Raad van State herroept verbod: Brusselse betoging Vlaams Belang maandag toch toegelaten

De manifestatie van Vlaams Belang op pinkstermaandag in Brussel mag toch doorgaan. Eerder verbood burgemeester Philippe Close (PS) de betoging omdat hij naar eigen zeggen de veiligheid niet kon waarborgen. De Raad van State schrapt nu in extremis die beslissing van Close.

Vlaams Belang-voorzitter maakt op dit moment een wandeltocht door Vlaanderen in het kader van zijn ‘Doe Ze Luisteren’-campagne. Die begon begin deze week in Oostende en eindigt maandag in Brussel. Op dat moment wil Van Grieken met zijn partij en aanhangers samenkomen in de buurt van het Centraal Station, maar daar stak Brussels burgemeester Close gisteren een stokje voor. Volgens Close kan de veiligheid niet gegarandeerd worden omdat er een antifascistische tegenbetoging zou worden georganiseerd op het Poelaertplein. Van Grieken trok hierop naar de Raad van State om de beslissing van Close te laten vernietigen.

Beslissing op laatste moment

Wat opvalt is dat Vlaams Belang de geplande manifestatie al twee maanden op voorhand had aangevraagd bij Stad Brussel. Volgens bronnen bij de top van de partij bleef een antwoord van de Brusselse burgemeester al die tijd uit, tot Vlaams Belang via juridische weg een beslissing afdwong. Die kwam gisteren en was negatief, wat de partij welgeteld één dag de ruimte liet om naar de Raad van State te trekken. Vanochtend vonden de pleidooien plaats, waarbij de auditeur de argumentatie van Vlaams Belang volgde. De Raad van State besliste vanavond dan ook om de beslissing van burgemeester Close te schorsen.

‘Maandag zal ik dus mijn wandeltocht zoals gepland in Brussel beëindigen’, reageert een opgeluchte Tom Van Grieken. ‘Wij gaan op ordentelijke wijze onze betoging laten doorgaan en onze boodschap uitdragen. Het is goed om vast te stellen dat de grondwettelijke vrijheden ook gelden voor Vlaams-nationalisten, óók in Brussel. Al moet het me van het hart dat de Franstalige socialisten hun ware gelaat nog maar eens hebben getoond. De zogenaamde tegenbetoging die de veiligheid in gevaar zou brengen is eigenlijk een oproep tot tegenbetoging van een aantal aan de socialisten gelieerde organisaties, waaronder de socialistische vakbond.’

Vertrouwen in goede afloop

Verwacht Van Grieken maandag dan geen problemen? ‘Wij gaan maandag, zoals gezegd, ons recht op manifesteren en vrije meningsuiting uitoefenen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit zonder problemen zal verlopen. Wij gaan er van uit dat burgemeester Close zijn plicht zal nakomen en er voor zal zorgen dat dit in alle rust en ernst kan gebeuren. Ik weet niet of er nu al dan niet een tegenbetoging gaat zijn, maar dat is ook niet mijn probleem. Het is de taak van de burgemeester en de politie om er voor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid.’