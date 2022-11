Reactie Voetbalbond over uitnodiging fans door Qatar

Naar aanleiding van ons verhaal in ‘Wat te onthouden van het weekeinde?’ over de fans die uitgenodigd werden om het WK in Qatar gratis bij te wonen in ruil voor promotie op de sociale media ontvingen we deze reactie van Stefan Van Loock, woordvoerder van de Belgische Voetbalbond:

Beste François

Nav het hoofdstuk ‘wereld’ in de rubriek ‘Wat te onthouden van…’ geef ik mee dat het organisatiecomité ‘Qatar 2022’ aanvankelijk lukraak fans aan het uitkiezen was voor een gratis reisje naar het WK.

Nadat ze met de KBVB hierover contact opnamen, hebben wij voorgesteld dat ze dan beter leden van 1895 zouden nemen waarop we zelf een 20-tal geselecteerd hebben. Op die manier zou je idd kunnen stellen dat de KBVB hierbij betrokken is.

Alleen is ons op geen enkel moment vanuit het organisatiecomité gemeld dat hier een tegenprestatie tegenover moet staan zoals de lof van Qatar te zingen. En ook de Belgische fans hebben tot dusver geen ‘influencers contract’ moeten tekenen waarbij hen om dergelijke tegenprestatie wordt gevraagd.

Bovendien blijkt er vanuit dat organisatiecomité nog niks of onvoldoende geregeld voor de verplaatsing en het verblijf van deze fans. We volgen het op.