelijk was en daarbovenop 10.000 Russische soldaten‘.

De Russen zouden Tarradellas hebben gecontacteerd via Jordi Sardà Bonvehí, een zakenman die contractuele problemen had met de energiedistributie. ‘Puigdemont zag er overdonderd uit’, vertelde Tarradellas. ‘Hij geloofde het niet’, eindigde hij.

Onofficiële contacten

Waarom Puigdemont instemde met een ontmoeting met de Russen? Tarradellas zegt dat ‘in die dagen veel mensen te weten wilden komen wat er aan de hand was, vanwege de politiek turbulente situatie. Alles gebeurde via onofficiële contacten. ‘De ontmoetingen vonden plaats in de Casa dels Canonges en niet in Palau. Volgens bronnen dichtbij de zaak waren er ’twee soorten mensen, die toen hun neus in de zaak staken. Degenen die geïnteresseerd waren om te weten wat er gebeurde en degenen die van de gelegenheid gebruik wilden maken om zaken te doen’.

Tarradellas heeft ook twee reizen naar Moskou toegegeven. De laatste was in 2018, maar dat was zonder enige politieke verantwoordelijkheid omdat hij sinds juni 2016 geen politieke functie meer bekleedt.

Werkelijkheid verdraaien

Is het opportunisme of roekeloosheid om de grootste Europese vredesbeweging, haar politici of president Puigdemont voortdurend en herhaaldelijk in verband te brengen met Rusland dat momenteel in gewapend conflict is met Oekraïne? Catalonië blijft worstelen met Puigdemont en zijn entourage die gerechtigheid zoeken in Europa. Tot voor het uitbreken van de oorlog met Oekraïne waren de diplomatieke en/of academische betrekkingen met Rusland open, zoals met de meeste landen in de wereld.

Nu, met een spionagezaak die in de Spaanse staat moet worden opgehelderd, is het op zijn minst verdacht dat de pers – (ook De Morgen in Vlaanderen, trouwens, al schreven ze daarna ook dit ) de werkelijkheid verdraait met niet-geverifieerde informatie uit een oud verhaal.